Harbour Front: eat.READ.sleep. Live-Session mit Caroline Wahl Stand: 24.04.2025 09:07 Uhr Am 24. September findet im Rahmen des Harbour Front Literaturfestivals eine Podcast-Session mit Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg statt. Special Guest: Bestsellerautorin Caroline Wahl

Lesung war gestern, heute ist eat.READ.sleep. live! Die Podcast-Sessions des NDR Kultur Bücherpodcasts sind legendär und immer wieder überraschend. Verriss oder Begeisterung in der Bestseller-Challenge? Einigkeit oder Debatte über die mitgebrachten Neuerscheinungen? Und welche literarisch-kulinarische Entdeckung bringen Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser diesmal mit? Natürlich ist auch wieder das Publikum gefragt - beim exklusiven Warm Up, im Quiz (es gibt etwas zu gewinnen!) und manchmal auch zwischendurch. Special Guest an diesem Abend ist Bestseller-Autorin Caroline Wahl.

Termin: 24. September 2025 um 20.00 Uhr

Ort: Schauspielhaus Hamburg

Adresse: Kirchenallee 39, 20099 Hamburg

Der Kartenvorverkauf beginnt am 29. April um 12 Uhr.

Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge von eat.READ.sleep. in der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD und überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren und keine Folge verpassen.

VORSCHAU: Trailer: Bücherpodcast eat.Read.Sleep - Bücher für dich (1 Min)

