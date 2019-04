Stand: 01.04.2019 14:00 Uhr

Kinderbuchtag: Was zeichnet ein gutes Buch aus? von Katharina Mahrenholtz

Am Geburtstag von Hans Christian Andersen ist der Internationale Kinderbuchtag. Allein in Deutschland erscheinen jedes Jahr fast 9.000 Kinder- und Jugendbücher. Wie soll man da das Richtige findet und vor allem: Was ist überhaupt ein gutes Buch? Einer, der es wissen muss, ist Klaus Humann. Er hat als Verleger des Carlsen Verlags "Harry Potter" nach Deutschland geholt und ist für viele preisgekrönte Titel verantwortlich.

"Ein gutes Kinderbuch ist ein Buch, das mir gefällt." Damit bringt es Klaus Humann auf den Punkt: Ein Buch "funktioniert" in dem Moment, in dem es den Lesern gefällt. Aber natürlich hatte er als Verleger gewisse Kriterien, um ein Buch zu finden, das aus der Masse herausragt. "Es muss spannend sein, es muss Witz haben, die Personen, die darin eine Rolle spielen, müssen sich entwickeln - das heißt, am Anfang sind sie anders als am Ende, weil etwas passiert. Es muss sprachlich auf einem Niveau sein, sodass ich immer das Gefühl habe, ich werde auch als Kind gefordert. Es muss mich packen, es muss mich überraschen, mich zum Lachen oder zum Weinen bringen."

Ob ein Manuskript diese Bedingungen erfüllt, habe er meistens schon nach wenigen Seiten gemerkt, erzählt Humann. Aber natürlich habe auch er großartige Bücher abgelehnt - etwa die Fantasy-Trilogie "Der Goldene Kompass" von Philip Pullman. "Ich hab Philip Pullman gelesen, als ich beim Fischer Verlag gearbeitet habe und konnte nichts damit anfangen. Ich war damals noch nicht bereit, mich auf Fantasy einzulassen. Dann wechselte ich zum Carlsen Verlag und hatte das große Vergnügen, dass Carlsen diese Bücher eingekauft hatte. Ich habe dann den ersten Band noch einmal gelesen und dachte: 'Bist du blöd gewesen? Das ist doch toll!' So kann es passieren. Aber umgekehrt passiert es eben auch: Andere haben 'Harry Potter' abgelehnt, wir haben es damals eingekauft", sagt der Verleger.

Weniger Bücher auf dem Markt wären sinnvoller

"Harry Potter" war nicht nur ein Glücksfall für den Carlsen Verlag, sondern für die gesamte Kinderbuchbranche. 1998 erschien der erste Band in Deutschland, löste einen ungeahnten Hype aus - und machte auf einen Markt aufmerksam, der bis dahin eher belächelt wurde. Inzwischen ist das Kinder- und Jugendbuch die zweitstärkste Warengruppe im deutschen Buchmarkt - allerdings seit 2015 mit wieder sinkenden Verkaufszahlen. Nichtsdestotrotz erscheinen weiterhin jedes Jahr fast 9.000 neue Titel. "Es sind deutlich zu viele Titel auf dem Buchmarkt. Nur da Verlage Wirtschaftsunternehmen sind, ist es wie in jedem Wirtschaftsunternehmen: Man versucht zu verdrängen, indem man mit einer breiten Palette auf dem Markt auftaucht. Obwohl längst alle Verlage kapiert haben: Wenn wir uns konzentrieren, können wir weniger Bücher viel besser am Markt platzieren. Dennoch macht es keiner", so Humann.

"Gute Buchhandlungen und Bibliotheken sind unverzichtbar"

Umso wichtiger ist es, den Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zu geben, die guten Bücher zu finden - inmitten der leicht konsumierbaren Massenware, die natürlich auch ihre Berechtigung hat. "Wenn Sie Amazon-Kunde sind, sind Sie natürlich verloren. Weil man Ihnen immer das empfiehlt, was Sie vorher schon gekauft haben. Das Spannende ist ja, das zu entdecken, das Sie überhaupt nicht kennen", sagt Humann.

Gute Buchhandlungen und Bibliotheken seien unverzichtbar, so Klaus Humann, denn die Schule versage hier leider völlig. Anders als in England etwa oder den USA, wo die Schüler pro Halbjahr mehrere Bücher lesen müssen, gibt es an deutschen Schulen kaum Pflichtlektüre. "Wenn überhaupt ganze Bücher gelesen werden, was zunehmend weniger ist, ist es immer die gleiche Literatur: "Damals war es Friedrich" oder "Ben liebt Anna" - das war vor 30 Jahren schon so. Es ist schade, dass Lehrer offensichtlich nicht so neugierig sind, denn in der Jugendliteratur sind zum Teil aufregendere Bücher, die viel mehr über die Zeit erzählen, in der Jugendliche groß werden, als es früher der Fall war", so Humann.

Seit den Problembüchern der 1970er-Jahre hat sich unglaublich viel getan in der Kinder- und Jugendliteratur. Auch wenn nur etwa fünf Prozent der Neuerscheinungen richtig gute Bücher sind - lesen lohnt sich. Auch für Erwachsene übrigens.

