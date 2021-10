Stand: 18.10.2021 15:20 Uhr Hart aber herzlich in Hannover

Susanne Mischke wurde in Kempten im Allgäu geboren, lebte längere Zeit in und um Hannover und inzwischen in Wertach im Oberallgäu. Die niedersächsische Hauptstadt hat die Autorin inspiriert. 2008 fing sie an über Hannover zu schreiben - Krimis. Im ersten Band der Hannover-Reihe von Susanne Mischke traf Jule Wedekin als erfolgreiche Absolventin der Polizeischule auf den Chef der Mordkommission Bodo Völxen, auf die ältere Kollegin Oda Kristensen und den jungen Fernando Rodríguez, dessen Mutter in Linden einen spanischen Feinkostladen betreibt.

"Dieses Macho-Muttersöhnchen"

Gerade auf Rodríguez kommen im dritten Band "Todesspur" wieder neue Herausforderungen zu: "Ich wollte ihn mal ein bisschen aus dem Klischee rausholen, dieses Macho-Muttersöhnchen. Er bekommt jetzt mal wirklich ernsthafte Probleme und hat auch noch eine harte Nuss zu knacken", sagt Mischke. Fernando spielt also wieder eine relativ große Rolle. Aber auch Oda spielt eine größere Rolle, denn es hat mit Jugendlichen zu tun, mit Jugendkriminalität. Und sie ist ja so ein bisschen die Psychologin im Team. Sie kann sich da einfühlen, ihre Tochter ist im selben Alter, sie ist da schon prädestiniert für dieses Thema."

Während die Kriminalfälle hart und gruselig sind, kann man die vier Ermittler in ihrem Privatleben so richtig ins Herz schließen. Besonders Hauptkommissar Völxen, der Fitness-Verächter und Hobbyschafzüchter, gibt immer wieder Anlass zum Schmunzeln.

"Sie sind auch gewachsen mit den Büchern", bekennt Mischke. "Die eine oder andere Marotte hat sich noch vertieft, die andere ist unter den Tisch gefallen, weil das dann zu viel war oder nicht gebraucht wurde. Das ist ja, glaube ich, auch der Reiz einer solchen Serie für den Leser, dass von Buch zu Buch diese Figuren sich ein bisschen verändern oder auch ihre Probleme kommen und gehen. Das kann man nicht von Anfang an für vier oder fünf Bücher konzipieren."

Keine Angst vor Abgründen

Susanne Mischke sitzt zwar meistens gemütlich am Schreibtisch, die Hunde zu ihren Füßen, aber sie hat keine Angst vor Abgründen. Einer, der Hannover-Romane spielt unter anderem am Steintor, in Hannovers Rotlichtviertel.

"Wenn man Krimiautorin ist, muss man sich auch auf fremdes Terrain wagen, anders geht es nicht", so Mischke. "Ich muss jetzt keinen umbringen, aber ich sollte halt schon über gewisse Schauplätze Bescheid wissen. Mir hat es geholfen, dass mein Sohn damals in den Ferien einen Aushilfsjob im Rotlichtviertel gemacht hat. Das hört sich aber schlimmer an, als es ist. Er hat nur die Bierkisten vom Keller in die Bar geschleppt und nicht die Kundschaft in den Puff. Aber er hat viel erzählen können, und das fand ich interessant."

Einen Zettelkasten mit Ideen führt Susanne Mischke indes nicht: "Es passiert natürlich, dass ich unterm Jahr irgendwas höre oder lese, wo ich mir denke, au ja, das könnte Oda oder Jule das nächste Mal passieren."

Politische Lage als Inspiration

Und so kommt sie auch immer wieder auf einen spektakulären Mordfall: "Den denke ich mir schon aus. Kann sein, dass irgendwas im Hinterkopf steckt, was ich mal irgendwo gelesen habe, aber es ist nicht so, dass ich die Zeitung aufschlage und sage, au ja, das wär's. Man guckt so, wie ist die politische Lage? Was läuft gerade ab in der Stadt oder im Land? Diese ganze Problematik Jugendliche mit Migrationshintergrund und diese Ghettobildung, das schwelt ja schon seit Jahren."

Zehn Bände hat Susanne Mischke der Hannover-Krimi-Serie gewidmet. Aber sie ist nicht alles im Leben der Erfolgsschriftstellerin: "Es hat Vor- und Nachteile. Es hat natürlich den Vorteil, dass ich hier sehr gut eingeführt bin und eine treue Leserschaft habe, und es birgt die Gefahr, dass ich meine bundesweite Leserschaft damit verprelle, die sagt: 'Naja, ich hätte gern wieder so einen alten Mischke, so einen Psychokrimi.'"

Sie hat neben der Hannover-Krimireihe auch einige andere Krimis geschrieben, mit anderen Schausplätzen wie zum Beispiel Amsterdam Schweden oder Italien. Sie schreibt unter anderem unter dem Pseudonym Antonia Riepp.