Klassische Märchenhörspiele neu aufgelegt von Patric Seibel

Es war einmal der Schallplattenproduzent Sándor Ferenczy. In den 50er- und 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts war er ein führender Produzent für Kinderhörspiele. Lange Zeit war er vergessen, dann entdeckte der Schwiegersohn sein Archiv. Die restaurierten Produktionen sind jetzt wieder erhältlich: Der Audio Verlag bringt in einer Neuauflage Hörspielklassiker mit Märchen und Abenteuern heraus.

"Vor langer, langer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat, erschien in der Stadt Hameln an der Weser ein wunderlicher Mann. Er trug ein Gewand aus buntem, vielfarbigem Tuch, sodass alle, die ihn sahen, ihn wegen seiner Kleidung bestaunten. Auf die Frage von Neugierigen gab er sich als Rattenfänger aus." Der Rattenfänger von Hameln

So klingt eine Reise in die Vergangenheit. Nicht ganz in die alte Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat, aber zurück in die späten 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts. Damals begann Sándor Ferenczy, Märchenhörspiele zu produzieren, mit hohen Qualitätsansprüchen, großartigen Stimmen und eigens dafür komponierter Musik.

Gerade ihr Alter macht die Hörstücke spannend

Für Kinder von heute sind die alten Hörstücke ein starker Bruch mit ihren gewohnten Medienerfahrungen. Gerade das macht sie spannend.

"Sindbad schaute angestrengt auf die düstere See hinaus und rief: 'Steuermann - da vor uns - ist das ein Schiff?' - 'Ja, Sindbad. Ist das möglich? Es ist das Piratenschiff, der gelbe Taifun. Ich erkenne es an der Flagge.'"

Berühmte und bekannte Stimmen

Es sind die berühmten und bekannten Stimmen der Kinderhörspiele, wie der unvergleichliche Hans Paetsch, Eduard Marks, Benno Gellenbeck, Erna Nitter und - in einer überraschenden Rolle - Inge Meysel als Geißenmutter. Der Deutsche Audio Verlag hat im Frühjahr die ersten der alten Märchenhörspiele neu aufgelegt, mit Klassikern aus "1001 Nacht" wie "Aladin und die Wunderlampe", "Ali Baba und die 40 Räuber" sowie "Dornröschen", "Schneeweißchen und Rosenrot" oder "Hänsel und Gretel":

"Hänsel lief hin, reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab um zu versuchen, wie es schmeckte. Gretel stellte sich an die Scheiben und knusperte daran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus. 'Knusper knusper knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?'" Hänsel und Gretel

Das bedrohliche Moment dieser Szene aus dem Grimmschen Klassiker geht, durch das Hörspiel eindringlich orchestriert, auch heute noch unter die Haut.

Echo der Vergangenheit

Und es ist gerade das unüberhörbar aus der Zeit Gefallene, dieses Echo aus der Vergangenheit, das einen besonderen Eindruck hinterlässt. Der große Literaturwissenschaftler Walter Benjamin forderte schon in den 30er-Jahren, dass Geschichten für Kinder weit entfernt von ihrer Lebenswelt spielen sollten, geheimnisvoll und fremd, um gerade dadurch die Fantasie der Kinder zu beflügeln. Darum wandte er sich explizit gegen eine pädagogisierende Kinderliteratur, die Kinder nur dort abhole, wo sie sowieso schon stehen und damit Grenzposten vor dem Reich der Fantasie aufstelle.

Für Kinder zwischen fünf und zehn

Wenn heute über alte Kinderhörspiele geredet wird, dann fällt meistens der Name des Hamburger Labels Europa, das in den späten 60er- und 70er-Jahren die Kinderzimmer beherrschte. Die Hörspiele von Sándor Ferenzcy sind eine Kindergeneration älter, haben nicht von der Technik, aber von ihrer Anmutung her mehr Patina: Sie sind gemacht für Kinder zwischen fünf und zehn - und sicher auch für Eltern und Großeltern.

