Marion Lagoda und ihr Roman "Ein Garten über der Elbe"

Roman über Else Hoffa, die erste Obergärtnerin Deutschlands Stand: 15.04.2022 09:55 Uhr Die Hamburger Journalistin Marion Lagoda schreibt Gartenreportagen und Gartenbücher. Jetzt ist ihr erster Roman erschienen: "Ein Garten über der Elbe" - über den "Römischen Garten" in Hamburg-Blankenese.

von Katja Weise

Nur wenige Menschen mit Hund sind hier an diesem Aprilmorgen anzutreffen: Die große Wiesenterrasse dehnt sich in der Sonne - weit könnte der Blick schweifen, doch verhakt er sich an rot-weißen Absperrgittern mitten im Grün, dahinter ein leeres, mit Steinen eingefasstes Becken. "Das ist das Seerosenbecken, das gerade in einem ziemlich erbärmlichen Zustand ist, und praktisch eine Achse bildet zu der Treppe mit der Halbrundbank und den Terrassenbeeten", erklärt Marion Lagoda. "Das waren die ersten gärtnerischen Sachen, die Else Hoffa, beziehungsweise meine Protagonistin Hedda, hier angelegt hat."

Else Hoffa legte "Römischen Garten" für Familie Warburg an

Zufällig hat die in Hamburg lebende Gartenjournalistin Marion Lagoda einst den "Römischen Garten" im Westen Hamburgs in Blankenese entdeckt. Als 2013 an dessen hundertjähriges Bestehen erinnert wurde, hörte sie erstmals von Else Hoffa, die diesen Garten für die Familie Warburg angelegt und über 25 Jahre als Obergärtnerin betreut hatte. Über sie ist nur wenig bekannt, es gibt kaum Quellen. Auch deshalb entschied sich Lagoda, kein weiteres Sachbuch, sondern erstmals einen Roman zu schreiben.

In den am Hang gelegenen Beeten blühen rosa und blau erste Stauden, ganz ähnlich wie damals, sagt Marion Lagoda, als Else Hoffa die Beete anlegte. Hedda Herzog heißt die Gärtnerin im Roman. 1913 wurde sie von der Familie Warburg, die im Roman Clarenburg heißt, angestellt und blieb 25 Jahre, bis das Leben für die Halbjüdin in Deutschland zu gefährlich wurde. Bekannt ist das kaum, sagt Lagoda: "Es gab nie irgendwo mal einen Artikel oder ein Buch über diese Gärtnerin, es gab nichts. Das fand ich angesichts der Tatsache, dass sie wirklich die erste Obergärtnerin Deutschlands war, also eigentlich eine Pionierin in diesem Beruf, ein bisschen sonderbar, und ich fand es unheimlich traurig. Man kennt sie einfach nicht."

Marion Lagoda verwebt Biographisches mit Fiktion

Im Roman zeichnet die Autorin das Bild einer groß gewachsenen, attraktiven Frau, die mit ihrer Rolle als Chefin einer Männertruppe auf dem Anwesen zu kämpfen hatte, sich aber ziemlich problemlos durchzusetzen wußte. Das dürfte der Realität entsprechen. Die Affäre mit einem der Gärtner und eine weitere Liebesgeschichte hingegen hat Lagoda erfunden. Schließlich ist "Ein Garten über der Elbe" ein süffig geschriebener Roman und keine Biographie. Bei der Gartengestaltung nahm Lagoda es genau. Den üppigen Rosengarten, den sie detailliert beschreibt, gibt es heute nicht mehr.

"Römischer Garten" mit Hecke nach italienischem Vorbild

Die elegante Girlandenhecke hingegen rahmt immer noch den Blick auf die Elbe, nach dem Beispiel der Renaissancegärten in Italien, so Lagoda: "Der Vorgänger der Familie Warburg, das war Anton Julius Richter, der hatte wohl ein Faible für Italien, und der hat diese Hecke angelegt. Und die wurde auch behalten, sie wurde halt immer geschnitten und gibt dem Ganzen natürlich, römische Terrasse, römischer Garten, einen sehr italienischen Touch." Auch die Warburgs ließ sich von Italien inspirieren. Auf der Hochzeitsreise besuchte das Ehepaar das Amphitheater in Syrakus, und danach wünschte sich Alice Warburg so eines auch für ihren "Römischen Garten" am Elbhang.

Die Obergärtnerin wurde mit der Anlage beauftragt. "Von norwegischen Ponys wurde dann hier der Schlick hochgebracht", schildert Lagoda. "Dann wurde das hier alles angelegt, was sicherlich eine mordsmäßige Arbeit gewesen ist. Die Familie hat alles, was Geist und Geld hatte in der Stadt, zu ihren Aufführungen eingeladen.

"Hedda lehnte am Treppengeländer oberhalb des Theaters, das die vielen Zuschauer kaum fassen konnte. Vergnügt betrachtete sie das Treiben auf dem Halbrund der Bühne und den Zuschauerrängen. Dank einer gut durchdachten Choreographie bewegten sich alle in einem bestimmten Rhythmus, der jedoch nur denen bekannt war, die an den Vorbereitungen beteiligt gewesen waren. Auch die Gäste in ihren kostbaren Kleidern waren (..) Teil dieses ineinandergreifenden Spiels." Leseprobe

Obergärnerin Else Hoffa bildete jüdische Jugendliche aus

Auch in diesem Jahr werden hier wieder Aufführungen stattfinden. Die gegeneinander versetzten Eibenhecken rund um das Theater sind akkurat geschnitten. "Die hat sie so angelegt, damit man sich dahinter umziehen oder auch ein paar Requisiten verstecken kann oder was man so braucht", weiß Marion Lagoda. "Zeitweise hatte man dann hier so Buchenhecken gemacht, aber diese Eibenhecken wurden irgendwann, das muss auch in den 80ern gewesen sein, wieder richtig angelegt, so wie das auch von der Gärtnerin gedacht war."

Geschickt mischt die Autorin Fakten und Fiktion, und so erfährt man viel bei der Lektüre dieses Romans - auch, dass Else Hoffa in den 30er Jahren jüdische Jugendliche ausbildete, damit diese nach der Auswanderung einen Beruf hatten und sich ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Sie selbst emigrierte nach England und gestaltete auch hier Gärten, große Landschaftsgärten wie den über der Elbe.

Marion Lagodas Roman "Ein Garten über der Elbe" ist bei Bertelsmann erschienen und kostet 22 Euro.

