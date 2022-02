Hamburger Traditionsbuchhandlung wird aufgelöst Stand: 01.02.2022 09:10 Uhr Die Hamburger Kunstbuchhandlung Sautter und Lackmann in der Fleetinsel ist Geschichte. Nach dem Umbau in der Admiralitätsstraße kommt das Aus. Ein Verlust für Kunstinteressierte und für die Hansestadt.

von Petra Volquardsen

Dieses Geschäft war eine Institution in Hamburg und wird fehlen. Letztes Jahr im Frühjahr in eine Art Pop- Up-Laden im Oberhafen umgezogen, nach einem Umbau sollte das Geschäft auf der Fleetinsel wieder öffnen. Mittlerweile ist klar: Daraus wird nichts. Zurzeit wird der Bestand im Oberhafen gesichtet. Die Bibliothek der Hamburger Hochschule für Bildende Künste (HfBK) übernimmt einen Teil der Bücher. Ein Blick auf das Besondere der Traditionsbuchhandlung.

Kunstbuchhandlung Sautter und Lackmann noch im Oberhafen Hamburg

In der Halle im Oberhafen steht Andrea Klier, die Bibliotheksleiterin der HfBK, zwischen Regalen voller Bücher. "Meine Aufgabe ist, aus einer Sammlung von 49.000 Büchern die Bücher auszuwählen, die wir in der Bibliothek nicht haben und die unsere Büchersammlung sinnvoll und interessant ergänzt." Steffen Oestreich hat für Sautter und Lackmann den Umzug in den Oberhafen begleitet. "Wir haben hier 150 laufende Meter Regale. Allein einen halben Meter Leonardo da Vinci."

Eigentlich sollten die Bücher nach dem Umbau zurück ins Geschäft in der Admiralitätsstraße. Stattdessen hängt dort nun ein Zettel an der Ladentür mit der Beschriftung "Liebe Freude der Buchhandlung Sautter und Lackmann. Leider sehen wir uns wegen fehlender wirtschaftlicher Perspektive gezwungen, den Betrieb zum Jahresende 2021 aufzugeben."

2020 - Versuch der Modernisierung

Vor zwei Jahren hatte sich Florian Sautter, der Sohn des Unternehmensgründers, mit den jetzigen Geschäftsführern zusammen getan. Es gab Ideen: den Laden modernisieren, den Internetauftritt erneuern. Mittlerweile ist Sautter nicht mehr im Unternehmen. Woran es liegt, dass die Kunstbuchhandlung nun doch am Ende ist? "Ein wesentlicher Faktor ist mit Sicherheit Corona gewesen", so Sautter. "Dann sind verschiedene Ideen nicht umgesetzt worden. Sehr schade, aber so ist es jetzt. Wenn Corona nicht gekommen wäre, wäre das ziemlich sicher anders gelaufen."

Andrea Klier hat bei Sautter und Lackmann nicht nur Bücher für die Hochschulbibliothek bestellt. Sie war auch selbst gern Kundin. Sie meint, die Buchhandlung habe einen breiten Zugang zu Kunst und Kunstgeschichte geliefert.

Mit Büchern nicht nur handeln, sondern auch umfassend sammeln: Genau das war seinen Eltern immer wichtig, sagt Florian Sautter. "Ob das jetzt unter kaufmännischen Gesichtspunkten die richtige Strategie war, muss ich wahrscheinlich leider bezweifeln, das war immer unser Anspruch das fast enzyklopädisch vorzuhalten."

Siegfried Sander betreibt in der Admiralitätsstraße seine Galerie Multiple Box. Seit das Geschäft nebenan geschlossen ist, wird er immer wieder danach gefragt. "Der Verlust ist für uns auf der Fleetinsel eine Katastrophe, weil dieser Buchladen einmalig in Hamburg war." Es habe viel zum Stöbern gegeben, Sachen zu entdecken. "Da waren die einfach fantastisch", so Sander.

Florian Sautter: "Das war eine wundervolle Zeit."

Immerhin: Im Bibliothekskatalog der Hochschule für Bildende Künste HfBK werden die gespendeten Bücher jederzeit erkennbar sein. Sollten andere Hochschulen oder öffentliche Einrichtungen ebenfalls Interesse an Büchern haben, könnten sie sich gern noch melden, erklärt Steffen Oestreich. Ein Räumungsverkauf im Oberhafen ist geplant: "Das ist fest vorgesehen, wird aber nicht vor Ende Februar möglich sein."

Florian Sautter arbeitet mittlerweile in einem Architekturbüro in der Innenstadt. Natürlich ist er traurig, dass es das Familiengeschäft nun nicht mehr gibt. Aber: "Das wird immer im Herzen bleiben. Ich hatte tolle Mitarbeiter, wundervolle Stammkunden, sich mit Fotografen, Designern, Architekten auseinander zu setzen. Das war eine wundervolle Zeit."

