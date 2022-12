Illustrator und Kinderbuchautor Wolf Erlbruch ist tot Stand: 12.12.2022 15:23 Uhr Der Kinderbuchautor Wolf Erlbruch ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Zu seinen bekanntesten Illustrationen gehört die Geschichte "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat."

Erlbruch starb am Sonntag im Alter von 74 Jahren in Wuppertal, wie der Carl Hanser Verlag am Montag in München mitteilte. "Mit ihm verlieren wir einen Künstler mit unverwechselbarer Bildsprache, der nicht nur als herausragender Zeichner, sondern vor allem als innovativer Gestalter und Illustrator durch seinen ungewöhnlichen Umgang mit Technik und Bildmaterial bis heute stilbildend für jede neue Generation ist."

Erlbruch ist vor allem durch seine Illustrationen zur Geschichte von Werner Holzwarth "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat" bekannt geworden. Der Illustrator schuf auch die Bilder zu "Das Hexeneinmaleins" nach Johann Wolfgang von Goethe.

Wolf Erlbruch: Vom Grafiker zum Illustratoren

Wolf Erlbruch wurde am 30. Juni 1948 in Wuppertal geboren und lebte dort bis zu seinem Tod. Er studierte an der Folkwang Hochschule in Essen und arbeitete seit 1974 zunächst als Grafiker in der Werbebranche, unter anderem für Magazine wie "Esquire", "GQ magazine New York" und "Stern". Ab 1985 war er auch als Illustrator für Kinder- und Jugendbücher tätig.

Erlbruch war Träger großer Literaturpreise

Bis heute sind rund 30 Bücher von Wolf Erlbruch erschienen, für die er vielfach ausgezeichnet wurde: Gleich mehrfach erhielt er den Deutschen Jugendliteraturpreis, 2006 den Hans Christian Andersen-Preis und 2017 den weltweit höchstdotierten Preis in der Kinder- und Jugendliteratur: den Astrid-Lindgren-Memorial-Award.

Erlbruch lehrte von 1990 bis 1997 als Professor für Illustration an der Fachhochschule Düsseldorf, von 1997 bis 2009 als Professor im Fachbereich Architektur-Design-Kunst an der Bergischen Universität Wuppertal sowie von 2009 bis 2011 als Professor für Illustration an der Folkwang Universität der Künste in Essen.

