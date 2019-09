Stand: 06.09.2019 16:47 Uhr

Literaturfest: Raoul Schrott über Mut und Magellan von Miriam Stolzenwald

Was ist Mut? Was bedeutet es, mutig zu sein? Was löst Mut in uns aus? Darüber sprachen am Donnerstagabend der Schriftsteller Raoul Schrott und NDR Kultur Moderator Alexander Solloch beim Auftakt des Literaturfestes Niedersachsen. Denn "Mut" ist das diesjährige Motto des Literaturfestivals.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung hat Raoul Schrott in seiner "Ermutigungsrede" beleuchtet, was Mut eigentlich ist: "Mut erweist sich. Man erkennt ihn, wenn man ihn sieht. Sobald er jedoch von sich zu reden beginnt, wirkt er unglaubwürdig. Erst Neid erregend, dann zur Herabsetzung auffordernd. Das ist ein seltsamer Sachverhalt, nicht wahr? Dass etwas Gutes besser nicht von sich selbst spricht - und wenn, dann nur ironisch."

Schrott zeigt Facetten des Wortes Mut auf

Auf raffinierte Weise zeigt Raoul Schrott, welche Facetten das Wort Mut haben kann: "Was uns imponiert, ist nicht der Übermut. Auch nicht der Leichtsinn des oft bösartig Mutwilligen oder der Stolz des Hochmutes. Wir bewundern vielmehr jenen Mut, der nach weidlichem Hin- und Herüberlegen eine Entscheidung trifft - den Wagemut."

"Habe mich bei jeder Seite amüsiert"

Im anschließenden Gespräch mit Alexander Solloch erzählt der Schriftsteller über sein neues Buch "Eine Geschichte des Windes" und die Recherche dazu. Mit seinem Witz und Charme bringt er das Publikum dabei zum Lachen: "Eine Schelmenfigur zu schreiben, das Deutsch in seiner Breite ausnützen zu können, das war für mich wunderbar. Ich fand es wirklich schade, dass das Buch schon fertig war. Ich habe auch keine Seitenzahlen gemacht, weil ich so gern geschrieben habe. Bei jeder Seite habe ich mich amüsiert."

Protagonist Hannes segelt mit Magellan um die Welt

In Schrotts Roman heuert der Kanonier Hannes aus Aachen auf dem Schiff von Magellan an, um die Welt zu umsegeln. Dem Publikum präsentiert Schrott einen Auszug daraus:

Der Koch weiß nicht, wen er da vor sich hat. Als vorgeblicher Pilger hat Hannes seinen Abfall von jeglichem christlichen Glauben natürlich ebenso wenig erwähnt, wie seine Abenteuerfahrten, um nicht als Alleinunterhalter hervortreten zu müssen. Und unser Juan Aleman, Hannes der Deutsche, wie er genannt wird, will von solchen Exerzitien, egal, welche Art und Weise, nur verstehen, dass den Nonnen, wie einem jeden Kanonier, einzig daran liegt, Seelen ins Jenseits zu befördern. In dem Fall ihre eigenen. Leseprobe

Am Ende ist das Publikum von Raoul Schrott und seiner Erzählkunst begeistert - und von ihm ermutigt. Bis zum 22. September finden im Rahmen des Festivals Veranstaltungen unter dem Motto "Mut" in ganz Niedersachsen statt.

