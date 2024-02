Harbour Front Literaturfestival für 2024 abgesagt Stand: 08.02.2024 10:00 Uhr 2024 wird das Harbour Front Literaturfestival in Hamburg nicht stattfinden. Das teilten die Veranstalter auf ihrer Webseite mit.

Nach dem 15. Festival im vergangenen Jahr wolle man sich "organisatorisch, personell und finanziell" neu aufstellen, so die Veranstalter. Da ein solcher Prozess bei laufendem Betrieb nicht umsetzbar sei, haben die Veranstalter beschlossen, das Festival in 2024 ausfallen zu lassen. Das Festival will die Zeit nutzen, um mit Förderern und möglichen Kooperationspartnern Gespräche über die zukünftige Struktur und finanzielle Absicherung des Harbour Fronts zu führen. Im vergangenen Jahr hatten 23.000 Besucherinnen und Besucher die mehr als 70 Veranstaltungen in der Hansestadt besucht. Das Literaturfestival findet immer im September und Oktober statt.