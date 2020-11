Stand: 09.11.2020 18:00 Uhr Heute im Livestream: Lesung mit Gerhard Henschel und Frank Schulz

"Ich hab so einiges gelesen und mich davon inspirieren lassen. Es gibt ja einige klassische Sätze, die eigentlich in keinem anständigen Roman mehr vorkommen dürfen, wie 'Er schlug den Mantelkragen hoch' oder 'Irgendwo bellte ein Hund' und so etwas entdeckt man dann halt immer wieder", sagte Gerhard Henschel im Interview mit dem Kulturjournal im NDR Fernsehen.

Livestream aus Lüneburg Sehen Sie die Lesung von Gerhard Henschel und Frank Schulz am 10. November ab 19.30 Uhr im Livestream.

Livestream hier ab 10.11.2020 19:30 Uhr Jetzt live Gerhard Henschel und Frank Schulz lesen in Lüneburg

Wer hat den Krimi ermordet?

Ob Morde am Tegernsee oder im niedersächsischen Bad Bevensen - der Regionalkrimi hat seit vielen Jahren Konjunktur und zählt zu den meistverkauften Genres in den deutschen Buchhandlungen. Das ist eine Steilvorlage für den Satiriker und Autor Gerhard Henschel, der nun mit seinem Roman "SOKO Heidefieber" eine ganze Gattung meisterlich aufs Korn nimmt: Sei es den stereotypen Ermittler mit lokalem Zungenschlag oder die sich an Absurdität immer wieder übertreffenden Todesarten.

Bei Gerhard Henschel werden die Autoren selbst zum Opfer und eine überregionale Sonderkommission versucht dem "Krimi-Krimimörder" auf die Spur zu kommen. Und er lässt einen echten Autoren in seinem Figurenarsenal auftreten, den Osnabrücker Schriftsteller Frank Schulz.

Moderatorin des Abends ist Julia Westlake vom NDR Kulturjournal.

Lesung in Lüneburg: Gerhard Henschel und Frank Schulz Art:

Lesung

Datum:

10. November 19:30 Uhr

Ort:

Lünebuch.de - Buchhandlung am Markt

Bardowicker Str. 1

21335 Lüneburg



Bitte beachten Sie: Leider kann die Lesung wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen nicht mit Publikum stattfinden. Bereits gekaufte Karten werden erstattet.

