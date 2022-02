Monika Helfer in Hannover: "Erfolg im Alter ist besser" Stand: 23.02.2022 08:35 Uhr Die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer hat im Literaturhaus Hannover den dritten Teil ihrer Trilogie vorgestellt. Der Roman "Löwenherz" erzählt die Geschichte ihres Bruders Richard. Beitrag anhören 4 Min

von Andrea Schwyzer

Sie ist reizend wie sie da sitzt. Wie so oft mit schwarzem Anzug und weißem Hemd. Ihre Haare so schwarz wie ihre schmale Krawatte. Sie sitzt da und hört ihrem Gesprächspartner Alexander Solloch zu. Als er Biographisches von ihr erzählt, lächelt sie vor sich hin und sagt "ja" als würde ihr das alles erst in diesem Moment wieder einfallen. Und sie erzählt von ihrem Erfolg, der erst mit über 70 Jahren kam. "Ich glaube, Erfolg im Alter zu haben ist besser als Erfolg in jungen Jahren. Wenn ein 20-Jähriger so einen Erfolg hat, was macht er dann? Wenn ich jetzt nach der Trilogie sterbe, dann ist das okay", sagt sie lachend. Und sie erzählt von dem, was der Erfolg mit sich bringt: Wenn wir Essen gehen, schauen wir nicht auf die Seite, wo der Preis steht. Wenn Monika Helfer von "wir" spricht, dann auch von ihrem Mann, dem Schriftsteller Michael Köhlmeier.

Monika Helfer verwebt Biografisches und Erfundenes

Eigentlich wollte die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer schon vor mehr als zwei Jahren ins Literaturhaus Hannover kommen. Damals hatte sie gerade "Die Bagage" geschrieben - ein unerwarteter, sensationeller Erfolg. Im Jahr darauf dann "Vati", auch eine biographische Erzählung. Zwei Jahre und zwei Bücher später, aber noch immer in der Pandemie, ist sie endlich in Hannover.

Für ihre Trilogie ist sie weit in die Erinnerungen eingetaucht. In die Erinnerungen an ihre Bagage. Trotzdem sind die Erzählungen von Erfundenem durchwoben. Geht es ihr am Ende gar nicht um die Wahrheit, sondern um die unterhaltsame Geschichte? "Ich will eine gute Geschichte erzählen", sagt die Autorin. "Manchmal reichen die Sachen nicht, die ich zu einer guten Geschichte brauche und dann muss ich etwas dazuerfinden. Ich erfinde auch gern, muss ich sagen."

"Löwenherz" erzählt die Geschichte ihres Bruders Richard

In "Löwenherz" erzählt sie von ihrem Bruder Richard. "Ich hatte damals ein wirklich schönes Auto von meinem ersten Mann bekommen. Mit so einem offenen Verdeck. Es war wirklich ein unheimlich cooles Auto. Und ich bin zweimal gefahren und der Richi gesagt, komm, leih mir das Auto. Und ich konnte ihm nie was abschlagen. Ich hab gewusst, der hat keinen Führerschein. Und er hat es sofort zu Schrott gefahren." Dieser Bruder ist ein eigener, ein Luftikus.

Mit ihrer rauchig-ruhige Stimmen nimmt Monika Helfer die Zuhörerinnen mit auf eine Fahrt in einer Wanne, über den Bodensee. Ihr Bruder hat diese Fahrt tatsächlich gemacht, mit seinem Hund. "Er sagte, ich kann gut schwimmen, aber nur, wo ich gut stehen kann. Also konnte er nicht schwimmen. Ich kann es auch nicht. Das hätten wir nie zugegeben. Lieber wären wir ertrunken. Richard ist nicht ertrunken. Er hat sich später, mit 30 Jahren das Leben genommen.

Reihe ist als Trilogie abgeschlossen

Monika Helfer ist keine große Vorleserin - anders als ihr Mann, der einen mit seiner Art zu lesen ganz und gar gefangen nimmt. Sie liest unaufgeregt und ohne Effekthascherei. So, wie sie spricht. So wie sie sagt, man müsse wissen, wann es genug ist: "Jetzt habe ich drei Bücher geschrieben, die mir wichtig waren und die jetzt auch gut passen, aber ich finde, es sollte kein Viertes sein", schildert Helfer. Doch keine Sorge: ein ganz anders Buch entsteht gerade. "Ich schreibe gerade mit dem Michael ein Buch über Krawatten", schildert die Schriftstellerin. Ist die Krawatte dann jeweils Protagonist? "Es ist ganz unterschiedlich. Also der Michael hat eine Mafiageschichte geschrieben, wo man dem Bösewicht eine Krawatte in den Mund steckt und der daran erstickt. Also ich schreibe eher zahme Geschichten.

Dienstag Abend in Hannover, am Mittwoch in Hamburg: Monika Helfer liest auch im Literaturhaus Hamburg aus ihrem neuen Roman "Löwenherz". Die Veranstaltung beginnt ab 19.30 Uhr.

