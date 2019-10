Stand: 24.10.2019 13:11 Uhr

Die ungeschönte Seite von Jane Birkin Munkey Diaries von Jane Birkin Vorgestellt von Natascha Geier

Sexbombe, Mode-Ikone, Schauspielerin, Sängerin, It-Girl, Partnerin von Serge Gainsbourg - so kennen viele die 1946 in London geborene Schauspielerin Jane Birkin. In ihren gerade veröffentlichten Tagebüchern zeigt sie eine neue, unbekannte Seite - eine ungeschönte, ganz private. Sie erzählt nicht von ihren Filmen oder Songs, sondern von ihren Männern und Töchtern. Mit dem Wissen, was vor sechs Jahren geschah, lesen sich Jane Birkins Tagebücher wie eine Selbstbefragung. Ihre Tochter Kate brachte sich um, mit 46. Was habe ich falsch gemacht? Habe ich Kate genug geliebt? Das scheint aus jeder Zeile zu sprechen.

"Munkey Diaries": Die Tagebücher von Jane Birkin

Mit ihren seit der Kindheit geführten Tagebüchern "Munkey Diaries" gewährt Jane Birkin Einblick in ihre private, ungeschönte Seite. Und das radikal, ohne Wenn und Aber.







Jane Birkin gewährt Einblick in unerwartete Seiten

Diese Tagebücher, auf Englisch geschrieben seit ihrer Kindheit, zeigen unerwartete Seiten. Und das radikal, ohne Wenn und Aber. "Plötzlich habe ich gedacht: Oh Gott, damit mache ich mich ja wie nackt - oder schlimmer", schildert Jane Birkin ihre Befürchtungen. "Ich bekam Angst, dass die Leute merken, dass ich eine nur mittelmäßige Person bin. Aber dann dachte ich: Na und - was soll's. Bin ich eben eifersüchtig. Bin ich eben schwierig. Und all das bis heute."

Eine Frau, die liebt - und geliebt wird

Jane Birkin ist ganz schön streng mit sich. Denn was sich hier eigentlich offenbart, ist eine Frau, die liebt - und geliebt wird. "Wenn man so wie ich jeden Abend Tagebuch schrieb, dann schreibt man, Gott sei Dank, auch ganz viele Kleinigkeiten auf", sagt sie. "Details, an die ich mich später nie erinnert hätte. Drollige Dinge über meine Töchter Kate und Charlotte, als sie noch winzig waren, die ihren Charakter ausmachen. Oder überraschende Dinge mit Serge."

Lebensgefährtin von Serge Gainsbourg

Jane Birkin wächst wohlbehütet in einer glamourösen britischen Upperclass-Familie auf. Die Mutter ist Schauspielerin, der Vater Ex-Agent. Ein Onkel Unternehmer für Spitzen und Bordüren. Bei "Birkin Laces" kam sogar die Queen vorbei. Klein Jane durfte die Blumen überreichen. Mit 15 will sie - wen wundert's - wie die Mama zur Bühne. Mit gerade mal 19 Jahren ist Jane Birkin verheiratet und Mutter. Doch die Ehe mit Komponist John Barry ist ein Fehler. Sie verlässt ihn kurz nach der Geburt von Baby Kate. Und lernt bei einem Dreh Serge Gainsbourg kennen. In ihrem Tagebuch schreibt sie: "Gerade habe ich einen Film namens 'Slogan' beendet. Darin ist ein Mann, den ich liebe: Serge Gainsbourg. Er ist ziemlich verlebt, zugleich aber voller Lauterkeit."

Ihre Tochter Kate bleibt auf der Strecke

Rauschhafte Jahre zu dritt, dann zu viert, mit der gemeinsamen Tochter Charlotte: Davon erzählen die Tagebücher auch mit Gedichten und kleinen Zeichnungen. Nur eine bleibt auf der Strecke - von heute aus betrachtet: Tochter Kate. Ihr Vater ist weg. Serge liebt sie zwar wie sein eigenes Kind - Kate aber, so klein sie ist, fühlt sich oft überflüssig. "Ich verurteile mich selbst sehr dafür, dass ich nicht begriffen habe, dass Kate wissen wollte, woher sie kam", sagt Birkin. "Als ich jetzt die Tagebücher wieder las, dachte ich: Wie kindisch Serge und ich waren. Und wie erwachsen Kate, die uns verzieh, dass wir so bescheuerte und vor allem egoistische Erwachsene waren. Wenn Kate bockig war, machte ich mir Sorgen um Serges Gefühle als Stiefvater. Aber warum habe ich nicht an Kates Gefühle gedacht. Und das zuerst?"

"Ich habe das Vertrauen in mich als Mutter verloren"

Denn mit dem, was vor sechs Jahren geschah, lesen sich die Tagebücher wie eine Selbstbefragung. Kate brachte sich um, mit 46. Ihr Selbstmord steht seitdem über allem, wie Jane Birkin im Vorwort schreibt. "Ich habe das Vertrauen in mich als Mutter verloren", sagt sie. "Auch als Großmutter. Ich weiß nicht. Ich wurde krank. Und ich habe nie mehr Tagebuch geschrieben nach Kates Tod. Der letzte Eintrag ist an dem Abend, bevor man mir sagte, dass sie gestorben ist."

Jane Birkin offenbart sich in ihren Tagebüchern. Und es ist herzzerreißend, traurig, lustig und noch viel mehr. Teil eins endet mit der Trennung von Serge Gainsbourg, 1982. Teil zwei erscheint nächstes Jahr.

Munkey Diaries von Jane Birkin Seitenzahl: 352 Seiten Genre: Tagebücher Verlag: Penguin Bestellnummer: 978-3-328-60116-6 Preis: 25 €

