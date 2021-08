Franziska Biermanns Leidenschaft für Kinderbücher und Musik Stand: 30.08.2021 10:22 Uhr Franziska Biermann, die in Hamburg lebt und arbeitet, hat inzwischen unzählige Kinderbücher illustriert und wurde mit dem Preis der Jungen Literaturhäuser ausgezeichnet. Bei NDR Kultur hat sie über ihre Arbeit gesprochen.

In ihrem Atelier in Hamburg Eimsbüttel ist Franziska Biermann schon seit Studienzeiten fest verwurzelt. Sie nennt es ihr "zweites Zuhause". Hier tauscht sie sich mit Kollegen aus, hier entstehen Kooperationen. Manchmal suche sie jedoch auch bewusst die Einsamkeit und den Rückzug, zum Beispiel, wenn sie selbst Texte schreibe. Inzwischen hat sie ein kleines Extra-Zimmer, in das sie sich einschließen kann, um sich in Ruhe der Kreativität widmen zu können.

AUDIO: Franziska Biermann macht Kinderbücher zum Lesen und Hören (55 Min) Franziska Biermann macht Kinderbücher zum Lesen und Hören (55 Min)

"Herr Fuchs mag Bücher" wurde in 14 Sprachen übersetzt

Franziska Biermann, die Kommunikations- und Illustrationsdesign an der Fachhochschule für Gestaltung in Hamburg studiert hat, hat inzwischen unzählige Kinderbücher illustriert, aber auch selbst geschrieben. 2001 erschien "Herr Fuchs mag Bücher" und wurde seitdem in 14 Sprachen übersetzt. Zusätzlich zum Büchermachen gibt Biermann Zeichenkurse auf YouTube und sie liebt Interaktionen mit dem Publikum.

Zusammen mit ihrem Mann, dem Musiker Nils Kacirek, hat sie Musikbilderbücher für Kinder entwickelt, die große Erfolge feiern. Darin geht es um Themen wie das Reisen, Zirkus oder Weihnachten. "Wir wollen qualitativ hochwertige Musik für Kinder neu interpretieren, aber auch ein bisschen erhalten," so Biermann. "Das heißt, wir greifen in der Mehrzahl auf existierende Klassiker zurück. Das sind größtenteils Kinderlieder aus meiner Kindheit, aber auch schon aus der Kindheit meines Vaters, die wir neu interpretieren, teilweise textlich, aber auch ganz stark musikalisch bearbeiten." Es seien Evergreens wie "Das Auto von Lucio", die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Spaß machen sollen.

Musik habe in ihrer Familie immer eine wichtige Rolle gespielt erzählt Franziska Biermann bei NDR Kultur. Der Vater und die beiden Schwestern erhielten eine Gesangsausbildung. "Wir haben eine große Familie, viele Kinder und Enkelkinder und so weiter. Wenn wir uns treffen, wird immer irgendwie Musik gemacht. Irgendjemand trägt was vor. Das gehört irgendwie dazu!"

Die Liebe zur Musik und zur Literatur verbinden

Die Enstehung von Musik, habe sie schon immer fasziniert. Und deswegen hat Biermann wohl auch einen Musiker und Komponisten geheiratet. Auch beim Zeichnen spiele die Musik mit hinein, sagt sie. "Ich hatte irgendwann mal im Studium eine Korrektur bei meinem Professor. Und der hat dann mal gesagt: Ich finde die Illustrationen sind wirklich musikalisch," erzählt Biermann. "Es stimmt schon: Ein Rhythmus, eine Lebendigkeit, eine Bewegung, die hat man im Bild ja nicht, aber sie ist irgendwie in der Interaktion der Figuren, auch in der Dichtheit der Komposition. Ich möchte in einem Bild viele Geschichten erzählen und deswegen ist es auch immer so voll."

Sie stelle sich beim Illustrieren und gleichzeitigen Texten ihrer Bücher immer immer die Frage Wer erzählt - der Text oder das Bild? "Eine gute Illustration geht ja immer weit darüber hinaus, was im Text steht, sie hat auch eigene Erzählstränge. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Von daher ist es ein Ping-Pong-Spiel mit mir selbst - hochgeklappte Tischtennisplatte sozusagen -, weil ich eben diese beiden Teile bediene und da sehr genau abwägen muss."

Bekannte Motive aus der Kindheit werden aufgegriffen

Ihre Bücher, in denen oft bekannte Motive und Figuren der Kinderliteratur auftauchen, wie die Witwe Bolte, Münchhausen oder Alice im Wunderland, seien immer auch eine Liebeserklärung an die Motive ihrer eigenen Kindheit. "Es macht auch Kinder zu kompetenten Lesern, wenn Sie wissen, das Rad wird im erzählerischen auch nicht ständig neu erfunden. Wie greifen auf grundsätzliche Motive zurück wie die Knusperhexe, den dunklen Mann und andere. Das ist eine Bedrohung, und es ist ein Motiv, und es wird einfach wieder verwendet. Und indem ich das offenlege, kann ich mit Kindern darüber sprechen. Und sie erkennen, dass diese Motive für sie auch nicht unerreichbar sind."

Biermann will einen kulturellen Schatz bewahren

Bei den Liedern sei es ganz ähnlich, sagt Biermann. Auch hier lohne es sich, Bekanntes neu aufzubereiten: "Ich glaube, das ist ein kultureller Schatz. Ich denke, es ist schon schön, auf so ein gemeinsames Kulturgut zurückzublicken wie bei Märchen, die sich ja auch im Laufe der Zeit tradieren und verändern und immer wieder neu erzählt werden."

Erst kürzlich hat Franziska Biermann für ihr Werk den Preis der Jungen Literaturhäuser bekommen, der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen wird. Die Jury war begeistert von ihrer enormen Vielseitigkeit, ihrer mitreißenden Energie und großen Bühnenpräsenz. Zu dem Preis gehört auch eine umfangreiche Lese-Tour durch die Literaturhäuser in Deutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Kultur à la carte | 30.08.2021 | 13:00 Uhr