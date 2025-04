NDR 1 Radio MV Literaturcafé in Rostock: "Die Welt des Fischbrötchens" Stand: 04.04.2025 14:55 Uhr Der Greifswalder Autor Gottfried Haufe hat in Rostock sein Sachbuch "Die Welt des Fischbrötchens" vorgestellt. Begleitet wurde die Lesung von Shanty-Musik und humorvollen Anekdoten.

von Kathrin Weigel

Ob die Bandmitglieder von AC/DC darüber schmunzeln würden? Unklar. Für das Rostocker Publikum ist die deutsche Version des Klassikers "T.N.T." jedenfalls ein Riesenlacher. Die Männer vom Shantychor "Möwe und die Ölmützen" aus der Hansestadt haben diesen Hit umgedichtet, aus "T.N.T." wurde "Fischbrötchen". Der Chor präsentierte seine unterhaltsamen Lieder bei einer Buchvorstellung vor rund 130 Gästen im Warnemünder Hostel "DockInn".

Sachbuch über Fischbrötchen

Auf der Bühne Gottfried Haufe, ein junger Mann aus Mecklenburg-Vorpommern. Er hat ein Sachbuch geschrieben, veröffentlicht gerade im Hinstorff Verlag unter dem Titel "Die Welt des Fischbrötchens". Der gebürtige Greifswalder, der unter anderem Geschichte auf Lehramt studiert hat, erzählt an diesem Abend von für ihn überraschenden Erkenntnissen während der Recherche zu diesem Buch.

Er, der am liebsten ein Bismarck-Fischbrötchen isst, habe vorher noch nie darauf geachtet. "Zeigt das Brötchen nach vorn, dann liegt der Fisch im Fischbrötchen mit dem gedachten Kopf nach links, also der Fisch in einem Fischbrötchen liegt immer in einer bestimmten Richtung. Weil wir von links nach rechts denken, schreiben", schildert der Autor. "Und vielleicht auch beißen?" fragt mit Augenzwinkern und einem Lächeln im Gesicht die Moderatorin des Abends, Judith Pinnow. Wieder Gelächter im Publikum.

Buchpräsentation mit Anekdoten und Shanty-Musik

Gottfried Haufe hatte sich vor etwa zwei Jahren an den Verlag gewandt. Ursprünglich wollte er einen Internet-Blog zu diesem Thema schreiben. Man stellte dann fest, dass es über Fischbrötchen noch gar kein Buch gab. So wurde aus der Idee fürs Netz das erste Sachbuch zu diesem beliebten Küsten-Snack.

Anekdoten, Lesungen, die Shanty-Musik. Diese Mischung ist bei den Gästen der Buchpräsentation gut angekommen: "Ich wusste gar nicht, dass man so viel zu Fischbrötchen herausfinden kann", staunt ein Mann. Und eine Besucherin ergänzt lächelnd: "Und der Shantychor war doch großes Kino, oder?"

