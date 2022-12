Knifflige Grabungen unter dem Buddenbrookhaus Stand: 21.12.2022 16:17 Uhr Vor der umstrittenen Erweiterung des Buddenbrookhauses in Lübeck kommen erstmal die Archäologen an die Reihe. Im Keller der Häuser suchen sie nach Hinweisen auf das Leben vor mehreren hundert Jahren.

von Nais Baier

In dem 800 Jahre alten Gewölbekeller in der Mengstraße stehen Schubkarren, Schaufeln, Sandberge und Lampen- An drei Stellen entlang der roten Backsteinwände sind quadratische Löcher ausgehoben. Hier erforscht ein vierköpfiges Grabungsteam den Boden Quadratmeter für Quadratmeter: Größere Flächen dürfen sie nicht ausheben, erklärt Grabungsleiterin Katrin Siegfried: " Das ist einfach durch die Statik begründet. Das heißt wir wollen natürlich auch sichergehen, dass das Gebäude keinen Schaden nimmt. Und dementsprechend , bekommen wir vom Statiker einen Plan, der uns sagt ihr dürft in der und der Größe aufmachen und in der und der Reihenfolge".

"Tetris" aus Mensch und Material wegen großer Enge

Seit vier Monaten sind sie bereits zugange. Der Vorteil einer Grabung im Keller: Das Wetter kann den Archäologen nicht dazwischen pfuschen - auch wenn es regnet oder schneit, hier unten können sie ungestört buddeln. Dafür bringt das Arbeiten auf engem Raum andere Schwierigkeiten mit sich, so Katrin Siegfried: "Zum einen ist der Einsatz der Personen, also der Arbeiter, die gleichzeitig arbeiten können, natürlich begrenzt. Zum anderen passt in jeden Schnitt natürlich auch nur ein Mensch rein. Wir müssen natürlich die Arbeitswege freihalten, Fluchtwege freihalten. Wir nennen das liebevoll über Baustellen-Tetris, dass man sich nicht selber zubaut".

Opfergaben im alten Gemäuer

Auch die grauen Bodenplatten, sogenannte Gotland-Platten, aus Kalkstein müssen für jede neue Grabungsstelle vorsichtig geborgen und gelagert werden – irgendwann sollen sie nämlich wieder zum Fußboden werden. Doch vorher wollen die Archäologen alle darunter versteckten Geheimnisse herausholen. Hinweise auf das Lübecker Leben früher. Einige interessante Funde haben sie bereits gemacht, erzählt der Abteilungsleiter der Archäologie Lübeck, Dirk Rieger, und zeigt auf ein Tierskelett aus dem 13. Jahrhundert: "Das ist eine Katze gewesen und das ist mutmaßlich ein Bauopfer. Dass ist so eine Art Aberglaube für ein gutes Leben, für gutes Wirtschaften und um böse Geist abzuhalten. Sowas zeigt einem direkt den Einblick in die Glaubenswelt und in den Alltag der Menschen vor 800 Jahren oder vor 700 Jahren".

Ein Drittel der Kellerflächen haben Katrin Siegfried und ihr Team bereits vermessen und mit Fotos detailliert dokumentiert. Acht Monate graben sie hier noch weiter, Stückchen für Stückchen – und hoffen, dabei noch weitere Geheimnisse über das Lübecker Leben vor 800 bis 400 Jahren lüften zu können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 21.12.2022 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Architektur