Stand: 14.10.2019 10:28 Uhr

Suter und Ferch lesen "Allmen"-Krimi in der Elphi von Danny Marquez

Der Schweizer Martin Suter ist einer der erfolgreichsten Autoren im deutschsprachigen Raum. Über eine Million Bücher hat er bereits verkauft. Viele davon aus seiner "Allmen"-Reihe. Auch mit seinem neuesten Band, "Allmen und der Koi" hat er wieder Platz eins der Bestsellerliste erreicht. Den Krimi hat er im Rahmen des Harbour Front Literatur Festivals gemeinsam mit Heino Ferch in der Elbphilharmonie in Hamburg vorgestellt.

Voll ist es in der Elbphilharmonie auch fast drei Jahre nach der Eröffnung eigentlich noch fast immer. Aber vielleicht hat es ja auch etwas mit Martin Suter zu tun. "Ich weiß nicht, womit ich es verdient habe, dass immer so viele Leute kommen", sagt Martin Suter. "Ich nehme an, es liegt an meinem perfekten Hamburger Akzent."

Martin Suter mag leise, fast bedächtig sprechen, er hat aber einen feinen Sinn für Humor. So erzählt er, warum es unbedingt so sein musste, dass sein Held Allmen nicht nur in einem Roman, sondern gleich in Serie auftauchen musste: "Ich dachte eine Gattung fehlt noch, nämlich die, des Serienkrimis. Und da wusste ich, ich kann nicht nur eine Folge schreiben, sonst ist das keine richtige Hommage an diese Gattung." Denn jeder Suter-Roman ist eigentlich eine Hommage an ein bestimmtes Genre.

"Allmen und der Koi": Sechster Band der Reihe

"Allmen und der Koi" heißt der gerade veröffentlichte Band der Reihe. Diesmal soll Allmen auf Ibiza einen Fisch finden, der Millionen wert ist. Stattdessen wird er aber von einer Frau am Pool abgelenkt. "Sie trug einen bunten Sarong. Und ihr Oberkörper war entblößt. Sie sah aus, als sei sie einem Gemälde von Gaugin entstiegen", liest Schauspieler Heino Ferch aus dem Buch vor. "Er erhob sich von seinem Korbsessel, wandte sich diskret ab und wartete eine Weile. Als er sich wieder umdrehte war sie nackt, blickte ihn an und schwamm kraulend an ihm vorbei."

Brian Ferry als Vorbild für die TV-Darstellung von Allmen

Dass Heino Ferch aus dem neuen Allmen liest ist kein Zufall, schließlich spielt er den charmanten Feingeist in bisher drei ARD-Verfilmungen. Lange wurde daran gefeilt, wie dieser Allmen eigentlich aussehen würde.

Ein bisschen wie ein Dandy, ein stilvoller Lebemann. "Gregory Peck, Cary Grant, Gary Cooper, die Hollywoodgrößen. Die tollen Jungs, die cool gekleidet waren und super aussahen", erläutert Heino Ferch. "Wir sind dann bei Brian Ferry hängengeblieben. Ein Mann, der ebenfalls exzellent gekleidet ist." Martin Suter gefällt die Darstellung seines Protagonisten gut: "Das ist ein schöner Zufall, denn ich habe Bryan Ferry immer bewundert."

Weitere Informationen

Martin Suter: Selbstironisch und bodenständig

Auch Martin Suter und Heino Ferch sitzen bei ihrem Auftritt in der Elbphilharmonie in feinem Zwirn auf der Bühne, Ferch ganz in schwarz, Suter in einem wunderbaren dunklen Dreiteiler mit grauer Krawatte.

Allmen ist eigentlich ein Hochstapler. Martin Suter wirkt alles andere als unehrlich. Wenn er eine Frage nicht beantworten kann, lässt er hilflos die Hände kreisen. In seine Arbeit zu viel hineininterpretieren, das ist nicht seine Sache. Ein Autor, der sich nicht zu ernst nimmt: von Martin Suter könnten sich viele Schriftsteller in jeder Hinsicht etwas abschauen.

Allmen und der Koi Autor: Martin Suter

Seitenzahl: 224

Genre: Krimi

Verlag: Diogenes

Bestellnummer: 9978-3-257-60991-2

Preis: 18,99 €

