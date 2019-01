Stand: 30.01.2019 17:13 Uhr

In einer Welt der Kälte Die Mauer von John Lanchester, aus dem Englischen von Dorothee Merkel Vorgestellt von Joachim Dicks

Der britische Journalist und Schriftsteller John Lanchester hat sich mit seinem Roman "Kapital" einen Namen als Globalisierungskritiker gemacht. Zuletzt erschien von ihm das Sachbuch "Die Sprache des Geldes und warum wir sie nicht verstehen sollen". Sein neuer Roman trägt den programmatischen Titel "Die Mauer" und wird von seinem deutschen Verlag Klett-Cotta als "Roman der Stunde" angekündigt.

Eine Ära neuer Mauern

Es ist schon seltsam. Vor bald 30 Jahren feierte die Welt den Fall der Berliner Mauer und die Rede von der "Wende" setzte sich durch. Heute scheut der amerikanische Präsident keinen Konflikt, um eine milliardenteure Mauer zwischen den USA und Mexiko bauen zu lassen. Der Brexit bedeutet in der Konsequenz auch eine Art Mauerbau zwischen Großbritannien und dem Rest der Welt.

Für John Lanchester steht fest: "Wir leben definitiv in einem Zeitalter der Mauern. Es fällt auf, dass viele vor allem an die Mauer zwischen Israel und Palästina denken, aber es gibt auch eine Mauer zwischen Syrien und Irak, zwischen Kuwait und Irak und eine 3.000 Meilen lange Mauer zwischen Indien und Bangladesch. Es ist der Beginn einer neuen Ära neuer Mauern."

Grenzen zwischen uns und den anderen

In seinem neuen Roman beschreibt John Lanchester "Die Mauer" als eine Grenze zwischen "uns" und den "anderen", zwischen den Bewohnern Großbritanniens und den Menschen, die aus ökonomischen und ökologischen Gründen in das Land hinter der Mauer eindringen wollen. Errichtet wurde die Mauer nach einer globalen Klimakatastrophe, bei der der Meeresspiegel drastisch anstieg. Die junge Generation wird als sogenannte Verteidiger zu zwei Jahren Mauerdienst verpflichtet, bei dem es um Leben und Tod geht. Für jeden "anderen", der es über die Mauer schafft, wird ein Verteidiger außer Landes und aufs Meer verwiesen.

"Zukunftsromane beschreiben oft nur auf konzentrierte und destillierte Art die Probleme unserer Gegenwart", erklärt der Autor. "Beim Schreiben des Romans dachte ich an eine Version des Weges, auf dem wir uns nach meiner Meinung befinden. Es ist ein Trend, auf den wir uns hinbewegen."

Verfeindete Generationen

Die Welt, die John Lanchester entwirft, besteht nur noch aus Schwarz und Weiß, aus "entweder ... oder", aus "uns" und den "anderen". Die Verteidigung der Mauer fasst er in dem Kurz-Poem zusammen: "Kälte - Beton - Kälte - Wasser - Kälte - Himmel - Kälte - Wind - Kälte".

Die Generationen sind untereinander verfeindet, da die Elterngeneration eigentlich um die Umweltfolgen ihres turbokapitalistischen Lebensstils Bescheid wusste. Ich-Erzähler Joseph Kavanagh bildet da keine Ausnahme. Auf seine Eltern hat er eine Stinkwut, ebenso wie Hifa, die ebenfalls ihren Dienst auf der Mauer verrichten muss. Kalt ist aber nicht nur der Beton der Mauer, das Wasser des Meeres und der Wind. Kalt sind vor allem die sozialen Umgangsformen. Für Liebe, wie sie sich zwischen Joseph und Hifa anbahnt, ist in dieser Welt eigentlich kein Platz.

"Ich denke, wir müssen manchmal die schlimmste aller Möglichkeiten annehmen, um sie zu verhindern. Und genau das versuche ich in dem Buch: eine Zukunft mit einer Mauer zu beschreiben, die wir keinesfalls wollen können. Wir können die Welt unmöglich so wollen, wie wir gerade dabei sind, sie uns einzurichten", findet der Autor.

Eine Welt, die aus Ängsten besteht

John Lanchester hat ein Menetekel verfasst, eine Mahnschrift, die uns alle aufrütteln soll, bevor es zu spät ist. Aber seine Dystopie einer Welt, die vor allem aus Ängsten besteht, aus sozialem Frost, aus implantierten Chips für Totalüberwachung, aus Willkür und Sklaverei bleibt ein formales, psychologisch äußerst grobmaschiges Konstrukt.

Als Joseph und Hifa schließlich verbannt werden und sich auf dem Meer allein durchschlagen müssen, bekommt die Geschichte auch noch unfreiwillig komische Züge einer Robinsonade.

So wie die Liebe zwischen den beiden Protagonisten einen Hoffnungsstrahl für uns alle symbolisiert, so glaubt auch ihr Erfinder, trotz aller Skepsis: "Die Wissenschaftler sagen durchaus, es gibt Hoffnung, wenn wir jetzt etwas tun. Aber jetzt heißt auch jetzt. So wie es uns in der Fahrschule beigebracht worden ist: Wenn die Ampel auf gelb springt, heißt es nicht 'weiterfahren', sondern 'anhalten'. Und zwar jetzt!"

Die Mauer von John Lanchester, aus dem Englischen von Dorothee Merkel Seitenzahl: 348 Seiten Genre: Roman Verlag: Klett-Cotta Bestellnummer: 978-3-608-96391-5 Preis: 24,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 31.01.2019 | 12:40 Uhr