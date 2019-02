Stand: 11.02.2019 11:58 Uhr

Die besten Bücher des Frühjahrs

Vier Wochen vor Beginn der Leipziger Buchmesse läutet das Gemischte Doppel den Bücherfrühling auf NDR Kultur ein. Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz stellen die besten Bücher dieses Frühjahrs vor - zum Beispiel die neuen Romane von Peter Høeg und Julian Barnes. Gemeinsam empfiehlt das Gemischte Doppel das bemerkenswerte Debüt einer Australierin: "Ein liebendes, treues Tier" von Josephine Rowe.

Der Leiter des Hamburger Literaturhauses, Rainer Moritz, hat außerdem ein weiteres Debüt im Gepäck: "Babel" von Kenah Cusanit. Außerdem präsentiert er den aktuellen Roman von Michel Houellebecq und den Krimi "Mexikoring" von Simone Buchholz, der mit dem Deutschen Krimipreis 2019 ausgezeichnet wurde. Auch NDR Kultur Literaturexpertin Annemarie Stoltenberg hat ein Herz für Krimis, deshalb stellt sie die neuen Bücher von Jonathan Lethem und Peter Swanson vor. Und sie begibt sich mit Monica Kristensens Buch auf "Amundsens letzte Reise".

Die besten Bücher des Frühjahrs - vorgestellt von Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz im Gespräch mit Raliza Nikolov: am 19. Februar von 10 bis 13 Uhr live auf NDR Kultur. Eine Wiederholung der Sendung können Sie auch am 24. Februar auf NDR Kultur hören - in der Reihe Sonntagsstudio ab 20 Uhr oder jederzeit in der NDR Kultur App.

Annemarie Stoltenberg stellt vor:

Rainer Moritz stellt vor:

Gerasimos Bekas: Alle Guten waren tot. Rowohlt

Alle Guten waren tot. Rowohlt Kenah Cusanit: Babel. Hanser

Babel. Hanser Michel Houellebecq: Serotonin. DuMont

Serotonin. DuMont Matthias Nawrat: Der traurige Gast. Rowohlt

Der traurige Gast. Rowohlt Hanne Trautwein/Hermann Lenz: "Das Innere wird durch die äußeren Umstände nicht berührt". Der Briefwechsel 1937 - 1946. (Hrsg. Michael Schwidtal). Insel

"Das Innere wird durch die äußeren Umstände nicht berührt". Der Briefwechsel 1937 - 1946. (Hrsg. Michael Schwidtal). Insel Julian Barnes: Die einzige Geschichte. Kiepenheuer & Witsch

Die einzige Geschichte. Kiepenheuer & Witsch Simone Buchholz: Mexikoring. Suhrkamp

Mexikoring. Suhrkamp André Heller (Hrsg.): Thomas Bernhard - Hab & Gut. Brandstätter

Thomas Bernhard - Hab & Gut. Brandstätter Han Kang: Deine kalten Hände. Aufbau

Deine kalten Hände. Aufbau Thomas Gsella: Personenkontrolle. Kunstmann

Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz stellen gemeinsam vor:

Josephine Rowe: Ein liebendes, treues Tier. Liebeskind

Ein liebendes, treues Tier. Liebeskind Susan Hill: Stummes Echo. Gatsby

Stummes Echo. Gatsby William Saroyan: Tja, Papa. Dtv

Quiz - Machen Sie mit! Quiz Literaturquiz zum Gemischten Doppel Das Gemischte Doppel gibt einen Ausblick auf die literarischen Highlights im Frühjahr. Testen Sie Ihr literarisches Wissen im Quiz und gewinnen Sie mit ein wenig Glück ein Buchpaket! Quiz

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Gemischtes Doppel | 19.02.2019 | 10:00 Uhr