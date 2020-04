Stand: 03.04.2020 12:40 Uhr - NDR 1 Radio MV

Lesetipps für Kinder und Jugendliche

Keine Chance für Langeweile in Zeiten des Coronavirus: Anke Jahns aus der NDR 1 Radio MV Kulturredaktion hat Buchempfehlungen für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche.

"Dreieck, Quadrat, Kreis" - Mac Barnett/Jon Klassen

Dreieck, Quadrat und Kreis heißen die Helden der dreibändigen Kinderbuchreihe. Die Freunde spielen Erschrecken und Verstecken und erleben viele Abenteuer. Die preisgekrönten Geschichten sind minimalistisch und kindgerecht gezeichnet und getextet. Dabei entfalten sie Witz und Tiefgang auf verschiedenen Ebenen. Die drei geometrischen Figuren haben große Augen, mit denen sie Angst, Spaß und Schadenfreude ausdrücken. Dabei gelingt es den Autoren, ein ganzes Universum einzufangen voller Weisheit und zum Schlapplachen. Jedes einzelne Buch erzählt eine abgeschlossene Geschichte, aber wer das Dreieck durchgeblättert hat, wird süchtig nach "Quadrat" und "Kreis".

Verlag NordSüd, je 15 Euro, ab 5 Jahren

"Das ausgelassene ABC" - Ina Hattenhauer

"Das ausgelassene ABC" ist ein wunderbares Bilderbuch, bei dem immer Buchstaben weggelassen werden. Ohne A drückt die Taube auf die Tube, statt Angst zu haben vor Fliegenklatschen freuen sich die Fliegen ohne K über Fliegenlatschen. Ohne C wird der Comicladen zum Omiladen, in dem gerade neue Omis eingetroffen sind. Das ist witzig bebildert und macht Denksport- Spaß. Auch für Schulanfänger dürften die unglaublichen Dinge, die passieren, wenn ein Buchstabe fehlt, eine spaßige Angelegenheit sein. Preisverdächtig prächtig bunt illustriert.

Verlag Gerstenberg, 13 Euro, ab 5 Jahren

"Hans Christian Andersen - Die Reise seines Lebens" - Heinz Janisch/Maja Kastellic

Hans Christian Andersen erzählt auf einer Kutschfahrt nach Kopenhagen dem Mädchen Elsa und seiner Mutter seine beeindruckende Lebensgeschichte. Dabei kann man seine Märchenfiguren entdecken, wie die kleine Meerjungfrau, Däumelinchen und die Schneekönigin. Das Buch wird auf mehreren Bild- und Text-Ebenen erzählt: In der Rahmenhandlung, der Kutschfahrt von Andersen, Elsa und der Mutter, sind die Illustrationen in warmen Pastelltönen gehalten. Andersens Märchenfiguren sind dagegen in satten Farben dargestellt. Es gibt unglaublich viel zu entdecken. - Verlag NordSüd , 16 Euro, ab 4 Jahren

Bücher für kleine Leseratten

"Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte" - Dita Zipfel/Rán Flygenring

Das Buch ist herrlich ironisch und in einer sehr direkten Sprache geschrieben. Lucie ist 13 und braucht dringend einen kleinen Job, um Geld zu verdienen, weil sie zu Hause raus will. Und da entdeckt sie ein Angebot als Hundesitter. Das Herrchen ist aber ein sehr schräger alter Vogel, Herr Klinge: Ein Mann ohne Schuhe, der glaubt, dass er von den Geheimdiensten verfolgt wird, weil er herausgefunden haben will, dass Obst und Gemüse aus den Körperteilen von magischen Wesen bestehen. In seiner Welt ist eine Tomate ein Drachenherz und eine Himbeere Nixenhirn. Ein unkonventionelles Buch, das um die Frage "Was ist Wahrheit?" kreist. Großartig illustriert mit farbenstarken Bildern und Sprechblasen.

Verlag Hanser, 15 Euro, ab 12 Jahren

"Die Mühlenkinder" - Antonia Michaelis

Die Autorin lebt in der Nähe von Usedom und zeitweilig auf Madagaskar. Viele haben sich schon auf ihr neues Buch gefreut. Es ist auch ein kleines bisschen gruselig, aber wie alle Bücher von Antonia Michaelis sehr fantasievoll mit bildstarker Sprache. Vier Schwestern leben in einer Mühle am Dorfrand. Diese Mühle verwandelt sich, wenn der Wind aus Nordosten weht, in einen magischen Ort. Eines Morgens wird sie zu einem Schloss und die Mädchen zu Prinzessinnen. Die große Schwester wird entführt. Die drei anderen wollen sie befreien, aber das ist sehr gefährlich, führt zum Wassertroll. Das Buch ist wunderschön schwarz-weiß illustriert.

Verlag Oetinger, 12 Euro, ab 9 Jahren

"Forschungsgruppe Erbsensuppe" - Rieke Patwardhan

Ein Buch mit Tiefgang und Witz, in dem es um Integration und um Freundschaft geht: Lina kommt aus Syrien und sie ist eine ganz tolle Detektivin. Deshalb wird sie in ihrer neuen Klasse in einer Bande aufgenommen, die nun aus drei Außenseitern besteht. Die Bande will herausfinden, warum die Oma von Nils hamstert: Erbsensuppen - Dosen. Was das Geheimnis der Oma ist, bekommt die Bande schließlich heraus. Das ist sehr berührend, denn die Oma war einmal selbst geflüchtet. Eine großartige Detektivgeschichte.

Verlag Knesebeck, 13 Euro, ab 8 Jahren

