Stand: 06.11.2020 11:50 Uhr Gisbert Strotdrees erhält Fritz-Reuter-Preis per Post von Rainer Schobeß

Der Fritz-Reuter-Literaturpreis wird in diesem Jahr erstmals nicht persönlich in Stavenhagen überreicht. Eine Feierstunde sei wegen der Corona-Auflagen nicht möglich, teilte das Reuter-Literaturmuseum mit.

Bisher wurde die Auszeichnung in Stavenhagen immer feierlich am 7. November verliehen, dem Geburtstag Fritz Reuters. Der aktuelle Preisträger Gisbert Strotdrees aber erhält seine Urkunde nur per Post.

Ausgezeichnet wird der Historiker aus Münster für sein Buch "Am Anfang war die Woort" über Flurnamen in Westfalen. Up Platt steht Woort für eine höhergelegene Ackerfläche. Das Werk - so die Jury - zeigt, dass wir durch Flurnamen oft ohne es zu merken vom Niederdeutschen umgeben sind.

Ausgelobt wird die mit 2.000 Euro dotierte Auszeichnung seit 1999 von der Stadt Stavenhagen und dem Fritz-Reuter-Literaturmuseum. Die Feierstunde für den Preisträger 2020 soll im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Gisbert Strotdrees im Interview bei NDR 1 Radio MV Im Kulturjournal von NDR 1 Radio MV ist der diesjährige Preisträger Gisbert Strotdrees heute um 19 Uhr zu Gast.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 06.11.2020 | 19:00 Uhr