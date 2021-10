Stand: 18.10.2021 17:08 Uhr Frauenschicksal im historischen Hamburg

Norddeutsche Krimiautoren: Claudia Weiss

Die Historikerin Claudia Weiss ist vom Tugendpfad der reinen Geschichtswissenschaft abgewichen - sie hat einen Hamburg-Roman über ein Frauenschicksal geschrieben.

Claudia Weiss, Jahrgang 1967, ist Historikerin und tätig als Privatdozentin an der Helmut Schmidt Universität der Bundeswehr in Hamburg. Promotion, Habilitation - sie kennt sich aus mit dem wissenschaftlichen Schreiben, und doch hat sie Ihre Probleme damit: "Ich fand es immer sehr mühsam, so kompliziert zu schreiben. Ich mag es nicht sonderlich, wie die deutsche Wissenschaft verklausuliert schreibt. Ich schätze es eher, wie die englische Wissenschaft schreibt: klare Sätze. Das hat mir immer gut gefallen, kam aber in der Wissenschaft manchmal nicht so gut an. Ich hörte: 'Sie lesen sich zu leicht, Frau Weiss'. Aber dann dachte ich mir, vielleicht ist es besser, etwas zu schreiben, wo man gerne leicht gelesen wird." Wie zum Beispiel in dem Roman "Schandweib".

Mord, Hexerei, Sodomie

Der Roman spielt in Hamburg im Jahr 1701. Am Schweinemarkt findet man eine Frauenleiche ohne Kopf. Bald darauf wird eine Verdächtige festgenommen: eine Frau, die sich als Mann ausgibt und mit Frauen zusammenlebt. Mord, Hexerei, Sodomie - der junge Anwalt Hinrich Wrangel hat reichlich zu tun mit der Verteidigung einer Angeklagten, die dem Rat der Stadt gerade recht kommt und die sich gar nicht helfen lassen will.

Die Hamburger Historikerin Claudia Weiss hat sich von diesem verbürgten Kriminalfall zu diesem Roman inspirieren lassen. "Ich habe tatsächlich gestöbert in einer Hamburgensie, und da wurde dieser Fall angesprochen", berichtet sie. "Da habe ich gedacht, den schau ich mir mal an und habe ihn im Staatsarchiv gesucht und habe dann einen Berg an Sütterlin-Handschriften bekommen, mit Tintenklecksen darauf, schnell mitgeschrieben. Diese Schriften habe ich entziffert, abgetippt und mich dann irgendwann entschieden, daraus einen Roman zu machen."

Weiss wollte der Protagonistin Ilsabe Bunck eine Stimme geben: "Und das kann man halt nur in der Fiktion machen. Sie können ja als Wissenschaftlerin nicht die Gedanken oder die Schmerzen ausleuchten - und das wollte ich gern machen und fand es eine spannende Sache, das zu versuchen."

Romanfigur eng am Original

Die Autorin blieb bei ihrer Figur Bunck sehr eng am Original: "Was natürlich in den Köpfen der Leute abgeht, das ist alles frei, und auch die Geschichte drumherum habe ich nicht in den Quellen gefunden." Weiss ging es darum, die Geschichte einer Frau zu schreiben, die eigentlich um ihre Selbstbestimmung im Leben gekämpft hat, um durchzukommen, ohne von anderen abhängig zu sein - was in dieser Zeit als Frau sehr schwierig war.

Über ihre "Heldin" sagt Weiss: "Sie ist eine harte Frau, hat vielleicht auch eine gewisse Brutalität, aber dadurch dass es eine Geschichte ist, die vor 300 Jahren gespielt hat, können wir eher mit ihr mitfühlen, als würden wir heute so eine Geschichte lesen, in unserer Welt, über eine Frau, der vielleicht so etwas passiert. Ich habe Mitleid mit ihr gehabt, für ihr Leben, weil sie schon ein Kind war, das keine Chance hatte. Und sie hat halt versucht, das Beste aus dem zu machen, was das Leben ihr geboten hat."

Kleider machen Leute

In der damaligen Zeit galt eine feste Regel: Kleider machen Leute, sagt Weiss. "Das, was man trug, sagte aus, wo man hingehörte in der Gesellschaft. Wenn eine Frau sich einfach Männerkleider anzog, dann dachte man, sie sei ein Mann, und damit hat sie betrogen. Das hat man ihr sehr übel genommen."

Das Leben in einer Gemeinschaft war damals sehr wichtig und auch entsprechend harten Regeln unterworfen, denen man sich zu fügen hatte, sagt Weiss. "Wenn man das nicht tat, konnte man schnell ein Außenseiter sein. Das ist ja auch ein Grund, warum Bunck an einem Punkt sagt, es ist doch egal, ob sie auf dem Richtplatz stirbt oder ob sie vor die Tore der Stadt gejagt wird, dann ist sie auch binnen weniger Stunden totgeschlagen. Also, das war ihr klar, dass sie da nicht mehr lebend rauskommt, dass sie nicht mehr wird fliehen können."

Grausame Szenen

Bei der Beschreibung der Folter hat die Autorin "ein bisschen wieder gestrichen - obwohl es trotzdem sehr, sehr grausame Szenen sind. Aber vielleicht muss man sich auch klarmachen, wie das abging. Damals war das ein legales Mittel der Rechtsfindung. Was dann wiederum die Hinrichtung angeht, finde ich es eine wichtige Sache, klarzumachen, was das für eine Zurschaustellung herrschaftlicher Macht war, was damals passierte."

Weitere Bücher von Claudia Weiss sind unter anderem "Scharlatan" und "Rattenfängerin".