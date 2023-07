"Der große Gatsby", "Das Experiment": Hörspiel-Tipps für den Sommer Stand: 05.07.2023 11:12 Uhr Die Urlaubszeit hat begonnen. Zeit, um Hörspiele, Krimis und Feature-Perlen zu hören. Hier Tipps der NDR Kultur Redaktion. Mit dabei: "The Great Gatsby" und "Der letzte Stadtschreiber" mit Christoph Waltz.

von Jennifer Philipp

Bei den Hörspielen, Features und Kriminalhörspielen handelt es sich um Empfehlungen aus dem Archiv von 1953 bis hin zu Hörspielen, die der NDR erst 2023 neu herausgebracht hat, wie "The Great Gatsby" mit Birgit Minichmayr und Peter Lohmeyer. Hier ein paar Perlen, kuratiert aus der Hörspielredaktion. Alle Features und Hörspiele sind auch in der ARD Audiothek zu finden.

Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da - Feature von Sascha Wundes

Inhalt: Nachtbürgermeister*innen vermitteln zwischen Club- und Barbesitzer*innen und Anwohnern, Behörden und Künstler*innen. Feature-Autor Sascha Wundes reiste ins Ruhrgebiet, nach Berlin und nach Hamburg, um das Nachtleben zu erkunden. Gesprochen von Anja Herden und Torben Kessler. NDR 2023. Online bis 30. Juni 2024

Warum es so spannend ist: Weil alles mit Elektrizität beginnt. Mit ihr die Grenze zwischen Nacht und Tag verschwindet. Und Musik mit ihren wummernden Bässen und dröhnenden Rhythmen in Verbindung mit berauschenden Substanzen ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Was den einen Kultur, ist den anderen Lärmbelästigung. Das Feature schlägt Brücken zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen, taucht ein in die Tiefen des nächtlichen Clubtreibens und nimmt Platz in den Amtsstuben der Nachtbürgermeisterinnen und Nachtbürgermeister, die neuerdings immer häufiger zum Einsatz kommen.

"Das Experiment": Krimi von Eva Maria Mudrich mit Hans Paetsch

Inhalt: Zwei ältere Herren entdecken ihre telepathischen Fähigkeiten und beschließen, dass der früher Versterbende seine Eindrücke vom Sterbeprozess dem anderen telepathisch mitteilen soll. Der verstörte Überlebende berichtet vor dem eigenen Tod von diesem Experiment. Die Ereignisse tragen alle Merkmale eines Verbrechens. Fest steht: ein Mord ist geschehen, oder zumindest Beihilfe zum Selbstmord. Doch handelt es sich hier wirklich um einen Kriminalfall? Mit Werner Veigel, Gerd Haucke, Hans Paetsch, Marlene Riphan, Hans Hessling, Wolfgang Engels. NDR/SFB 1971. Online bis 29. November 2024

Warum es spannend ist: Ein sehr skurriles Gedankenexperiment liegt dieser Story zu Grunde. Ein bisschen irre kann man werden, wenn man an der Stelle weiter denkt. Da sind zwei Männer, die ihre Gedanken lesen können, weil sie so ein eingespieltes Team sind. Und dann wollen sie testen, ob die Gedankenübertragung auch während des Sterbens noch funktioniert. Welche Infos kommen auf dem Weg ins Totenreich? Das Experiment hat nur einen Haken: Einer muss sterben.

"Wolfgang - Ein Leben auf 20.000 Kassetten" - Rätselhaftes Leben eines Berliner Bankangestellten

Inhalt: Nach dem Tod des Berliner Bankangestellten Wolfgang Seelbinder, finden sich in dessen Wohnung fast 20.000 Audiokassetten. Telefonate, persönliche Gespräche, Urlaubsreisen. Es scheint, als habe er sein ganzes Leben mitgeschnitten. Warum aber hat der 1938 geborene Wolfgang mit großem Aufwand versucht, seine Erlebnisse akustisch wiedererlebbar zu machen? Was hat es mit seiner norwegischen Tochter auf sich? Der Hörfunkarchivar Christian Collet ist auf die Geschichte eines Mannes gestoßen, der Zeit seines Lebens auf der Suche nach etwas war, was festzuhalten ihm doch nicht gelang. Feature mit Christian Collet, Nina Weniger und Wolfgang Seelbinder von Christian Collet. WDR 2022. Online bis 23. März 2024

Warum es spannend ist: Persönliche Gespräche, Konzerte, Lebensereignisse: Wolfgang Seelbinder nahm alles auf, was in seinem Leben passierte. Beim Hören bekommt man den Eindruck unterm Tisch oder hinter der Gardine zu lauschen. Denn viele seiner Gesprächspartner wussten nicht, dass sie aufgenommen werden. Das macht das Feature so berührend.

