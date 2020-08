Lyriker Wolfgang Rieck mit Gillhoff-Preis ausgezeichnet

Der Gillhoff-Literaturpreis für Verdienste um die norddeutsche Kultur wird seit 1980 verliehen. Die Auszeichnung ist nicht dotiert und soll an den Schriftsteller Johannes Gillhoff (1861- 1930) aus Glaisin/Ludwigslust erinnern. Gillhoff gehört zu den großen Autoren aus Mecklenburg und war auch international erfolgreich mit seinem Briefroman "Jürnjakob Swehn, der Amerikafahrer". Der Preis wurde zunächst in Hamburg und wird seit 1993 in Mecklenburg vergeben. Prominente Preisträger sind der Schriftsteller Walter Kempowski, der Schauspieler Fritz Hollenbeck, der Dramaturg Manfred Brümmer, die Lyrikerin Ursula Kurz und die Museologin Cornelia Nenz. Die Laudatio 2020 hielt Dirk Römmer, Gillhoff-Preisträger des Jahres 2015.