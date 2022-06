Leslie Malton liest Gardams Debütroman "Mädchen auf den Felsen" Stand: 08.06.2022 10:46 Uhr Leslie Malton liest in elf Folgen vom 7. bis 21. Juni aus Jane Gardams Roman "Mädchen auf den Felsen". Gardam veröffentlichte ihren Debütroman 1978 unter dem vieldeutigen Titel "God on the Rocks".

Seit ihr kleiner hässlicher Bruder auf der Welt ist, hat die achtjährige Margaret kein schönes Leben mehr. Zwischen ihm, ihrer stillenden Mutter und ihrem predigenden Vater findet sie alles nur noch langweilig. Außer am Mittwoch, wenn sie mit dem neuen Hausmädchen Lydia Ausflüge macht. Lydias Anwesenheit in der Familie birgt Sprengstoff. Denn sie ist anders, handfest und ein wenig vulgär, sie will Spaß und öffnet Margaret die Augen für ein anderes Leben. Das bigotte Gleichgewicht der Familie gerät ins Wanken, und am Ende des Sommers ist nichts mehr, wie es war.

Jane Gardam hat deutsches Publikum im Sturm erobert

Für ihr schriftstellerisches Werk ist die britische Schriftstellerin Jane Gardam mehrfach ausgezeichnet worden. Ihr deutsches Publikum hat sie spät, aber im Sturm erobert. Erst mit 43 Jahren hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht, seitdem sind aber viele Bücher von ihr erschienen.

Obwohl sie in Großbritannien schon seit vielen Jahren bekannt ist, schaffte sie erst mit "Ein untadeliger Mann" den Durchbruch in Deutschland. Es ist der erste Band einer Trilogie um den greisen Richter Edward Feathers und seine Frau Betty, der einen Einblick in eine ur-britische Welt gewährt. Bislang sind alle von Gardams Romanen meisterhaft übersetzt von Isabel Bogdan.

Leslie Malton liest bis 21. Juni Roman "Mädchen auf dem Felsen"

Zu hören sind Leslie Maltons Lesungen von Gardams Debütroman "Mächen auf dem Felsen" vom 7. bis zum 21. Juni 2022, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 7. Juni 2022 8.30 Uhr 2 8. Juni 2022 8.30 Uhr 3 9. Juni 2022 8.30 Uhr 4 10. Juni 2022 8.30 Uhr 5 13. Juni 2022 8.30 Uhr 6 14. Juni 2022 8.30 Uhr 7 15. Juni 2022 8.30 Uhr 8 16. Juni 2022 8.30 Uhr 9 17. Juni 2022 8.30 Uhr 10 20. Juni 2022 8.30 Uhr 11 21. Juni 2022 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 08.06.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher