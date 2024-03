Leipziger Buchmesse: Thomas Hitzlsperger über sein Coming-out Stand: 23.03.2024 10:31 Uhr Thomas Hitzlspergers Coming-out 2014 als Homosexueller war das Erste im deutschen Profifußball. Ein Statement für den Kampf gegen Schwulenfeindlichkeit im Sport. Auf der ARD-Bühne sprach NDR Kultur-Redakteur Alexander Solloch mit Hitzlsperger über dessen Buch "Mutproben".

Am 8. Januar 2014 outete sich Hitzlsperger als erster deutscher Fußballprofi öffentlich als Homosexeller. Das war nach dem Ende einer überaus erfolgreichen Karriere. Schon als 18-Jähriger wechselte er als Jugendspieler von Bayern München in die englische Premier League zu Aston Villa. Nach einem Meistertitel in der Bundesliga mit dem VfB Stuttgart und seiner Zeit in der Nationalmannschaft (52 Länderspiele) ging er in die italienische Serie A zu Lazio Rom, spielte später noch für West Ham United, den VfL Wolfsburg und den FC Everton.

Neue Karriere als Sportjournalist

Nach dem Ende seiner Profikarriere wagte Hitzlsperger den Sprung in den Sportjournalismus beim ZDF, der ARD und bei ZEITonline sowie ins Fußballmanagement als Vorstandsmitglied beim VfB Stuttgart. Außerdem ist er Teilhaber am dänischen Fußballclub Aalborg BK und Inhaber des Restaurants "L'Escargot" in London.

Sein Buch hat er zusammen mit dem "SZ"-Reporter Holger Gertz verfasst. Es erzählt eine Lebensgeschichte, die in der bayrischen Provinz begann und in die drei großen europäischen Fußballligen führte. Bis heute engagiert sich Hitzlsperger für Vielfalt und Toleranz, gegen Rassismus und Gewalt im Fußball und in der Gesellschaft.

