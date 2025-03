Literadtour: Hamburger wirbt auf dem Lastenrad fürs Lesen Stand: 25.03.2025 06:00 Uhr Lennart Schaefer hat seine Lieblingsbücher eingepackt, sich auf sein Lastenfahrrad geschwungen und seine Literadtour gestartet. 8.000 Kilometer quer durch Deutschland. Sein Ziel: Werbung fürs Lesen.

von Tristan Dück

"Natürlich sind Bücher ein Zuhause für mich", sagt Lennart Schaefer, "weil ich mich seit meiner Kindheit damit beschäftige und somit eine lebenslange Bindung zu Büchern habe." Diese Leidenschaft will der 27-Jährige teilen - mit einer großen Reise fürs Buch. "Ich hab einfach gemerkt, dass mir das Lesen unheimlich viel Spaß macht und dass es viele in meinem Umfeld gibt, denen so ein bisschen der Impuls fehlt, zum Buch zu greifen. Diesen Impuls möchte ich mit der Literadtour geben."

Auf der Literadtour will er Autoren, Buchhandlungen und Verlage in ganz Deutschland besuchen und interviewen. "Ich starte in Hamburg und fahre dann nach Leipzig zur Buchmesse, die am Donnerstag beginnt. Dann bin ich 8.000 Kilometer und sieben Monate unterwegs und lande dann nach dem ganzen Hin und Her in Frankfurt zur Frankfurter Buchmesse Ende Oktober." Seine Erlebnisse will er filmen und auf seinen Social-Media-Kanälen davon berichten.

Familie steht hinter der ungewöhnlichen Lese-Tour

Er arbeitet seit Jahren selbst in der Buchbranche, ist gut vernetzt und hat unter anderem Verlage als Sponsoren an Land gezogen. Außerdem läuft ein Crowdfunding für die Literadtour. "Die Vorbereitung ist sehr komplex, denn ich weiß auch nicht, wie man so etwas vorbereitet, weil es so etwas noch nicht gegeben hat. Das heißt, ich kann mich an keinen Plan halten und muss mir das ein bisschen selbst ausdenken." Zuerst musste er viele Leute anschreiben. Mittlerweile ist es umgekehrt und ihn schreiben viele Leute an, erzählt der 27-Jährige.

Am Morgen kurz vor dem Start der Tour kommen Lennarts Familie und Freunde zum Abschiedsfrühstück zusammen. "Bücher waren ja schon immer sein Thema", erzählt seine Mutter Sabine. "Er hat ja einen Blog gehabt und wir mussten ihn auch immer zu Buchmessen und Lesungen begleiten." Und sein Vater Ralf ergänzt: "Mit 14 Jahren fing das mit Praktika bei Carlsen und Oetinger richtig an und da merkte man, dass wird die Bestimmung." Lennarts Freundin Katharina steht voll hinter seiner Tour: “Die plant er ja schon sehr, sehr lange. Er hat mich auch gefragt, wie ich das finde, dass er so lange weg ist. Und ich habe ihm gesagt: Mache es, du wirst es sonst bereuen! Es ist ein Lebenstraum von ihm, deswegen freue ich mich für ihn."

Tour führt ihn auch wieder in seine Heimatstadt

Übernachten will Lennart unter anderem bei Bekannten oder in Hostels. Die Verpflegung regelt er spontan. Dann ist der Zeitpunkt gekommen. Helm auf und rauf auf's Lastenfahrrad. "Es fühlt sich gerade surreal an", gesteht der Bücher-Fan. "Ich glaube, ich werde jetzt in den nächsten acht Stunden Fahrt, die vor mir liegen, einfach die letzten Monate verarbeiten." Im Juni führt ihn seine Literadtour dann wieder in seine Heimatstadt Hamburg.

