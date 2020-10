Stand: 23.10.2020 14:48 Uhr Literaturpreis MV wird in Neubrandenburg verliehen von Kathrin Matern

In einem Neubrandenburger Kino wird der Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern verliehen. Aus mehr als 100 Einsendungen hat eine Jury vier Autorinnen und zwei Autoren ausgewählt.

Seit 2016 wird der Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern verliehen. In diesem Jahr sind starke Manuskripte eingereicht worden, die den Jury-Mitgliedern die Auswahl nicht ganz leicht gemacht haben. Das Finale findet unter strengen Hygieneauflagen statt. 32 Menschen dürfen sich im Großen Saal des Neubrandenburger Kinos "Latücht" einfinden. Aufgebaut sind sechs Mikrofone, mehrere Kameras und eine große Leinwand - denn das Finale des Literaturpreises Mecklenburg Vorpommern wird am Freitag,ab 19 Uhr, online gestreamt.

Die Szenerie erinnert ein bisschen an den Bachmann-Preis. "Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin hat zehn Minuten Lesezeit", erklärt Ulrika Rinke vom Literaturhaus Rostock. Das entspreche nicht ganz der Textlänge, weshalb die Autoren zum Teil hätten kürzen müssen. "Wir wollen, dass alle an diesem Tag lesen. - insgesamt haben wir ungefähr eine Stunde Lesezeit." Wie beim Bachmann-Preis könne auch hier das Publikum eine Stimme für den Publikumspreis abgeben.

Kontroverse Diskussionen in der Jury

In diesem Jahr wurden mehr als 100 Texte eingereicht. Vier Autorinnen und zwei Autoren haben es ins Finale geschafft. NDR-Literaturredakteurin Anke Jahns hat als Jury-Mitglied alle Texte gelesen. "Wir haben uns so in die Haare gekriegt und extrem gestritten. Jeder von uns in der Jury hatte natürlich seine subjektive Sicht", schildert Jury-Mitglied und NDR Literatur-Redakteurin Anke Jahns. "Diana Stübs als Lektorin hat natürlich auch auf die merkantile Seite geschaut: Kann man daraus ein Buch machen? Thomas Kunst als Schriftsteller und ich als Literaturredakteurin, wir haben einfach subjektiv entscheiden, was uns gefällt.

Völlig verschiedene Biografien

Ins Rennen um den Hauptpreis und die drei Publikumspreise gehen Louise Gold, Nina Pohl, Theresa Steigleder, Peter Thiers, Tobias Reußwig und Anke Bastrop. Alle Teilnehmenden haben einen biografischen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern. Entweder leben sie im Land oder sind dort aufgewachsen - so verlangen es die Regularien. Die Arbeits-Biografien der sechs Finalisten sind sehr verschieden. Anke Bastrop ist gelernte Buchhändlerin, Louise Gold Musikerin, Peter Thiers studierter Dramaturg.

"Schneeweißchens Körper macht sich gut in der eingefrorenen Gegend. Als hätte wer eine Handvoll Schnee in den Schnee fallen lassen." Anke Bastrop

Unkonventionelle Erzählweisen

Was die Jury am meisten überrascht hat: Dass viele Autorinnen konventionelle Erzählweisen verlassen haben. "Es sind Mischformen entstanden, wo man gar nicht mehr sagen kann, ob das lyrische Prosa ist oder nicht", sagt Anke Jahns. "Es entwickelt einen Sog und hat verschiedene Macharten zur Grundlage. Und ich glaube, das liegt auch an den Lebensentwürfen und auch daran, dass heute nicht mehr so ganz klar ist: Verwirkliche ich mich mit Schreiben oder mache ich einen Podcast, bin ich auf einer Bühne aktiv, bin ich Dramaturg? Es sind Mischformen entstanden, die das Leben widerspiegeln.

Mit dem Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern, der vom Kultusministerium sowie einem privaten Sponsor gestiftet wird, ist seit 2016 neben dem Johnson-, dem Fritz-Reuter-Literaturpreis sowie dem Annalise-Wagner-Preis eine weitere Auszeichnung im Land etabliert, die vor allem Schreibende unterstützen soll, die noch nicht bei größeren Verlagen auf der Agenda stehen.

Texte werden in einer Anthologie veröffentlicht

"Es gibt keine großen Verlagsstädte wie Hamburg, München, berlin bei uns im näheren Umfeld, und trotzdem Menschen, die hier schreiben", sagt Ulrika Rinke vom Literaturhaus Rostock. "Sie haben es verdient, dass eine größere literarische Öffentlichkeit sie wahrnimmt. "

Der Hauptpreis ist mit 3.000 Euro und einem einmonatigen Stipendium im Ahrenshooper Künstlerhaus Lukas dotiert. Das Publikum kann seine Stimmen heute im Saal und online auf drei weitere Preise verteilen. Außerdem werden die Texte in einer Anthologie im Rostocker Hinstorff-Verlag publiziert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 23.10.2020 | 19:00 Uhr