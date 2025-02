Wenn die Igel in der Abendstunde

still nach ihren Mäusen gehn,

hing auch ich verzückt an deinem Munde,

und es war um mich geschehn.

Ich würde dir ohne Bedenken

eine Kachel aus meinem Ofen

Schenken.



Ich habe dir nichts getan.

Nun ist mir traurig zu Mut.

An den Hängen der Eisenbahn

Leuchtet der Ginster so gut.



Vorbei, verjährt, doch nimmer vergessen.

Ich reise.

Alles, was lange währt,

Ist leise.

Die Zeit entstellt

Alle Lebewesen.

Ein Hund bellt. Er kann nicht lesen. Er kann nicht schreiben.

Wir können nicht bleiben.

Ich lache.



Die Löcher sind die Hauptsache

An einem Sieb.

Ich habe dich so lieb.

Bei dir ist es traut:

Zage Uhren schlagen

wie aus weiten Tagen.

Komm mir ein Liebes sagen –

aber nur nicht laut.



Ein Tor geht irgendwo

draußen im Blütentreiben.

Der Abend horcht an den Scheiben.

Laß uns leise bleiben:

Keiner weiß uns so.

Die du bist so schön und rein,

Wunnevolles Magedein,

Deinem Dienste ganz allein

Möcht ich wohl mein Leben weihn.



Deine süßen Äugelein

Glänzen mild wie Mondesschein;

Helle Rosenlichter streun

Deine roten Wängelein.



Und aus deinem Mündchen klein

Blinkts hervor wie Perlenreihn;

Doch den schönsten Edelstein

Hegt dein stiller Busenschrein.



Fromme Minne mag es sein,

Was mir drang ins Herz hinein,

Als ich weiland schaute dein,

Wunnevolles Magedein!

Das Schönste aber hier auf Erden,

ist lieben und geliebt zu werden!

Das eine Höchste,

was das Leben schmückt,

wenn sich ein Herz,

entzückend und entzückt,

dem Herzen schenkt

in süßen Selbstvergessen.

Freudvoll

Und leidvoll,

Gedankenvoll sein,

Hangen

Und bangen

in schwebender Pein,

Himmelhoch jauchzend,

zum Tode betrübt

Glücklich allein

Ist die Seele, die liebt.

Zweifle an der Sonne Klarheit,

Zweifle an der Sterne Licht,

Zweifl', ob lügen kann die Wahrheit,

Nur an meiner Liebe nicht.

Lass uns mit dem Feuer spielen,

Mit dem tollen Liebesfeuer;

Lass uns in den Tiefen wühlen,

Drin die grausen Ungeheuer.



Menschenherzens wilde Bestien,

Schlangen, Schakal und Hyänen,

Die den Leichnam noch beläst'gen

Mit den gier'gen Schneidezähnen.



Lass uns das Getier versammeln,

Lass es stacheln uns und hetzen.

Und die Tore fest verrammeln

Und uns königlich ergötzen.