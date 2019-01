Stand: 31.01.2019 17:03 Uhr

Landet Würgers Roman "Stella" vor Gericht?

Erneut steht der Roman von Takis Würger "Stella" in der Diskussion. Nach harschen Reaktionen erhält der Fall jetzt eine juristische Dimension: Ein Berliner Anwalt, der die Erben von Stella Goldschlag vertritt, wirft dem Hanser Verlag vor, dass mit dem Roman Persönlichkeitsrechte verletzt würden. Er fordert ein Vertriebsverbot des Buches.

Der Roman "Stella" von Takis Würger verarbeitet Teile der Lebensgeschichte Stella Goldschlags - einer Jüdin, die während des Zweiten Weltkriegs andere Juden an die Gestapo verriet. Kurz vor ihrem Tod im Jahr 1994 hatte sie ihre Persönlichkeitsrechte an den Historiker Ferdinand Kroh übertragen. Dessen Erben stellen sich jetzt offenbar gegen den Roman und gegen ein Musical über den Stoff, das seit dem Jahr 2016 an der Neuköllner Oper in Berlin läuft.

"Die Zeit" zitiert aus einem Anwaltsschreiben. Demnach war es Stella Goldschlag wichtig, dass einzelne Abschnitte ihres Lebens nicht aus dem Gesamtzusammenhang gerissen werden. Dabei geht es dem Bericht zufolge vor allen Dingen um die Vorgeschichte des Verrats: Die Gestapo hatte Stella Goldschlag unter Druck gesetzt und ihren eigenen Schilderungen zufolge auch gefoltert. Auf Anfrage von NDR Kultur bestätigte der Hanser Verlag, dass das Schreiben gerade "zur rechtlichen Würdigung bei unseren Anwälten" liege. Eine Klage sei bislang nicht eingereicht worden.

"Ein Buch, das Augen öffnet"

In einem früheren Interview mit NDR Kultur hatte Verleger Jo Lendle den Roman verteidigt. Seiner Ansicht nach ist der Autor Takis Würger verantwortungsvoll mit dem historischen Stoff umgegangen - und es habe auch viele positive Reaktionen gegeben: "Uns haben ungeheuer viele Stimmen von Buchhändlern erreicht, die sagen: 'Das ist ein wichtiges Buch, ein Buch, dass 77 Jahre nach den Ereignissen Geschichten aus dieser Zeit in einer Weise erzählt, die Leuten die Augen öffnet, die damals nicht dabei gewesen sind'."

Auch der Autor Takis Würger hatte in einem früheren Interview Kritik an seinem Roman zurückgewiesen: Er habe klar machen wollen, wie grausam, boshaft und perfide das Nazi-Regime war - und sei mit besonderer Umsicht vorgegangen.

