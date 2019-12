Stand: 26.12.2019 12:40 Uhr - NDR Kultur

Flugzeugabsturz mit einer Überlebenden Freefall von Jessica Berry, aus dem Englischen von Susanne Goga-Klinkenberg Vorgestellt von Andrea Heußinger

Jessica Berry heißt eigentlich Melissa Pimentel und hat bereits einige Bücher verfasst, die wohl am ehesten unter dem Stichwort "Romantische Komödien" einzuordnen sind. Vor einem Jahr veröffentlichte sie ihren ersten Thriller unter dem neuen Pseudonym Jessica Berry: "Freefall".

"Freefall" von Jessica Barry sei einer der heißumkämpften Spannungstitel bei der jährlichen Rechte-Auktion gewesen, schreibt der Verlag dtv nicht ohne Stolz. Schließlich hat er sich am Ende den Zuschlag gesichert. Außerdem heißt es in der Ankündigung des Titels, dass die Story für internationales Aufsehen gesorgt habe und auf Anhieb in 17 Länder verkauft worden sei.

Eine junge Frau stürzt mit einem Kleinflugzeug über einem unwegsamen Gebiet in den Rocky Mountains ab. Sie überlebt als einzige. Völlig auf sich gestellt kämpft sie sich durch die Wildnis.

"Du musst am Leben bleiben. Ich ziehe die Leggings aus. Der Schnitt an meinem linken Bein ist tief, unregelmäßig und sieht übel aus. Ich sehe auf die Uhr - ein dünnes Goldband mit diamantbesetztem Zifferblatt, absurd - und sehe, dass ich noch fünf Minuten warten muss, bis ich das Wasser trinken kann. Mein Vater sagte immer, es dauere volle dreißig Minuten, bis Jod Wasser gereinigt habe. Er brachte mir gern solche Dinge bei, praktische Dinge, auch wenn ich die Augen verdrehte und stöhnte, es sei doch völlig sinnlos, ich würde es niemals brauchen. Nun, ich habe mich geirrt." Leseprobe

Allisons Mutter beichtet ein Geheimnis

Mehrere Tausend Kilometer entfernt, in Maine, erfährt Allisons Mutter Maggie von dem Flugzeugabsturz. Niemand glaubt, dass ihre einzige Tochter überlebt hat. Außer Maggie selbst. Allerdings hat sie, was keiner weiß, ihre Tochter seit Jahren weder gesehen noch gesprochen. Genauer gesagt, seit dem Tod von Allys Vater, wie Maggie schließlich einer Freundin beichtet:

"'Als Charles sehr krank war, zum Ende hin, da hat er mich gebeten, ihm zu helfen. Er wollte nicht mehr leiden. Er wollte, dass es vorbei war. Verstehst du, was ich damit sagen will?' Ich sah, wie sie allmählich begriff. Sie zuckte flüchtig zusammen und nickte, hatte Tränen in den Augen. 'Oh, Maggie', sagte sie leise. 'Ich habe Ally nichts davon erzählt, weil ich sie nicht aufregen wollte', sagte ich rasch. Jetzt musste alles raus, so wie wenn man einen Schlangenbiss bluten lässt, um das Gift herauszuspülen. 'Sie wollte, dass ihr Dad so lange wie möglich am Leben blieb, und ich dachte nicht …' Ich zuckte mit den Schultern. 'Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich hab es ihr nicht gesagt, aber sie hat es trotzdem herausgefunden.'" Leseprobe

Nachforschungen ergeben Ungereimtheiten

Voller Zorn hat Allison den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen. Die setzt nun alles daran herauszufinden, was ihre Tochter in den vergangenen Jahren gemacht hat - und stößt dabei schnell auf Ungereimtheiten und Überraschungen: Offenbar führte Allison ein glamouröses Leben und stand kurz vor der Hochzeit mit dem Besitzer eines Pharmakonzerns.

"Die Wahrheit ist dein Tod" lautet der Untertitel des Thrillers - und das gilt für Mutter wie Tochter. Denn durch ihre Recherchen bringt Maggie sich in Gefahr. Auch Allison ist auf der anderen Seite des Kontinents längst ein Verfolger auf den Fersen, der ihr nach dem Leben trachtet.

Parallelhandlung baut Spannung auf

In bester Hollywood-Manier nutzt Jessica Barry ein Stilmittel, das Regisseuren seit der Stummfilmzeit einsetzen, um Spannung aufzubauen: die Parallelmontage. Ständig springt sie zwischen Mutter und Tochter hin und her. Für den Leser setzen sich dabei nach und nach viele kleine Puzzleteile zusammen.

Spannend und gut konstruiert ist dieses Buch - mit ein paar kleinen Schwächen: Manchmal fehlt es ein wenig an Präzision. So wird zum Beispiel dezidiert beschrieben, was Allison anzieht und aus dem Flugzeugwrack mitnimmt, die Kleidungsstücke jedoch, die bei so einer Flucht durch die Wildnis mit am wichtigsten sind, die Schuhe nämlich, werden erst viel später - und sehr nebenbei - erwähnt.

Auch bleibt Allisons Vorgeschichte an manchen Stellen zu vage: Zum Beispiel, wenn es um mysteriösen Vorfall bei der Polizei geht, von dem Allison fürchtet, ihr Verlobter könnte davon erfahren. Als sie schließlich auf ihren Verfolger trifft, wird es auch einigermaßen unrealistisch. Davon abgesehen aber ist "Freefall" ein rasant erzählter Thriller, der sein hohes Tempo erfreulicherweise bis zum Ende durchhält.

Freefall von Jessica Berry, aus dem Englischen von Susanne Goga-Klinkenberg Seitenzahl: 432 Seiten Genre: Roman Verlag: dtv premium Bestellnummer: 978-3-423-26239-2 Preis: 15,90 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 27.12.2019 | 12:40 Uhr