Martina Gedeck liest "Der Fluss und das Meer" von Natascha Wodin Stand: 28.02.2024 17:55 Uhr "Schönheit wird die Welt erretten" - diesen Satz von Fjodor Dostojewski hat Natascha Wodin ihrem neuen Erzählband "Der Fluss und das Meer" vorangestellt. Martina Gedeck liest daraus vor.

Wie das gesamte Werk dieser Autorin mit russisch-ukrainischen Wurzeln sind auch ihre Erzählungen autobiografisch grundiert. So hat jede der Geschichten einen individuellen Ton, ihre Protagonistinnen und Protagonisten sind wie dem wahren Leben entsprungen. Die Nachbarin Frau Meisinger in "Nachbarinnen" wird direkt angeredet, der Liebende Heiner Fuchs in "Notturno" kann nicht nur ausgedacht sein, das Sri Lanka in "Das Singen der Fische" wurde mit allen Sinnen erlebt, und in "Sables d’Olonne" leben alte Geister wieder auf.

"Der Fluss und das Meer": Folgen in Am Morgen Vorgelesen vom 4. bis 15. März

Zu hören sind die Lesungen vom 4. bis zum 15. März von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 4. März 8.30 Uhr 2 5. März 8.30 Uhr 3 6. März 8.30 Uhr 4 7. März 8.30 Uhr 5 8. März 8.30 Uhr 6 11. März 8.30 Uhr 7 12. März 8.30 Uhr 8 13. März 8.30 Uhr 9 14. März 8.30 Uhr 10 15. März 8.30 Uhr

