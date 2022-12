Kochkontor in Hamburg: Ein Ort zum Probieren mit Seele Stand: 09.12.2022 13:56 Uhr Das Hamburger Geschäft "Kochkontor" hat sich auf Kochbücher aus aller Welt spezialisiert - inklusive Probierküche. Eine kulinarische Reportage.

von Juliane Bergmann

Wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, wird zu Hause wieder viel gebacken und gekocht. Die einen lassen dabei ihrer Kreativität freien Lauf, die anderen halten sich an Rezepte. Ein Hamburger Geschäft hat sich spezialisiert auf Kochbücher aus aller Welt. Wer in diesem Hamburger Buchladen in den Regalen stöbert, findet keinen Krimi oder etwa den neuesten Roman der Literaturnobelpreisträgerin. Stattdessen: So ziemlich alles, was an Kochbüchern auf dem Markt ist.

Kochkontor: Probierküche von dienstags bis freitags

Tina Olufs Kundinnen und Kunden haben definitiv Vorlieben: "Auf jeden Fall vegetarisch / vegan. Das steht an erster Stelle", berichtet sie. "Dann länderübergreifend. Und es geht auch schon nach Namen - Tanja Grandits oder Diana Henry sind Namen, die bei uns sehr gut gehen, weil die einfach tolle Kochbücher schreiben." Die Deutsche Tanja Grandits inszeniert ihre Gerichte mit Farben und Gewürzen. Die Britin Diana Henry hat sich auf unkomplizierte Küche spezialisiert .

Zur Mittagszeit ist das Kochkontor im Karolinenviertel außerdem Probierküche. Dienstags bis freitags kochen Chefin Tina Olufs und ihr Team Rezepte aus den Kochbüchern, die hier verkauft werden. Es duftet nach Senf, Zitrone, Petersilie. In der offenen Küche dampfen drei große Töpfe vor sich hin. Heute gibt es: Diana Henry's Senfhähnchen mit cremigem Kartoffelstampf und Wurzelgemüse. "Das haben wir tatsächlich schon mal gemacht. Aber wir machen ganz vieles das erste Mal. Es sind immer Gerichte, die mittagstischkompatibel sind", berichtet Olufs. Einige jedoch nicht: "Letzte Woche hatten wir ein Kartoffelkloßrezept, das hat uns fast in den Wahnsinn getrieben, weil das furchtbar war, das in der kurzen Zeit zu machen. Das gibt's dann auch nicht nochmal für so viele Leute. Dann lachen wir kurz drüber und dann geht's weiter."

Ein Ort für Verbundenheit und Begegnung

Nein, aus der Ruhe bringt Tina Olufs so schnell nichts. Kraftvoll stampft sie Kartoffeln. Ein paar Locken haben sich aus ihrem Dutt befreit. Während sie kocht, begrüßt sie jeden Gast, der reinkommt - mit Vornamen. Kochen und Essen verbinden. Die Atmosphäre ist familiär, persönlich. Viele Stammgäste hat sie: "Für mich ist es ein ganz toller Ort mit Seele. Ein Ort für Verbundenheit, für Begegnung. Es ist total schön hierherzukommen", erzählt eine Kundin.

Geboren ist Tina Olufs in New York, wo ihre Eltern ein Delikatessengeschäft hatten. Die Liebe zum Kochen hat sie von ihnen. Neugier und Probierlust treiben sie an. Das spürt auch ihr Team: "Tina hat das Talent dazu, Rezepte zu lesen und zu sehen, ob das Rezept schmeckt und klappt oder nicht - ob das zu aufwändig oder zu langweilig ist", erzählt Mitarbeiterin Helen Jacobs. Sie arbeitet in der Küche und berät beim Buchkauf. Vor der Chefin zieht Jacobs den Hut: "Tatsächlich kennt sie fast alle Kochbücher auswendig. Ich muss auch schon mal nachfragen. Wenn jemand mit Sonderwünschen kommt, kann man einfach nur hochrufen: 'die und die Thematik!'. Und dann kann sie mir schon fünf Kochbuchnamen nennen."

Tina Olufs: Optimistisch trotz Corona-Krise

Seit 2006 betreibt Olufs das Kochkontor. Inzwischen kennt sie die Kochprominenz persönlich: Yotam Ottolenghi, Jamie Oliver, Donna Hay, Tim Mälzer. Obwohl die Corona-Krise für Gastronomie und Einzelhandel eine Zerreißprobe war, konnte sich der Laden über Wasser halten: "Das war nicht so einfach. Ist ja immer noch nicht einfach. Aber wir lassen den Kopf nicht hängen. Ich bin auch gerne hier und arbeite gerne. Ich fühle mich hier wohl, wie in einem großen Kochbuch", lacht Olufs. "Ich finde, so ein Kochbuch hat was ganz Gemütliches."

