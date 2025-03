Leipziger Buchmesse 2025: Was die nächsten Tage wichtig wird Stand: 25.03.2025 13:15 Uhr Die Leipziger Buchmesse lädt in diesem Jahr unter dem Motto "Worte bewegen Welten" zum Frühjahrstreffen der Literaturbranche. Lesungen, Gespräche und die gleichzeitig stattfindende Manga-Comic-Con locken Tausende Besucher in die Messestadt.

Die Buchmesse will vor allem eine Bühne für die Autorinnen und Autoren sein. Mehr als 2.000 Veranstaltungen stehen beim Lesefestival "Leipzig liest" auf dem Programm. Influencer wie Gazelle und Gialu oder Malte Zierden werden ebenso in Leipzig erwartet wie die beiden Literatur-Nobelpreisträgerinnen Swetlana Alexijewitsch und Olga Tokarczuk. Auch viele Prominente aus den Bereichen Musik, Politik und Unterhaltung haben sich angekündigt, wie Hape Kerkeling, Bela B, Corinna Harfouch, Sophie Hunger, Gregor Gysi oder Peter-Michael Diestel. Peter Maffay hat Bücher für seine Tochter Anouk geschrieben.

"Die Entdeckung des Lesens erfolgt auch über das Hören", sagt Buchmesse-Direktorin Astrid Böhmisch. Die Messe hat aus diesem Grund erstmals eine "Audiowelt" eingerichtet. Auf einer Bühne und in drei Hörinseln können Interessierte audiovisuelle Inhalte vom Hörbuch bis zum Podcast entdecken. Die Messe reagiert mit der Audiowelt aus Sicht von Böhmisch auf eine wichtige Entwicklung in der Branche.

Die Leipziger Buchmesse im NDR Livestream: Freitag, 28.03., 12:50-13:20

Heike Geißler mit ihrem Buch "Verzweiflungen"

Moderation: Joachim Dicks



Sonnabend, 29.03., 11:50-12:20

Rabea Edel mit ihrem Roman "Portrait meiner Mutter mit Geistern"

Moderation: Alexander Solloch

Gastland Norwegen - Mette Marit sagt ab

Nach den Niederlanden und Flandern ist in diesem Jahr Norwegen das Ehrengastland der Leipziger Buchmesse. Die Skandinavier präsentieren fast 50 Autorinnen und Autoren in Leipzig, darunter Stars wie Karl Ove Knausgård und Maja Lunde. Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat ihren Besuch bei der Leipziger Buchmesse aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen müssen. Ziel des Gastland-Auftrittes ist es nach Angaben von Margit Walsø, Direktorin des Verbands "Norwegian Literature Abroad", die ganze Vielfalt der norwegischen Literatur abzubilden. So haben die Norweger auch viele Kinderbücher im Gepäck.

Weitere Informationen Buchmessengastland: Aktuelle norwegische Literatur im Überblick Norwegen ist Gastland der Leipziger Buchmesse. Viele bekannte Autoren werden erwartet. Was zeichnet die norwegische Literatur aus? mehr

Am Donnerstag wird der Buchpreis verliehen

Mit Spannung wird jedes Jahr die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse erwartet, der am Donnerstag in den Rubriken Belletristik, Sachbuch und Übersetzung verliehen wird. Dieses Jahr gab es über 500 Einreichungen - so viele wie noch nie. In der Kategorie Sachbuch stehen Kriege, Politik und Propaganda-Apparate im Fokus. Bei der Belletristik sind die Hamburgerin Kristine Bilkau mit "Halbinsel", Esther Dischereit mit "Ein Haufen Dollarscheine", Wolf Haas mit "Wackelkontakt" und Christian Kracht mit "Air" und Cemile Sahin "Kommando Ajax" nominiert.

Weitere Informationen Leipziger Buchpreis: "Wie die Jury entscheidet, ist nicht abzusehen" NDR Literaturredakteur Jürgen Deppe stellt im Interview die Nominierten vor, die die Leipziger Jury am Mittwoch bekannt gegeben hat. mehr

Von Cosplay über Manga bis Gaming

Eine alte Tradition ist auch die zeitgleich stattfindende Manga-Comic-Con. Mittlerweile ist sie untrennbar mit der Buchmesse verbunden. Jedes Jahr pilgern Cosplayer aus aller Welt zur Leipziger Buchmesse und verwandeln die Messehallen im Rahmen der Con in fantastische Welten. Die Messe-Leitung setzt auf diese Vermischung und sieht in den zumeist jungen Leuten die Leser der Zukunft. Auf der Manga-Messe selbst reicht das Angebot von Signierstunden über Cosplay bis zum Japanisch-Workshop.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Vormittag | 25.03.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher Kinderbücher Romane Jugendbücher