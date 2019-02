Stand: 04.02.2019 14:23 Uhr

Schmerzhafte Erinnerungen Nichts weniger als ein Wunder von Markus Zusak, aus dem Amerikanischen von Alexandra Ernst Vorgestellt von Annemarie Stoltenberg

Markus Zusak ist ein deutsch-australischer Schriftsteller, 1975 wurde er in Sydney geboren. In seinem sehr erfolgreichen Roman "Die Bücherdiebin" hatte er Erzählungen seiner Eltern aus der Zeit der Judenverfolgung in Deutschland verarbeitet. Er hat bisher sechs Romane veröffentlicht, die in mehr als vierzig Sprachen übersetzt wurden. Sein neuer Roman erzählt eine Geschichte von heute, von fünf Brüdern, die einen schweren Verlust verkraften müssen.

Ein Text gegen die übliche Lesegewohnheit

Ein bisschen eine Wunder-Kiste ist dieser Roman auch. Markus Zusak hat die Gabe, die gewohnte Sprache auseinanderzunehmen, um sie dann in überraschend neuen Kombinationen wieder zusammenzumontieren, sodass sie leuchtender und kostbarer wirkt als zuvor:

Im Haus war es wie in einem Ofen. Die Möbel wurden geröstet. Die Bilder waren gerade aus dem Toaster gesprungen. Es gab auch eine Klimaanlage. Die kaputt war. Tee und Kekse. Die Sonne schlug hart gegen das Fenster. Am Tisch wurde ausgiebig geschwitzt. Tropfen klatschten aus Achseln und Stoff. Leseprobe

Man braucht also Geduld und Konzentration für diesen Text, der Gewohnheiten und Erzählmuster gegen den Strich bürstet und Pathos so vermeidet, dass er es im Gegenteil eher noch verstärkt und eine intensivere Wirkung erzielt.

Die todkranke Mutter will die verbleibende Zeit nutzen

Markus Zusak erzählt von fünf raubeinigen Brüdern, deren Mutter ihnen, als sie definitiv noch zu klein dafür sind, mitteilen muss, dass sie sterben wird. Aber einige Monate bleiben ihr noch. Es sind noch Kinder, ihre fünf Söhne, und dazu ein Vater, der eigentlich wie ein sechster Sohn wirkt. Sie spielen Ball, boxen, raufen. Mathew schreibt auf, wie es damals war:

... in diesem uralten Flussdelta des Lichts -, und ich tippe und hämmere unermüdlich. Das Haus ist still. Leseprobe

Johannes Klaußner versteht es im gleichzeitig erscheinenden Hörbuch, die besondere Erzählstimmung von Markus Zusak großartig zu vertonen. Der Sohn, der versucht, nichts zu vergessen. Wie seine Mutter damals zwei streitende Söhne an den Krägen ihrer Schulhemden packte. Wie Jungen, die man zum Trocknen an die Leine gehängt hatte. Sie stand mitten im Zimmer, in diesem Schweinestall, wie er schreibt, aus Drecksocken und Lego und wurde in seiner Erinnerung vom Sonnenlicht überflutet.

Ausnahmezustand in der Familie

Penelope nennt ihren Zustand "diesen Sterbekram" und will noch so viel wie möglich mit den Söhnen erleben. Sie geht mit ihnen sogar in eine Kneipe, sie wird ja nicht erleben, dass sie alle erwachsen werden. So bestellt sie jetzt, zur Unzeit, für alle ein Bier, auch für die Kleinen, auch wenn ihnen allen furchtbar schlecht wird davon.

Die Söhne schwänzen, so oft es geht, die Schule, um bei ihr, in ihrem Schlafzimmer zu sein. Wie sollen Kinder das verarbeiten? Einer der Söhne, ihr zweitjüngster, erlebt noch eine zweite Tragödie, als ein Mädchen, das er liebt, stirbt. Auch am Tod der Mutter fühlt er sich aus vorerst unbekanntem Grund schuldig.

Alle verarbeiten den Tod der Mutter unterschiedlich

Was geschehen ist, wird von Markus Zusak umkreist, die Erinnerungspunkte, die scheußlich weh tun, immer wieder vermeidend, um sie dann doch wieder anzusteuern. Der Ich-Erzähler, der älteste Sohn, erinnert sich an all die kleinen Sachen mit seiner Mutter, die nur noch Kraft hatte für ihre Einbildung, für die Vorstellung, wie das Leben ihrer Kinder verlaufen würde.

Sie erreicht das Stadium, in dem die Söhne beten, dass sie nicht stirbt, und gleichzeitig, dass sie von ihrem Leid erlöst werden möge. Diese Davor-Tage scheinen endlos. Sie werden von allen innerhalb der Familie anders bewältigt.

Nach dem Tod der Mutter verschwindet Clay, der zweitjüngste Sohn, auf dessen Schultern zu viel Last lag. Aber er muss wiederkommen, denn er wird dringend als Trauzeuge bei der Hochzeit seines ältesten Bruders gebraucht. Irgendwann wird es Zeit sein, nach Hause zu kommen. Diese Geschichte erzählt Markus Zusak auf verwunschen rätselhafte, tröstliche Weise.

Nichts weniger als ein Wunder von Markus Zusak, aus dem Amerikanischen von Alexandra Ernst Seitenzahl: 640 Seiten Genre: Roman Verlag: Limes Bestellnummer: 978-3-8090-2706-5 Preis: 22,00 €

