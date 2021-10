Stand: 18.10.2021 17:02 Uhr Historische Morde am Ryck

Norddeutsche Krimiautoren: Emma Wittenstein

Sie geht im historischen Greifwald dem Hippokatischen Eid und der Moral der Medizin nach. Emma Wittensteins Roman "Der Teufel vom Ryck" spielt im historischen Greifswald.

Mittelalterliches Morden

Ein mysteriöser Mord in Greifswald - wir schreiben das Jahr 1490: Ein Medizinprofessor wird umgebracht und ein junger Kopist, Martin Haffner, macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Dabei bewegt er sich auf heute noch bekannten Wegen durch die Stadt und begegnet so einigen, die ein Motiv haben könnten, den Arzt aus dem Weg zu räumen. Und er begegnet ganz unterschiedlichen Ansichten, was Medizin, Wissenschaft und Forschung überhaupt dürfen - und was nicht.

"Greifswald selbst reizt mich weniger als Krimischauplatz, sondern als historische Stätte, weil die Greifswalder Innenstadt sich im Laufe der Zeit kaum verändert hat. Wenn ich durch die Stadt gehe, komme ich immer wieder an spannende Ecken vorbei, wo ich bei mir denke: hier könnte man was machen, hier könnten sich zwei Leute begegnen. Und der Krimi, der fügt sich dann wirklich in die Stadt ein."

Versteckte Recherche

Der Schriftstellerin Emma Wittenstein wird man in Greifswald allerdings kaum begegnen, denn ihr Name ist ein Pseudonym - angelehnt an ihre literarische Lieblingsfigur, Christoph Marzis Mortimer Wittgenstein. "Ich wollte meine Privatsphäre schützen, eine klare Trennung zum Berufsleben."

Was Emma Wittenstein allerdings bereitwillig preisgibt, sind ihre Vorbilder: Andrea Camilleri und Uwe Klausner. Und, dass sie studierte Juristin sei. Darin läge wohl auch der Grund zum Schreiben: "Der Jurist an sich neigt ja auch gerne dazu, mehr zu erzählen, zu schreiben, als vielleicht notwendig ist."

Was lange währt ...

Sieben Jahre hat Emma Wittenstein letztlich für das Buch gebraucht . Was darf ein Arzt und was darf er nicht - umfangreiche Recherchen in der Medizingeschichte hat sie angestellt, um diese Frage beim Umgang mit den Pocken oder anatomischen Sektionen anzureißen. Emma Wittenstein nutzt den Kriminalroman, um diese Frage der Ethik in historischem Gewand bilderreich zu debattieren. Und in einer moralischen Überzeugung findet sich am Schluss auch das Mordmotiv. So bleibt der Titel "Der Teufel vom Ryck" oder auch die "Aufruhr am Ryk" vieldeutig. Der Leser soll entscheiden, so Emma Wittenstein, wen er als Teufel sehen möchte - den Täter oder gar das Opfer. Ärzte waren beide.