Kleine Buchgeschenke zu Weihnachten Lektüre zur Weihnachtszeit von Autoren quer durch die Literaturgeschichte Vorgestellt von Jürgen Deppe

Allmählich beginnt Weihnachten. Wer es bislang (und sei es aus Ideenlosigkeit) noch nicht zu den richtigen Geschenken für die Liebsten gebracht hat, kann vielleicht noch schnell in die Buchhandlung um die Ecke laufen - oder sich schon für das nächste Jahr vormerken, dass der Reclam Verlag das Richtige für Fantasielose herausgebracht hat - und das ausgesprochen fantasievoll!

Geschenke in letzter Minute

Stille Nacht. Heilige Nacht. Langsam kehrt Ruhe ein. Schluss mit dem hektischen Adventstreiben. Schluss mit Weihnachtsbaumbeschaffen und -schmücken! Schluss mit dem Besorgen von Geschenken für die Liebsten! Jetzt ist Heiligabend, gleich ist Zeit für die Bescherung! Für jede und jeden ein ganz besonderes Geschenk!

Naja, für den Vati sind es halt wieder nur Socken. Wie immer. Für die Mutti Pralinen. Im vergangenen Jahr hat sie zumindest noch so getan, als würde sie sich darüber freuen. Aber okay, als Dauerbrenner sind Socken und Krawatten, Pralinen und Parfüm wohl eher suboptimal. Aber zum Glück, zum Glück hält Reclam (Sie wissen schon, der Verlag mit den gelben Heftchen - aber eben nicht nur denen) jetzt im farbigeren Segment die Lösung parat! "Statt Socken" oder "Statt Krawatte", "Statt Parfum" oder "Statt Pralinen" - vier Textsammlungen, die auch genau so heißen - und im Untertitel "flotte", "herzliche", "dufte" oder "süße Lektüre zur Weihnachtszeit".

Seht! der jetzt hier vor euch steht,

Ist ein Engel aus dem Himmel,

Von den Sternen hergeweht,

Ach, ins irdische Gewimmel.



Und nun trägt vom hellen Baum

Jeder seinen Schatz in Händen,

Und er lässt sich selbst im Traum

Die Geschenke nicht entwenden. Detlev von Liliencron: "Weihnachtslied"

Textsammlungen quer durch die Geschichte

Womit wir beim Thema wären: Geschenke! In diesen vier Geschenk-Sammlungen gibt es für je 5 Euro ein Weihnachts-Best-of mit 10 bis 15 Texten quer durch die Literaturgeschichte. Das Einzige, was sie verbindet, ist ihr Thema: Weihnachten! Von Matthias Claudius und Johann Wolfgang von Goethe über Kurt Tucholsky und Joachim Ringelnatz bis Ingrid Noll und Axel Hacke. Und das nicht nur aus Deutschland: Selma Lagerlöf ist zum Beispiel dabei, aus Schweden, und die Britin Agatha Christie. Mal sind es ein paar Seiten Kurzprosa, mal ist es Lyrik:

Weihnachtsgeläute

Im nächtigen Wind...

Wer weiß, wo heute

Die Glocken sind,

Die Töne von damals sind?



Die lebenden Töne

Verflogener Jahr′

Mit kindischer Schöne

Und duftendem Haar,

Mit tannenduftigem Haar. Hugo von Hofmannthal: „Weihnacht“

Gefühlvolles für Weihnachtsmuffel

Ach ja, mit tannenduftigem Haar. Diese Texte dürften selbst den hartgesottensten Weihnachtsmuffel ein bisschen gefühlig machen. Ironie ist auch im Spiel - mindestens in den Titeln dieser vier, je eigenen Geschenkbüchlein. Das heißt, nein, ein Text kehrt in allen Anthologien wieder:

Schenke groß oder klein,

Aber immer gediegen.

Wenn die Bedachten

Die Gaben wiegen,

Sei dein Gewissen rein.



Schenke mit Geist ohne List.

Sei eingedenk,

Dass dein Geschenk

Du selber bist. Joachim Ringelnatz: "Schenken"

