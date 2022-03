Ljudmila Ulitzkaja - ein bewegender und mutiger Abend in Hamburg Stand: 23.03.2022 08:15 Uhr Ljudmila Ulitzkaja ist eine der wichtigsten literarischen Stimmen Russlands, ihre Bücher zählen zur Weltliteratur. Dienstagabend war sie zu Gast in der Freien Akademie der Künste in Hamburg. Beitrag anhören 3 Min

von Peter Helling

"Am 24. Februar 2022, hat ein Krieg begonnen. Der Wahnsinn eines Mannes und seiner ihm ergebenen Handlanger bestimmt das Schicksal des Landes." Dieses Statement, gelesen von der Schauspielerin Hildegard Schmahl, hat Ljudmila Ulitzkaja am Tag des Überfalls auf die Ukraine geschrieben, in Russland. Dazu gehört Mut. Jetzt, fast vier Wochen später, sitzt die Trägerin des Siegfried Lenz Preises 2020 hier, in Deutschland. Nach dreieinhalb Tagen Flug, über Abu Dhabi, Tel Aviv und Istanbul. "Was früher dreieinhalb Stunden in Anspruch genommen hat, dauert heute dreieinhalb Tage." Seit vier Tagen ist Ljudmila Ulitzkaja nun in Berlin. "Es könnten vier Jahre daraus werden, das weiß niemand genau." Aus Tagen würden Jahre, das sei der Zustand der Welt, sagt die Autorin mit der tiefen Stimme und diesem warmen Lächeln. Die Besucherinnen und Besucher der Lesung sind begeistert. "Ich bin auch ein Fan ihrer Bücher, insofern: ein toller Abend. / Eine sehr warmherzige Frau! / Die Ljudmila Ulitzkaja ist so eine beeindruckende Persönlichkeit und eine tolle Schriftstellerin noch dazu!"

Wer steckt hinter der russischen Bevölkerung

Günter Berg vom Vorstand der Siegfried Lenz Stiftung stellt Ljudmila Ulitzkaja, beinahe eine Spur verzweifelt, die wohl schwierigste Frage der Gegenwart: "Jetzt verstehen wir irgendwie die Russen oder 'den Russen' gar nicht mehr, können Sie uns erklären, was wir denken sollen?" Die Antwort, wieder mit einem Lächeln, fällt traurig aus. Sie wäre dankbar, wenn ihr jemand erklären könnte, was heute mit ihrem Volk vorgeht.

Ljudmila Ulitzkaja zeichnet schwarzes Bild der Erde

"Wirklich mystisch, ich hatte hier unterm Tisch ein Exemplar 'Archipel Gulag' liegen, irgendwer muss mich verpfiffen haben, aber wo ist es hin?" Die Geschichte aus dem Roman 'Das grüne Zelt' erzählt, wie eine junge Frau mitten in der Zeit der Sowjetunion zufällig den Onkel vor einer Verhaftung rettet. Hier kommt alles zusammen, das Politische, dieser Humor, die privaten Sehnsüchte. Auch wenn die studierte Genetikerin und Biologin an dem Abend ein schwarzes Bild der Erde zeichnet: Sie sagt, das größte Problem, das sei die Ökologie. Der Mensch esse die Erde auf. Der Krieg in der Ukraine bildet aber die dunkle Folie im Hintergrund. Die Gäste der Lesung gehen mit gemischten Gefühlen nach Hause: "Nach meinem Gefühl hätte sie noch ein bisschen deutlicher sein können. / Ich denke, man muss da sehr vorsichtig sein, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass sie ja wahrscheinlich auch wieder zurück nach Moskau möchte. / Wer zugehört hat, der weiß, was sie denkt. Und das reicht!"

Bewegender und Mut spendender Abend

Monique Schwitter, Präsidentin der Freien Akademie, beschreibt Ljudmila Ulitzkajas Literatur so: "Es wird uns bewusst: Wir sind nur da, weil andere da waren, und weil wir da sind, werden andere da sein." Ein bewegender, Mut spendender Abend, trotz allem, über das Schreiben und die Kraft, umzukehren. Im Buch heißt es: "Und diese Chance hat jeder, der eine Schere, eine Maschinenpistole in der Hand hat im Namen einer großen Idee, die längst einer Revision bedürfte."

