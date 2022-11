Jonas Jonasson: Der Schwede über seinen neuen Roman Stand: 09.11.2022 07:49 Uhr Seitdem er einen Hundertjährigen aus dem Fenster steigen ließ, ist er ein literarischer Superstar: Jonas Jonasson. Nun ist sein neues Buch "Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt" erschienen. Ein Gespräch.

Den 100-Jährigen hat Jonas Jonasson 2010 verschwinden lassen. Seitdem sind fünf weitere Bücher erschienen - so ungefähr alle zwei Jahre eins, millionenfach auf der ganzen Welt verkauft. "Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt" heißt das neueste Buch. Es ist knapp 450 Seiten dick.

Wie viele Seiten schreiben Sie so jeden Tag?

Jonas Jonasson: Oh, zwischen 80 Seiten und einer Seite. Ich bin nicht sehr diszipliniert in meinem Schreiben. Ich habe keinen Schreib-Kalender oder ein spezielles Büro, in das ich mich setze. Ich schreibe im Zug auf dem Weg nach Hamburg und werde wahrscheinlich heute Nacht im Hotelbett schreiben. Am Montag kann eine Seite dabei rauskommen, am Dienstag 80, wenn ich richtig in den Schreibfluss komme.

Brauchen Sie beim Schreiben Stille?

Jonasson: Ich kann in der U-Bahn schreiben oder in der Badewanne. Ich könnte hier schreiben, wenn Sie anfangen, mit jemand anderem zu reden. Ich kann reingehen in meine Welt und schreiben. Aber wenn es zu laut ist, dann nehme ich meine Kopfhörer und höre Schubert.

Ihre Bücher haben sehr viel Humor - bei allen Widrigkeiten, die Ihre Helden und Heldinnen erleben. Ich musste auch bei dem neuen Buch oft lachen. Lachen Sie beim Schreiben ?

Jonasson: Ja, ich habe eine sehr gute Freundin, die sagt immer: "Ich kenne keinen, der so sehr über sich selbst lachen kann wie du". Ich weiß nicht, was das über mich sagt, aber: ja.

In Ihrem neuen Buch geht es um Petra, die den in Kürze bevorstehenden Weltuntergang prophezeit, um den "nicht ganz so begabten" Johan und die 75-jährige Agnes, die ein Instragram-Star ist. Johan kann nicht gut Kochen. Wie ist das bei Ihnen?

Jonasson: Ich liebe Kochen, aber ich liebe es auch, Golf zu spielen. Aber ich bin ein lausiger Golfer. Muss ich mehr sagen? Wenn Johan ahnungslos ist, wenn es ums Intellektuellsein geht, bin ich ahnungslos, was Kochen angeht. Es ist schwer für mich, Rezepte zu verstehen.

Was machen Sie, wenn Sie nicht schreiben?

Jonasson: Ich denke an das Schreiben. Und ich habe einen fantastischen 15-jährigen Sohn. Er ist auch mein bester Freund. Oder ich bin zusammen mit meiner Frau, entspanne. Wir reisen nicht viel, cool bleiben ist angesagt.

