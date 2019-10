Heinz Strunk "Nach Notat zu Bett"

Stand: 24.10.2019 17:21 Uhr

Heinz Strunk denkt über das Leben nach Nach Notat zu Bett von Heinz Strunk Vorgestellt von Peter Helling

Seit 2015 schreibt der gebürtige Hamburger Heinz Strunk an seiner "Intimschatulle": So heißt seine Kolumne für das Satiremagazin "Titanic". Schräge Notizen, Aphorismen, Kochrezepte und recht sinnfreie Einträge zu unterschiedlichen Tagen. Jetzt hat er daraus ein ganzes Tage-Buch komponiert: ein Jahr Heinz Strunk. Es heißt "Nach Notat zu Bett".

Auch Nobelpreisträger scheren Pudel. Wie Thomas Mann: Das steht in seinen Tagebüchern. Und die sind seltsame literarische Gewächse. Großautoren schrumpfen darin zu Pantoffelhelden, zu kümmerlichen Sammlern von Banalitäten. Fast nie sind sie hohe Kunst und doch will man sie lesen, gewähren sie uns doch den Blick durchs Schlüsselloch.

"Nach Notat zu Bett": Tagebuch als Kunstform

Heinz Strunk sieht im Tagebuch als literarische Form einen klaren Vorteil. "Ich dachte, diese Form des Tagebuchs ist insofern ideal, weil sie die offenste Form ist, die ich mir denken kann.", sagt der Autor. Aber irgendwie ist hier alles anders. Statt echtem Alltag: ein durchkomponierter Kunsttext, irgendwo zwischen "The Big Lebowski" und Kafkas "Verwandlung". Schon die Widmung geht an einen fiktiven Freund. Die Schauplätze? Fast alle erfunden.

"19.10. Gegen fünf kurz bei den Jungs von Willis Schwenk-Grill vorbeigeschaut. Voll versackt, später noch in den Goldenen Handschuh." Leseprobe

Das Beste: Auch das Jahr, in dem es geschrieben wurde, bleibt unbekannt. Heinz Strunk lässt seinen Ich-Erzähler Heinz Strunk zwölf fiktive Monate durchlaufen, Tag für Tag. Das klingt dann so:

"28.2. Zum Thee Fr. Bodenstein. Ihr Sohn für eine Woche in Frankreich. Will eventuell an der Sorbonne studieren. Ich rate zu." Leseprobe

Heinz Strunk als ewig jammernder Künstler

"Dieser Typ des ewig jammernden Künstlers, da tue ich so, als ob ich der bin, und das Schöne ist, ich bin‘s ja auch sogar, zum großen Teil sogar", erzählt Strunk. Man meint ihn beim Lesen im seidenen Hausanzug von Zimmer zu Zimmer seines großen Apartments schleichen zu sehen, meistens schlechtgelaunt, weltabgewandt und und larmoyant.

"29.2. Sodbrennen. Die unteren Zähne in schlimmem Zustand. Ein Uhr Lunch mit weicher Kost. Mühsal des Essens. Werde Fleischgerichte wohl endgültig aufgeben und durch Caviar ersetzen." Leseprobe

Kein schlechter literarischer Trick: Wo bei anderen prominenten Autoren das Tagebuch Wertstoff-Tonne der Seele ist, wird es hier zum Kunstprodukt. Alles ist kalkuliert, genau durchdacht. Da nimmt sich der echte Heinz Strunk den Tagebuchschreiber Franz Kafka zum Vorbild:

"13.10. Früher, wenn ich einen Schmerz hatte und er verging, war ich glücklich, jetzt bin ich nur erleichtert, habe aber da bittere Gefühl: 'wieder nur gesund, nicht mehr'." Leseprobe

Das ist ein roter Faden. Zitate aus Tagebüchern von Kafka, von John Maxwell Coetzee, von Max Beckmann, sie ploppen auf wie seltene Orchideen im Strunk'schen Rasenbiotop. High and Low. Strunk sagt: "An einigen Tagen steht dann auch einfach nur: 'Heute nichts'. Oder: 'Durchfall'"

Humorvolle Kritik ohne Zynismus

Die Mischung funktioniert: Man sieht einen Heinz Strunk wie eine überdrehte Stummfilmfigur. Da werden abstruse Speisen wie "Karpfen in schwarzer Soße" vermeldet, die der echte Autor aus alten Rezeptbüchern der 20er-Jahre hat. Da streunt er mit seinen Freunden durchs Viertel, Großstadtphilosophen und SUV-Hassern.

Wie nebenbei hagelt es böse Kritik an öffentlich-rechtlichem Wohlfühl-Fernsehen und Shows wie "Bares für Rares". Meistens ist das sehr komisch. Zynisch wird er aber nie, das ist dem wirklichen Autor Strunk wichtig: "Man muss seine Figuren mögen glaube ich, sonst wird’s schwierig, ich möchte auch insgesamt in meinen Texten ein Gegenpart sein zu diesen schrecklichen - was heutzutage als Trolle, als Hass-Kommentare das Netz überschwemmt."

Zwischen Trash und Tragikkomik

Was auffällt: Nichts, aber auch gar nichts deutet auf die aktuelle Weltlage hin, kein Trump, keine Greta, kein Brexit. Der Horizont bleibt - geographisch - begrenzt, bis auf eine skurrile Reise zu Deutschlands Autobahnkapellen. Strunk will aus seiner Intimschatulle keine Tages-Satire machen.

Und sieht sich selbst im Spiegel zu, dem Zerfall des Körpers, der Gesellschaft, der Sprache: "dass man sich solange betrachtet, bis die eigene Erbärmlichkeit, bis man da zusammenbricht", so der Autor. Das Ergebnis: eine tragikomische, trashige Textur. Heinz Strunk denkt über das Leben nach und sieht lauter bedrohte Arten. Das kommt Großstadtpoesie verdächtig nahe. Und ist doch nur ein Tagebuch aus einer Stadt ohne Namen.

Nach Notat zu Bett von Heinz Strunk Seitenzahl: 256 Seiten Genre: Roman Verlag: Rowohlt Bestellnummer: 978-3-498-00124-7 Preis: 20,00 €

