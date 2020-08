Stand: 26.08.2020 16:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Hitlerjunge Salomon" Perel zum Ehrenbürger ernannt

Sally Perel ist einer der letzten Zeitzeugen, die den Holocaust überlebt haben und darüber berichten können. Am Mittwoch ist dem 95-Jährigen die Ehrenbürgerwürde der Stadt Braunschweig verliehen worden. Der Holocaust-Überlebende war allerdings nicht selbst vor Ort, sondern wurde per Video aus Israel zugeschaltet.

Vorschlag wurde einstimmig angenommen

Bereits Mitte Juli hatte sich die Stadt für die Auszeichnung ausgesprochen. Der Vorschlag von Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) sei einstimmig angenommen worden, wie ein Stadtsprecher nach der Ratssitzung am 14. Juli sagte. Damit soll Perels "unermüdliches Engagement gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit" gewürdigt werden. Seit rund 30 Jahren ist Perel unterwegs, um jungen Menschen seine Geschichte zu erzählen. Immer wieder kehrt er dafür auch nach Braunschweig zurück. Er wirke so als Botschafter für Frieden, Versöhnung und Völkerverständigung, sagte Markurth. Seine Würdigung solle ein Zeichen setzen, das Mut macht, sich gegen Antisemitismus und Rechtspopulismus in der Gesellschaft zu behaupten.

Als Hitlerjunge im Volkswagen Vorwerk

Perel wurde 1925 als Salomon Perel als Sohn eines Rabbiners in Peine geboren. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 entging Salomon der Erschießung durch deutsche Truppen nur, weil er behauptete, ein "Volksdeutscher" zu sein. Er schaffte es, seine jüdische Identität zu verbergen und so den Holocaust zu überleben. Als Josef Perjell war er unter anderem im Braunschweiger Volkswagen Vorwerk bekannt, wo er als Hitlerjunge Werkzeugmacher lernte. Um diese Zeit geht es unter anderem in seinem Buch "Ich war Hitlerjunge Salomon", das auch verfilmt wurde. Durch die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Perel will die Stadt Braunschweig laut Markurth unterstreichen, dass jüdisches Leben und die jüdische Kultur heute einen festen Platz in Braunschweig haben.

Mit 95 Jahren auf Lesereise

1948 verließ Sally Perel Deutschland, um in den gerade gegründeten Staat Israel auszuwandern und das Land mit aufzubauen. Erst 40 Jahre später verarbeitete er seine Erlebnisse während des Holocaust in einer Autobiografie. Sie war der Anfang seines öffentlichen Engagements gegen Antisemitismus und Rassismus, für Respekt und Toleranz. Auch im hohen Alter von 95 Jahren bleibt es sein Anliegen, seine Erinnerungen vor allem an die junge Generation weiterzugeben. Obwohl Perel nach wie vor in Israel lebt, geht er deshalb immer noch regelmäßig auf Lesereise durch Deutschland - gegen das Vergessen.