"John Walker schreibt seiner Mutter": Kriminalhörspiel von 1953 mit Wolfgang Wahl und Lotte Klein

Inhalt: John Walker hat sein Glück in New York gesucht. Seine alte Mutter freut sich über seine Briefe aus der Ferne. Als die plötzlich ausbleiben, verspricht ihr der fürsorgliche Briefträger, sich auf die Suche nach John zu machen. Aus der Presse erfährt er, dass der Sohn, verurteilt wegen Mordes, auf seine Hinrichtung wartet. Der Postbote besucht den Todeskandidaten und bringt ihn dazu, Briefe "auf Vorrat" an seine Mutter zu verfassen. Denn die soll von seiner Tat nichts erfahren. Und so erfindet John Walker für sie das erfolgreiche Leben, das er sich eigentlich in New York erhofft hatte. Mit Wolfgang Wahl (John), Lotte Klein (Frau Erikson), Max Walter Sieg (Postbote), Heinz Sailer (Gefängnisdirektor), Herbert A.E. Böhme (Inspektor), Sonja Wilken (Ellen), Hans Lietzau, Kurt Klopsch, Eric Schildkraut, Gerd Fricke, Hans Rosenhauer, Günther Jerschke, Jo Wegener, Franz Schafheitlin. NWDR 1953. Online bis 25. April 2024

Warum es spannend ist: Was geht in einem Menschen vor, der in der Todeszelle sitzt? In diesem Kriminalhörspiel kommt man nicht umhin, sich in die Rolle des Protagonisten hineinzuversetzen. Wie er die letzten Tage vor seinem Tod noch über seine Zukunft nachdenkt, die nicht mehr stattfinden wird, das lässt einen nachdenklich werden. Und am Ende bleibt das Gefühl, wie gut, wenn man nicht in der Todeszelle sitzt.

"Der Große Gatsby": Starbesetztes Hörspiel nach dem Roman von F. Scott Fitzgerald mit Marc Hosemann, Birgit Minichmayr, Peter Lohmeyer

Inhalt: Nick Carraway, sprachbegabter Finanzberater, verlässt den Mittleren Westen und kommt 1922 nach Long Island in die Welt des Glamours und der Laszivität, des Jazz und der Kriminalität. Direkt neben Nicks bescheidenem Häuschen residiert ein gewisser Jay Gatsby. In dessen prächtiger Villa feiert sich allwöchentlich der Geldadel New Yorks, Glamour Girls und Wirtschaftsbosse, Hollywood-Stars und Möchte-Gern-VIPs. Der Gastgeber selbst ist ein wandelndes Mysterium. Später erst wird klar: Gatsby ist ein klassischer Parvenü, involviert in dubiose Geschäfte und im wahrsten Sinne des Wortes liebeskrank. Der ganz Prunk – einzig, weil er die Vergangenheit zurückholen will, Kulissenzauber, kapitaler Einsatz für eine Frau, die ihn als mittellosen Offizier in den Wind schoss und einen reichen, reaktionären Typen heiratete. Zufällig handelt es sich dabei um Carraways Cousine. Carraway verabredet ein Treffen zwischen den beiden – das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Mit Michael Rotschopf (Jay Gatsby), Matthias Bundschuh (Nick Carraway), Sascha Icks (Daisy Buchanan), Marc Hosemann (Tom Buchanan), Julia Riedler (Jordan Baker), Urs Winiger (George Wilson), Birgit Minichmayr (Myrtle Wilson), Wolf-Dietrich Sprenger (Höker), Lola Klamroth (Catherine), Katja Danowski (Mrs. McKee), Peter Lohmeyer (Mr. McKee). Die Musik hat Sabine Worthmann eigens dafür komponiert. NDR 2023. Online bis 23. Mai 2024.

Warum es so spannend ist: Unser Sommerkrimicocktail - Sommerpartys, Ruhm, Glamour und das alles gechillt in der Hängematte serviert bekommen, dazu noch ein Schuss Spannung und natürlich die ganz große Liebe. Mit prominenten Stimmen, fein abgestimmter Geräuschkulisse und großartiger Musik von Sabine Worthmann sind die zwei Teile des "großen Gatsby" etwas für anspruchsvolle Hörerinnen mit viel Zeit und Hingabe.

"Der letzte Stadtschreiber": Kriminalhörspiel mit Christoph Waltz

Inhalt des Kriminalhörspiels von Helmut Peschina und Edwin Ortmann: Leo Heger ist für ein halbes Jahr zum Stadtschreiber eines kleinen Kaffs ernannt worden. Er spürt, dass er nicht willkommen ist. So versucht er, das Beste daraus zu machen und bändelt mit der Sekretärin des Bürgermeisters an. Auf diese Weise wird er auch schnell mit den Geschehnissen im Ort vertraut. Die Einheimischen sind in Aufruhr, denn demnächst sollen Asylbewerber in das neu errichtete Heim einziehen. Und plötzlich zeigt sich, dass Leo nicht nur als Literat gekommen ist. Mit Christoph Waltz, Irm Hermann, Heribert Sasse, Thomas Thieme, Karl Spanner, Ulrich Ritter, Sonja Schwürzenbeck, Christoph Krix. DeutschlandRadio Berlin/NDR 2000. Online bis 24. Juni 2024

Warum es spannend ist: Christoph Waltz war schon lange vor "Inglourius Basterds" von Quentin Tarantino bekannt und in Deutschland und Österreich in Film und Fernsehen bekannt. Hier spricht er den Stadtschreiber Leo Heger mit Verve - an der Seite der im Jahr 2020 verstorbenen Fassbinder-Schauspielerin Irm Hermann. Sie ist im Juli in einem Film im NDR Fernsehen zu sehen, an der Seite von Götz George in "Schokolade für den Chef", am 22. Juli ab 23.25 Uhr. Nach der Ausstrahlung ist der Film für 30 Tage in der ARD Mediathek.

