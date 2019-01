Stand: 02.01.2019 12:00 Uhr

Eine schreckliche Familie All die glücklichen Familien von Hervé Le Tellier, aus dem Französischen von Jürgen und Romy Ritte Vorgestellt von Katja Weise

Fast jedes Jahr ein Buch, darunter zuletzt auf Deutsch erschienen "Neun Tage in Lissabon" und "Ich und der Präsident. Ein Briefroman" - bei denen der französische Schriftsteller Hervé Le Tellier experimentiert hat, vor allem mit Formen. Seit 1992 gehört er der (von Raymond Queneau Anfang der 60er-Jahre mitbegründeten) Autorengruppe Oulipo an, die sich gezielt für innovative Formen einsetzt. Jetzt hat Le Tellier erstmals ein autobiografisches Buch geschrieben: "All die glücklichen Familien".

Der Sohn hat seinen Vater nie akzeptiert

In der Mitte unseres Wohnzimmers thronte ein schwarzer Stutzflügel aus Ebenholz, ein Schimmel. (..) Aber mein Stiefvater spielte nur selten. Außer hin und wieder dieses höllische Klavierkonzert von Rachmaninow. Ehrlich gesagt, spielte Guy nur das 2. Klavierkonzert von Rachmaninow, da er - leider, leider - zu wenig übte, um sich an andere Stücke zu wagen. Leseprobe

Als Guy das Spiel schließlich ganz aufgibt, legt er eine Schallplatte auf. Le Tellier hatte, das deuten sogar diese wenigen Sätze an, kein inniges Verhältnis zu seinem Stiefvater. Er hat ihn nie als Vater akzeptiert: "Ich fand ihn unbedeutend, komplett manisch, dumm... Aber als ich für das Buch sein Porträt geschrieben habe, habe ich mich plötzlich gefragt, ob er nicht auch ein anderes Schicksal hätten haben können: reicher, vergnüglicher, menschlicher... und dann habe ich versucht herauszufinden, wie er vom Leben so übel zugerichtet werden konnte, erdrückt durch die Beziehung zu meiner Mutter."

Die Mutter ist die zentrale Figur im Familienkosmos, eine Frau, die das Leben chronisch überfordert, die schwankt zwischen Verunsicherung und unkontrollierten Wutanfällen. Der kleine Hervé ist zehn Monate alt, als sie ihn bei den Großeltern zurücklässt und nach England geht, weil die Beziehung zum Vater des Kindes zerbrochen ist. Als sie zurückkommt, ist der Junge fast vier.

Weder Vater noch Mutter werden geliebt

Es dürfte ein Skandal sein, seine Eltern nicht geliebt zu haben. Ein Skandal, sich auch nur die Frage gestellt zu haben, ob es eine Schande sei oder nicht, wenn man in seinem Innersten, trotz aller Anstrengungen in der Jugend, nicht ein so normales Gefühl wie die sogenannte Sohnesliebe empfindet. Leseprobe

Hervé ist zwölf, als er feststellt, dass er seine Eltern nicht liebt, er kommentiert knapp: "Da wusste ich, dass ich ein Monster war." Le Tellier hat die dramatische Geschichte seines Heranwachsens vor allem für seinen Sohn aufgeschrieben: "Das ist kein Roman, den ich immer schon in mir getragen habe, überhaupt nicht, aber irgendwann ist einfach der Wunsch entstanden, nicht das Bedürfnis, sondern der Wunsch, die Geschichte einer Familie zu erzählen, die romanhafte Züge trägt und gleichzeitig eine Kindheit zu beschreiben, die mir im Rückblick fast ein bisschen bekloppt vorkommt."

Erzählung von schonungsloser Offenheit

Dieser Rückblick findet in kurzen Kapiteln statt, die entweder Personen wie Guy, dem geliebten Großvater, der Mutter gewidmet sind oder bestimmten Ereignissen. Chronologie spielt eine untergeordnete Rolle, doch fügt sich alles zusammen. Erstaunlich ist, dass dieses Buch trotz seiner schonungslosen Offenheit nicht den Charakter einer Abrechnung trägt.

Le Tellier ist ein eleganter, süffisanter Schreiber, dessen oft subtile Ironie die Übersetzer Jürgen und Romy Ritte vorzüglich ins Deutsche übertragen haben. Deshalb ist die Lektüre durchaus vergnüglich und erhellend, wenngleich sich immer wieder Bestürzung einstellt.

Gegen Ende verliert Le Tellier zunehmend an Distanz, was die Betroffenheit erhöht, aus literarischer Perspektive jedoch etwas bedauerlich ist. Doch die Lust, diese schreckliche Familie näher kennenlernen zu wollen, überwiegt.

All die glücklichen Familien von Hervé Le Tellier, aus dem Französischen von Jürgen und Romy Ritte Seitenzahl: 192 Seiten Genre: Roman Verlag: dtv Bestellnummer: 978-3-423-28971-9 Preis: 20,00 €

