Jugendwort 2022: "Macher", "bodenlos" oder "Smash"? Stand: 20.09.2022 09:55 Uhr Im Jahr 2022 stellt der Langenscheidt Verlag wieder die Frage nach dem Jugendwort des Jahres. Heute wurde die Top 3 vorgestellt. Zur Auswahl stehen "Macher", "bodenlos" und "Smash".

Aus den Einsendungen von Jugendlichen hatte der Langenscheidt Verlag zunächst zehn Vorschläge ausgewählt. Bis zum 13. September gab es die Möglichkeit, darüber abzustimmen, wer in die Top 3 kommt. Die drei Vorschläge mit den meisten Stimmen wurden nun vorgestellt. Bis zum 18. Oktober kann auf der Seite des Langenscheidt Verlags über das Jugendwort des Jahres abgestimmt werden.

Diese drei Wörter haben Chancen auf das Jugendwort 2022

Macher - jemand, der/die Dinge umsetzt ohne zu zögern

- jemand, der/die Dinge umsetzt ohne zu zögern bodenlos - schlecht, mies, unglaublich

- schlecht, mies, unglaublich Smash - mit jemandem etwas anfangen; vom Spiel "Smash or Pass"

Das große Final-Voting der besten drei Wörter endet am 18. Oktober. Alle Jugendlichen und Junggebliebenen sind aufgerufen, darüber abzustimmen. Eine Woche später, am 25. Oktober, wird das Jugendwort des Jahres verkündet.

Diese Vorschläge waren in den Top 10

Gommemode - unendlich stark, unbesiegbar SIU (UUU) - Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes/Cooles passiert Smash - Mit jemandem etwas anfangen; vom Spiel "Smash or Pass" wild wyld - heftig, krass Digga/Diggah - Kumpel, Freund / Freundin Macher - jemand, der/die Dinge umsetzt ohne zu zögern bodenlos - schlecht, mies, unglaublich slay (wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht) Sus - suspekt, verdächtig; vom Spiel "Among Us" Bre/Bro/Bruder - Kumpel, Freund/Freundin

Das waren die Jugendwörter der vergangenen zehn Jahre:

2021: cringe - peinlich, zum Fremdschämen

2020: lost - ahnungslos, verwirrt

2019: kein Jugendwort

2018: Ehrenmann/Ehrenfrau - guter Mensch

2017: I bims - Ich bin's

2016: fly sein - besonders abgehen

2015: Smombie - Zusammensetzung aus Smartphone und Zombie

2014: Läuft bei dir - Gut gemacht! Du hast es drauf! Cool!

2013: Babo - Boss, Chef:in

2012: YOLO - You only live once

AUDIO: (31) Es gibt kein falsches Deutsch im richtigen (58 Min) (31) Es gibt kein falsches Deutsch im richtigen (58 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 16.09.2022 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane