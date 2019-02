Stand: 08.02.2019 14:27 Uhr

Kinderbuch erklärt den Sinn des Lebens von Katharina Mahrenholtz

Kinderbuchautorin Nina Weger aus Hannover ist bekannt geworden mit Reihen wie "Saubande" oder "Club der Heldinnen". In ihrem neuen Buch "Als mein Bruder ein Wal wurde" packt sie ein ungewöhnliches Thema an.

Das Buch beginnt mit einem schlimmen Unfall: Julius wird auf dem Weg zur Schule von einem LKW angefahren und erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma. Man muss schon schlucken, als nach wenigen Seiten klar wird, dass Julius fortan im Wachkoma liegt und es nun darum geht, wie sein Bruder Bela mit dieser Situation klarkommt. Ob das nicht ein zu gewagtes Thema für ein Kinderbuch ist?

Diese Frage musste Nina Weger schon häufiger beantworten. "Ich habe das eigentlich nicht wirklich verstanden. Denn es gibt ja einen Moment, wo Kinder beginnen, sich Gedanken zu machen, dass das Leben endlich ist. Und dann entstehen Fragen," sagt die Autorin. "Die Fragen sind ja ganz groß und existenziell und warum soll man nicht versuchen, Antworten zu suchen? Ich finde es wichtig, weil ich glaube: Alles was man verschweigt oder tabuisiert, wird in der Fantasie größer und dann vielleicht auch furchteinflößend. Der Tod gehört zum Leben und auch solche schrecklichen Schicksalsschläge können wir nicht ausschließen, darum finde ich es eigentlich nicht waghalsig, sondern eigentlich ganz normal."

Fragen, auf die es keine Antwort gibt

Um es gleich zu sagen: Trotz des großen und natürlich auch traurigen Themas ist es kein Buch, dass Kindern beibringen soll, wie sie mit Trauer umgehen. Nina Weger schafft es, diese berührende Geschichte mit Humor und Leichtigkeit zu erzählen, ohne die Tragik der Situation aus den Augen zu verlieren. So stellt sie Bela die etwas merkwürdige Martha zur Seite. Während Bela sich mit der Frage quält, ob es richtig ist, Julius um jeden Preis am Leben zu erhalten, fordert Martha ihn zum Handeln auf.

Martha schob ihre Hausaufgaben beiseite und seufzte. "Also wenn du wirklich glaubst, dass nur der liebe Gott die Antwort weiß, er dir aber keine Antwort geben wird, dann musst du halt seinen Vertreter fragen."

"Hä?"

"Seinen irdischen Vertreter. Davon gibt es ja nur einen. Den Papst."

Martha sagte das, als sei es die normalste Sache der Welt. (...)

"Der Papst wohnt in Rom!"

Martha nickte.

"Ja. Aber da kann man mit dem Zug hinfahren. Dauert zehn oder zwölf Stunden. Aber Dir fallen bestimmt noch ein paar mehr Argumente ein, warum du deinen Hintern nicht hochkriegst.

Ein Roadtrip auf der Suche nach Antworten

Erst ist es nur eine verrückte Idee, aber dann fährt Bela tatsächlich nach Rom. Martha kommt mit, denn sie hat auch eine Frage an den Papst. So beginnt ein spannender Roadtrip quer durch Europa, der Bela und Martha viele Antworten bringt - wenn auch nicht genau die, die Bela so dringend sucht. Mit dieser Entscheidung hat sich Nina Weger lange schwergetan. Trotzdem hat sie sich dafür entschieden. "Ich kann doch nicht eine Geschichte schreiben, wo ich sage: "Es gibt Fragen, auf die gibt es keine Antwort." Und dann gebe ich eine Antwort? Das wäre ja komplett falsch", sagt die Autorin. "Da haben wirklich nochmal alle im Verlag geschluckt und gesagt: "Ein offenes Ende, bist du sicher?" Ich finde es aber gar nicht offen. Bela und Martha, die so gefangen sind von Trauer und von diesen schrecklichen Erlebnissen, finden einen Weg, gut in dieses Leben zu gehen. Und darum ist das eigentlich ein gutes Ende für mich."

Das Leben geht weiter - so platt diese Erkenntnis klingt, so schwierig ist es für Bela und Martha, das nicht nur zu akzeptieren, sondern auch die Chancen darin zu erkennen. Nina Weger hat sich getraut, ihre jungen Leser mit existentiellen Fragen zu konfrontieren - und genau das muss gute Kinderliteratur leisten.

