Roman "Mein Ostende" über einen Flaneur in Belgien Mein Ostende von Jochen Schimmang Vorgestellt von Katrin Krämer

Für die Reihe "Meine Insel …" des mare-Buchverlags schildern Autoren ihre persönlichen Beziehungen zu ihren Lieblingsinseln. So schwärmt Mirko Bonné von Fehmarn, Ulrike Draesner von Hiddensee oder Hans-Joachim Treichel von Sardinien. Nun hat der in Oldenburg lebende Schriftsteller Jochen Schimmang über eine Nicht-Insel geschrieben, eine Küstenstadt. Wie passt das in diese Reihe?

Was heute kaum noch jemand weiß: Die belgische Küstenstadt war einmal das östliche Ende der Insel Testerep. Die war bis zum Mittelalter von einem Kanal vom Festland getrennt, verlandete aber nach und nach. Heute hat Ostende knapp 72.000 Einwohner und ist nicht unbedingt das, was man einen malerischen Ort nennen würde.

Der Stadt verfallen

Jochen Schimmang ist der Stadt vor gut vierzig Jahren zum ersten Mal auf der Durchreise begegnet und ihr geradezu verfallen. Es war naheliegend, dass er sie auch seiner Frau zeigen wollte. Ihr fiel aber nur der nicht allzu schmeichelhafte Vergleich mit Wilhelmshaven ein. Dabei wurde Ostende in den 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts zum mondänen Badeort, den nicht nur die belgische Königsfamilie besuchte. 1940 war es dann aber endgültig vorbei mit diesem Ruhm.

Wer sich der Stadt nur als Badegast, nicht aber zugleich als Archäologe und Historiker nähert, verfehlt nicht nur ihre Vergangenheit, sondern auch ihr Heute. Er wird sich jene Momente massiver Melancholie nicht erklären können, die die Straßen und Plätze nicht nur im Winter, sondern manchmal auch an einem strahlenden Sommertag (…) hervorrufen können. Dann scheint augenblicksweise aus den tieferen Schichten der Stadt die Trauer um die verlorene Größe aufzusteigen. "Mein Ostende" ist vielleicht mehr noch durch diese Schichten bestimmt und durch die Phantasien, die ich dadurch entwickele, als durch die Transparenz der heutigen Stadt, in der es fast unmöglich ist, sich dauerhaft zu verirren. Zitat aus "Mein Ostende"

Alter Ego Gregor Korff taucht wieder ab

Die Phantasie ist es vor allen Dingen, die Jochen Schimmang immer wieder in diese Stadt führt. Ihn und sein Alter Ego Gregor Korff, den man aus vielen Schimmang-Romanen kennt. Der taucht nämlich gerne mal von der Oberfläche ab und zieht sich zurück an Grenzorte, etwas, das auch Jochen Schimmang fasziniert und das er immer wieder in seinen Geschichten thematisiert.

Alle Küstenorte sind transitorische Orte per se, weil sie an einer Grenze liegen, derjenigen zwischen Land und Meer und Himmel. Zitat aus "Mein Ostende"

In "Mein Ostende" erzählt Schimmang von seinem Traum, sich einmal für länger hier niederzulassen. In einem dieser Appartments an der Uferpromenade mit Blick aufs Meer. Davon erzählt Schimmang auch Françoise. Sie betreibt das Leeshus: ein Café inmitten von Büchern. Sie macht ihn auf den gnadenlosen Wind aufmerksam, der dann ständig auf die Fensterfronten drücken würde.

Schimmang lässt seinen Gregor Korff in den mit "Phantasien im gläsernen Bunker" überschriebenen Kapiteln einen Kriminalroman schreiben, in dem ein ominöser Mann aus London auftauchen wird.

"Mein Ostende": literarische Reiseführerqualität

Und auch in diese fiktive Fiktion fließen die intensiven Beobachtungen ein, die der Flaneur Schimmang in der Stadt macht. So wird das Buch auch zu einem verführerischen Stadtplan des Verschwindens. Und der Lebenslust. Wenn Schimmang über die warmherzige Gastfreundschaft in den zahlreichen Lokalen schreibt, über Museen und Künstler der Stadt, über Schriftsteller und Musiker, die hier waren, dann bekommt "Mein Ostende" dadurch auch eine große literarische Reiseführerqualität.

Und dass die Möwen in Ostende so ganz anders ticken und kreischen als an anderen Küstenorten, das wundert einen dann schon gar nicht mehr.

Mein Ostende von Jochen Schimmang Seitenzahl: 144 Seiten Genre: Roman Verlag: mare Bestellnummer: 978-3-86648-298-2 Preis: 18,00 €

