Kinderbuch: Zwei Zwerge erkunden Nordfriesland - ok op platt Stand: 23.04.2021 08:42 Uhr Auf einem Resthof in Ahrenviölfeld in Nordfriesland hat ein Ehepaar aus dem Ruhrpott ein Kinderbuch geschrieben und selbst illustriert. Es erscheint auf Hochdeutsch, Plattdeutsch, Dänisch und Friesisch.

Arlewatt und Olderup - schon unglaublich, was die Nordfriesen für Ortsnamen haben, findet Elisabeth Hagopian. Vor sieben Jahren kam sie mit ihrem Mann Alexander Schmidt in den hohen Norden. "Und ich sagte zu meinem Mann: Diese Namen klingen doch wie Namen von Zwergen oder Wichteln. Irgendwann schreibe ich da mal drüber." Das Lehrer-Ehepaar machte sich gemeinsam an die Arbeit: Sie schrieb, er illustrierte liebevoll. Der eigentliche Plan, die Geschichte den Enkelkindern zu Weihnachten zu schenken, wurde kurzerhand ausgeweitet. Nun ist es ein richtiges Kinderbuch geworden.

Arle, der Wissbegierige und Olde, der Ruppige

Die beiden Zwerge sind in der Geschichte immer draußen unterwegs. "Der Arlewatt, das ist der kleine Arle. Der eben immer fragt: 'Wat is, wat is los, und wat is dat?'", erzählt Elisabeth Hagopian. "Und so wird er dann später Arlewatt genannt. Olderup ist der dicke Olde, der eigentlich keine Freunde hat, weil er immer so ein bisschen ruppig ist." Die Zwerge toben über die Wiesen, laufen über Maulwurfshügel und erkunden die Gegend. Das Ziel der Schriftstellerin: Die Kinder, die das Buch lesen, sollen auch etwas lernen. Es geht dem Paar auch um Tierschutz, um gefährdete Insekten, um den Erhalt der Büsche und der Natur insgesamt.

"Aventüer in Noordfreesland"

Da Nordfriesland von verschiedenen Sprachen geprägt ist, erscheint das Buch nicht nur auf Hochdeutsch, sondern auch auf Plattdeutsch, Friesisch und Dänisch. So heißt es also zum Beispiel "Arlewatt und Olderup - Aventüer in Noordfreesland" oder "Alwat än Aldrup - Ääwentüüre önj Nordfraschlönj". Eine Fortsetzung ist geplant. Die Ortsnamen in der Region sind noch für so manchen Wichtel passend.

