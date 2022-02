Hans Fallada: Starautor mit Schattenseiten Stand: 05.02.2022 05:00 Uhr Vor 75 Jahren starb einer der bedeutendsten Schriftsteller Norddeutschlands: Hans Fallada. Seine Lebensgeschichte scheint selbst einem Roman entsprungen. Bis heute wird er weltweit gelesen.

von Heiko Kreft

Schreibmaschine und Kaffeekanne - Falladas Schreibtisch sieht aus, als würde er gleich wiederkommen und weiterschreiben. Seit 1995 ist das frühere Wohnhaus des Schriftstellers im mecklenburgischen Carwitz ein Museum. Mitten in der Feldberger Seenlandschaft verfasste er Romane für die Ewigkeit: "Der eiserne Gustav", "Wolf unter Wölfen" oder "Geschichten aus der Murkelei".

„Kleiner Mann, was nun?“

Das idyllisch an einem See gelegene Anwesen erwarb Fallada 1933. Im Jahr zuvor war sein Roman "Kleiner Mann, was nun?" erschienen. Ein Bestseller - nicht nur in Deutschland. Egal ob Berlin, Moskau oder New York - die Geschichte des jungen, norddeutschen Liebespaars in der Weltwirtschaftskrise traf den Nerv der Zeit. Dass Fallada sich trotz des Erfolgs in die mecklenburgische Abgeschiedenheit zurückzog, hatte einen tragischen Grund.

Falladas Drogenprobleme

Er war schwer drogenabhängig, süchtig nach Alkohol und Morphium. Der Schriftsteller brauchte dringend Abstand zu den Verlockungen der Großstadt, sagt Stefan Knüppel, der das Fallada-Museum in Carwitz leitet. "Er hat ganz ausgiebig gesucht, ausdrücklich nach einer Landwirtschaft in Mecklenburg. Und der Carwitzer Hof war genau so, wie er ihn sich vorstellte." Bis dahin hatte Fallada, der 1893 unter dem bürgerlichen Namen Rudolf Ditzen in Greifswald geboren wurde, ein unstetes Leben.

Gefängnis in Greifswald, Neumünster und Neustrelitz

Schon als junger Mann leidet Fallada unter seiner Sucht. Um sie befriedigen zu können, wird er immer wieder kriminell. Er unterschlägt Geld und wird dafür zu Gefängnisstrafen verurteilt. In Greifswald und Neumünster sitzt er mehrere Monate in Haft. Diese Erfahrungen verarbeitet er später im Roman "Wer einmal aus dem Blechnapf frisst". Auch am Ende seiner Carwitzer Zeit kommt er wieder in Haft. 1944 schießt er womöglich im Wahn auf Anna Ditzen, seine gerade von ihm geschiedene Frau. Fallada kommt in das Gefängnis von Neustrelitz. Dort schreibt er "Der Trinker" - eine Auseinandersetzung mit dem Thema Sucht.

Heimliche Abrechnung mit den Nazis

In der Neustrelitzer Anstalt verfasst Fallada auch eine Abrechnung mit dem NS-System. "Das Gefängnistagebuch 1944" ist in einer Art Geheimschrift und quer über die Seiten des "Trinker"-Manuskripts verteilt überliefert. Fallada verhindert so, dass das Werk von den Wärtern gelesen wird. Erst 2009 kann es entziffert, zusammengefügt und veröffentlicht werden. Fallada beleuchtet darin auch selbstkritisch seine Rolle in der nationalsozialistischen Diktatur. "Er hat von sich selbst gesagt, dass er kein sehr mutiger Mann sei. Dass er das auch wisse", berichtet Stefan Knüppel vom Carwitzer Fallada-Museum. "Aber er halte nichts davon, sich vor Tyrannen Thron abschlachten zu lassen, niemandem zu nutzen, seinen Kindern zum Schaden."

Propagandaminister Goebbels war Fan

Mit dieser ambivalenten Haltung avanciert Fallada im sogenannten "Dritten Reich" zu einem der meistverkauftesten Autoren. Selbst Propagandaminister Joseph Goebbels ist ein begeisterter Leser von "Wolf unter Wölfen". Frei von Zensur - und sei es nur von Selbstzensur - ist der Starschriftsteller nicht. Sein noch vor der NS-Zeit veröffentlichter Bestseller "Kleiner Mann, was nun?" wird in späteren Auflagen entscheidend verändert. Aus einem SA-Schläger wird ein Fußballer. Stefan Knüppel spricht von Kompromissen, die Fallada einging. "Die ihn von Außenstehenden übel genommen werden. Zum Beispiel von Thomas Mann, der aus dem Exil heraus ziemlich deutliche Worte gefunden hat für Falladas Verhalten."

Rote Armee macht Fallada zum Bürgermeister

Als Ende April 1945 die Rote Armee das östliche Mecklenburg befreit, ist Hans Fallada in Feldberg. Die Kleinstadt liegt nur wenige Kilometer von Carwitz entfernt. Dort lebt der Schriftsteller mit seiner neuen Freundin. Die Sowjets fordern den Schriftsteller auf, eine Rede zum Tag der Befreiung zu halten. "Sie wussten genau, wer das war, nämlich der Autor von 'Kleiner Mann, was nun?'. Ein Roman, der auch in der Sowjetunion sehr populär war.", weiß Stefan Knüppel. Den Sowjets gefällt Falladas Rede. Sie setzen ihn als Bürgermeister ein. "Nach Kriegsende war er aber mental am Ende", sagt Knüppel.

Umzug ins zerstörte Berlin

Fallada geht nun nach Berlin, arbeitet dort bei der Zeitung "Tägliche Rundschau". Das Blatt wird von der sowjetischen Besatzungsmacht herausgegeben. Er schreibt Geschichten und Berichte. Es ist eine Art Rückkehr zu seinen schriftstellerischen Wurzeln. Vor der Karriere als Buchautor war Fallada ab Ende der 1920er-Jahre Journalist in Neumünster. Doch die Zeit im zerstörten Berlin ist auch eine fatale Rückkehr in den Drogensumpf. Falladas Morphin-Konsum steigt beträchtlich. Ende 1946 erleidet er einen Zusammenbruch und wird in die Berliner Charité eingewiesen. Dort schreibt er in nur vier Wochen den Roman "Jeder stirbt für sich allein". Die Veröffentlichung des Buchs erlebt er nicht mehr. Am 5. Februar 1947 stirbt Fallada.

Falladas Bücher nie vergessen

Neben "Kleiner Mann, was nun?" ist "Jeder stirbt für sich allein" der Roman, der wohl am nachhaltigsten für den bleibenden Ruhm Falladas sorgt. Basierend auf einer wahren Geschichte und Gestapo-Akten erzählt Fallada die Geschichte des Ehepaars Quangel, das unter den Nationalsozialisten Widerstand leistet. Wiederveröffentlicht unter dem Titel "Alone in Berlin" war das Buch ab 2010 ein überraschender Verkaufserfolg in englischsprachigen Ländern. Allein in Großbritannien und den USA wurden mehr 450.000 Exemplare verkauft. "Es war sehr erstaunlich für viele englischsprachige Leser zu erfahren, dass es auch in Deutschland in der NS-Zeit kleine, gescheiterte Formen des Widerstands gab", sagt Stefan Knüppel. In Deutschland seien Falladas Werke hingegen nie vergessen worden. Ganz besonders nicht in Norddeutschland, wo viele Romane Falladas spielen und wo er selbst seine Heimat hatte.

