Jugendwort 2023: Voting geht in die Endphase Stand: 10.10.2023 12:34 Uhr Noch bis zum 11. Oktober können Jugendliche zwischen "Side eye", "NPC" und "Goofy" ihr Jugendwort des Jahres wählen. Verkündet wird das Jugendwort am 22. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse.

Die drei am häufigsten genannten Begriffe im Top-10-Voting waren laut dem Langenscheidt Verlag: "Side eye", "NPC" und "Goofy". Dabei stehen die Begriffe für folgende Bedeutungen:

Side eye (Wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken.)

(Wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken.) NPC (Abkürzung für "Non-Player-Character", eine Person, die nur passiv am Geschehen teilnimmt.)

(Abkürzung für "Non-Player-Character", eine Person, die nur passiv am Geschehen teilnimmt.) Goofy (im Sinne von "tollpatschig".)

Top-3-Voting bis zum 11. Oktober

Auf der offiziellen Website des Langenscheidt Verlags kann bis zum 11. Oktober über die Top 3 für das Jugendwort des Jahres 2023 abgestimmt werden. Für die Auswertung relevant sind nur die Stimmen der Teilnehmenden zwischen 10 und 20 Jahren.

Neu: Verkündung des Jugendwortes 2023 auf Frankfurter Buchmesse

Am 22. Oktober wird bekannt gegeben, welches das Jugendwort 2023 ist. Dieses Jahr unterscheidet sich von den Vorjahren, denn die Bekanntgabe erfolgt nicht über Pressemeldung oder auf der offiziellen Website, sondern: "Die Verkündung des Siegerbegriffs erfolgt im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. "Die Verkündung erfolgt live um 16 Uhr auf der Bühne des Forums Bildung in Halle 3.1, Stand D12", heißt es in der Pressemitteilung des Langenscheidt Verlages.

Diese Begriffe standen in den Top 10

Eine Jury hatte zuvor die Vorschläge ausgewertet, die bis zum 2. August online eingereicht werden konnten. Mit den drei obigen Begriffen standen die weiteren sieben Vorschläge zur Auswahl:

Rizz - (Die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein.)

- (Die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein.) Digga(h) - (oft aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen)

- (oft aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen) Darf er so? (Ausdruck der Verwunderung)

(Ausdruck der Verwunderung) Kerl*in (Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird.)

(Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird.) Slay (Ausdruck der Bewunderung)

(Ausdruck der Bewunderung) Yolo (Steht für "you only live once")

(Steht für "you only live once") Auf Lock (Abkürzung von "auf locker")

Rückblick auf 2022: "Smash" war Jugendwort des Jahres

Vergangenes Jahr war "Smash" das meistgewählte Wort der Jugendlichen im Voting. Der Ausdruck steht dafür "mit jemandem etwas anfangen". Er stammt aus dem Smartphonespiel "Smash or Pass". Bei diesem bekommen Nutzerinnen und Nutzer einen Prominenten angezeigt - und über ein Wischen auf dem Bildschirm nach rechts oder links können sie dessen Attraktivität bewerten.

Bei der Wahl konnten 2022 nach Angaben von Sandra Spier, Pressesprecherin des Langenscheidt Verlags, theoretisch alle Altersgruppen abstimmen, gewertet werden seit 2020 aber nur die Stimmen der Jugendlichen. In der Endauswahl standen neben "Smash" auch die Wörter "bodenlos" (mies, unglaublich schlecht) und "Macher" (jemanden, der Dinge ohne Zögern umsetzt).

Das waren die Jugendwörter seit 2008

2022: Smash - mit jemandem etwas anfangen

2021: cringe - peinlich, zum Fremdschämen

2020: lost - ahnungslos, verwirrt

2019: kein Jugendwort

2018: Ehrenmann/Ehrenfrau - guter Mensch

2017: I bims - Ich bin's

2016: fly sein - besonders abgehen

2015: Smombie - Zusammensetzung aus Smartphone und Zombie

2014: Läuft bei dir - Gut gemacht! Du hast es drauf! Cool!

2013: Babo - Boss, Chef:in

2012: YOLO - You only live once

2011: Swag - Coolheit, Lässigkeit

2010: Niveaulimbo - sinnlose Gespräche, bei denen das Niveau stetig sinkt

2009: hartzen - (sinnlos) herumhängen

2008: Gammelfleischparty - Ü-30-Party

