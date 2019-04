Stand: 02.04.2019 11:00 Uhr

Mord in der Kleinstadt Das Verschwinden der Stephanie Mailer von Joël Dicker, aus dem Französischen von Michaela Meßner und Amelie Thoma Vorgestellt von Katja Weise

Mit "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" wurde der Schweizer Autor Joël Dicker mit einem Schlag international bekannt. Nicht nur das Buch verkaufte sich ausgezeichnet, auch die Rechte: Im vergangenen Herbst war in mehreren Ländern bereits die gleichnamige Fernsehserie zu sehen, Regie Jean-Jacques Annaud, der unter anderem Umberto Ecos "Der Name der Rose" auf die Kinoleinwand gebracht hat. Jetzt ist ein neuer Roman von Joël Dicker auf Deutsch erschienen: "Das Verschwinden der Stephanie Mailer".

Joël Dicker macht keinen Hehl daraus: Er schreibt für Leser. Sie will er mitreißen und im besten Fall mit Geschichten verführen, denn, so seine Überzeugung, ohne Leser kein Buch: "Ich schlage eine Geschichte vor, aber diese Geschichte existiert nur, wenn ein Leser sie sich auch vorstellen kann, die Figuren, die Dialoge. Wenn er, wenn ich vom Regen erzähle, den Regen spürt, oder, wenn es um Angst geht, die Angst. Nur der Leser ist dazu fähig."

Ein Netz von Handlungsfäden

Auch deshalb ist dieser Roman wohl wieder ein richtiger Pageturner geworden, in den, wer will, eintauchen kann, um irgendwann erstaunt festzustellen, dass einige Stunden vergangen sind. Obwohl, das sei gleich gesagt, "Das Verschwinden der Stephanie Mailer" nicht Dickers bestes Buch ist. Wieder entspinnt der Autor ein ganzes Netz von Handlungsfäden, im Zentrum jenes titelgebende Verschwinden:

"Ich heiße Stephanie Mailer. Ich bin Journalistin beim Orphea Chronicle. Wir gaben uns die Hand. Dann sagte Stephanie: Stört es Sie, wenn ich Sie den Neunundneunzigprozentigen nenne? Ich runzelte die Brauen. Wollen Sie damit andeuten, dass es da einen Fall gibt, den ich nicht gelöst habe?" Leseprobe

Die neugierige Journalistin verschwindet

Rund 20 Jahre liegt der vierfache Mord an dem damaligen Bürgermeister der amerikanischen Kleinstadt Orphea und seiner Familie sowie einer Joggerin zurück. Jesse Rosenberg führte damals zusammen mit einem befreundeten Kollegen die schwierigen Ermittlungen. Am Ende glaubten beide, den richtigen Täter überführt zu haben. Doch Stephanie Mailer hat offensichtlich andere Informationen. Bevor sie diese teilen kann, verschwindet die junge Frau. Bald gibt es noch eine Leiche in Orphea.

"Was ist nur los in dieser Stadt? murmelte der Bürgermeister, als er sich zu uns gesellte, den Blick unverwandt auf den üppigen Seerosenteppich gerichtet. Die Taucher legten geschwind ihre Ausrüstung an, die Boote wurden ins Wasser geschoben." Leseprobe

Der alte Mordfall wird neu aufgerollt

Schnell wird klar, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Mord an Stephanie Mailer und dem Vierfachmord vor 20 Jahren. Die beiden Ermittler rollen den Fall neu auf. Dass das wenige Wochen vor Beginn des für Orphea touristisch bedeutenden Theaterfestivals geschieht, führt nicht nur beim Bürgermeister zu Verärgerung.

Dicker entwirft ein detailliertes Kleinstadtpanorama. Er war oft und lange in den USA, bisher spielen alle seine Bücher hier. Europa oder gar die Schweiz, erklärt er, seien ihm zu nah dran am eigenen Leben: "Die Vereinigten Staaten sind für mich so etwas wie eine Theater-Kulisse. Das heißt, ich kann einen bestimmten Hintergrund entwerfen, dem Leser sagen, wo wir sind und davor dann die Geschichten spielen lassen. Aber natürlich könnten sie genauso auch in der Schweiz, in Deutschland oder Frankreich spielen."

Ende mit überraschender Wendung

Dicker erzählt sie aus verschiedenen Perspektiven, mit vielen Rückblenden, sodass es lange dauert, bis der Leser sie zusammensetzen kann. Das ist geschickt gemacht und spannend. Doch sind die auftretenden Personen, um im Theaterbild zu bleiben, nicht durchweg überzeugende Charaktere. Dicker trägt dick auf und will vielleicht einfach zu viel an extremen Beispielen zeigen: wie schwer es Journalisten haben, sich in Zeiten von Facebook und Co zu behaupten, welche Macht die sozialen Medien haben können, wie wichtig Literatur und Kultur sind.

Die Art und Weise, wie er schließlich zur Lösung des Falles oder besser der Fälle führt, erinnert hingegen fast an alte Agatha-Christie-Krimis - absolut logisch, aber mit überraschenden, durchaus haarsträubend zu nennenden Wendungen. Dennoch: Das Lesen macht Spaß und wer den nicht hat, dem ist der Autor auch nicht böse: "Das ist kein Problem für mich, wenn ein Leser aufhört, mein Buch zu lesen. Es gibt so viele. Und wenn man nicht überzeugt ist, nicht reinkommt, sollte man seine Zeit nicht damit verlieren, sondern sie anderen Dingen widmen."

Das Verschwinden der Stephanie Mailer von Joël Dicker, aus dem Französischen von Michaela Meßner und Amelie Thoma Seitenzahl: 672 Seiten Genre: Roman Verlag: Piper Bestellnummer: 978-3-492-05939-8 Preis: 25,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 03.04.2019 | 12:40 Uhr