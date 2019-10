Stand: 15.10.2019 16:54 Uhr

"Eine sehr politische Buchmesse"

Der deutsch-bosnische Schriftsteller Saša Stanišić ist am Vorabend der Frankfurter Buchmesse für sein Buch "Herkunft" mit dem Deutschen Buchpreis 2019 ausgezeichnet worden. In dem Buch schildert er die eigene Familiengeschichte, die Geschichte einer Vertreibung. Seine Dankesrede im Frankfurter Römer, in der er sich erschüttert zeigte über die Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke, hat deutlich gemacht, wie eminent politisch die Entscheidungen beide wirken. Saša Stanišić freute sich abschließend über die Auszeichnung von Olga Tokarczuk. Sie wurde nachträglich mit dem Literaturnobelpreis 2018 geehrt. Die polnische Schriftstellerin hatte angekündigt, bei der Eröffnungspressekonferenz der Frankfurter Buchmesse heute Vormittag über die politische Verantwortung von Autoren sprechen zu wollen. Alexander Solloch aus unserer Literaturredaktion war bei der Pressekonferenz.

NDR Kultur: Herr Solloch, was hat Olga Tokarczuk hervorgehoben?

Alexander Solloch: Sie hat dann doch zunächst einmal das getan, was man von einer Schriftstellerin unter gewissen Umständen ja vielleicht auch erwarten kann: Sie hat eine Geschichte erzählt. Sie hat davon erzählt, wie das war am vergangenen Donnerstagvormittag, als sie den Anruf erhielt, der ihr mitteilte, ihr werde der Nobelpreis zuerkannt. Sie unternimmt ja gerade eine Lesereise durch Deutschland, saß also im Auto. "In einem namenlosen Zwischenraum", sagte Olga Tokarczuk, "in einem namenlosen Zwischenraum zwischen Berlin und Bielefeld habe ich diese Nachricht erhalten. Es kam völlig unerwartet, ich war überhaupt nicht angemessen gekleidet, ich war weitestgehend fassungslos."

Dann, so ging die Geschichte weiter, wurde sie so überaus herzlich in Bielefeld empfangen, von lauter freundlichem Publikum, von einem Herrn mit riesiger goldener Kette auf dem Bauch, der sich als Oberbürgermeister herausstellte, dass sie unwillkürlich denken musste an die unterlegenen Kämpfer des polnischen Novemberaufstands im Jahre 1831 und daran, wie wohlwollend und warmherzig diese auf ihrer Flucht von den Menschen unter anderem in Norddeutschland empfangen worden waren. "Was für ein Glück", so Olga Tokarczuk, "was für ein Glück, dass so ein herzlicher Empfang nicht nur besiegten Helden, sondern auch Schriftstellern erwiesen werden kann." Das war vielleicht der eindrucksvollste Satz, der da in diesem Zwischenraum namens Eröffnungspressekonferenz fiel.

Sie haben wahrscheinlich schon etliche Pressekonferenzen erlebt - würden Sie sagen, dass diese heute Vormittag eine andere Qualität hatte?

Solloch: Jedenfalls hat Olga Tokarczuk diesem Vormittag gewissen literarischen Glanz gegeben, was zum Zeitpunkt ihrer Wortmeldung, da lief die Veranstaltung schon seit vierzig Minuten, sehr wohltuend war. Interessant auch zu beobachten, wie elegant sie um die allfälligen Fragen nach Peter Handke herumtänzelte, dem sie übrigens ausdrücklich zu seinem Nobelpreis gratulierte. Eine Reporterin meinte, in der öffentlichen Wahrnehmung sei Handke ja nun der "bad boy" und sie das "good girl", wie sie das denn finde? Naja, antwortete sie mit einem Lächeln in ihrem sehr müden Gesicht, sie sei es angesichts der Anfeindungen durch die polnische Regierungspolitik eigentlich gewohnt, "bad girl" zu sein, darum könne sie den gegenwärtigen Zustand genießen - eine fröhliche Art, eine Frage nicht zu beantworten. Ja, und natürlich erwarteten die Journalisten aus allen Ländern auch dramatische Einschätzungen von ihr zur polnischen Parlamentswahl, und natürlich äußerte sich Olga Tokarczuk auch besorgt über den Sieg der Regierungspartei, wies aber auch auf die neuen Kräfte im Parlament hin - Linke und Grüne -, von denen sie neuen Schwung für die polnische Politik erwarte. Dies die politischen Einlassungen einer Autorin, der man aber durchaus ansah und anmerkte, dass sie es sich wünschen würde, auch in diesen Tagen vor allem als Literatin angesehen zu werden, als Geschichtenerzählerin.

Welche Themen haben die Eröffnungspressekonferenz außerdem bestimmt?

Solloch: Politik, Politik, Politik. Man hat das Gefühl, diese Buchmesse wolle die politischste aller Zeiten werden. Messedirektor Jürgen Boos sprach darüber, wie sich die Formen kultureller Vermittlung durch die digitale Revolution verändern, und kam zum Schluss: Trotz allem brauche man gerade jetzt Autoren, die Misstände anprangerten und das Publikum aufrüttelten - "gerade jetzt", das könnte so eine Schlüsselformel dieser Messe werden.

Heinrich Riethmüller, der scheidende Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, bekräftigte, die Branche wolle Debatten zu den drängenden Fragen unserer Zeit anstoßen, Klimaschutz, Globalisierung, die Entwicklung der Demokratie, ach ja, und nebenbei sei die Stimmung im Buchhandel gut, die Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent gestiegen, und überhaupt, so Riethmüller, die Buchbranche sei jetzt gefragt, die Menschheit zum Umdenken zu bewegen.

Kein kleiner Anspruch, den man sich stellt, auch kein so literarischer, da man ja doch annehmen könnte, die Literatur sei nicht da, um irgendwelchen Zwecken zu dienen, sondern um zwecklos einfach da zu sein. Man könnte den Zweckhaftigkeitsgedanken auch umdrehen: Irgendwann während der Pressekonferenz fiel der Name Stéphane Mallarmé, französischer Schriftsteller im 19. Jahrhundert. Und er hat einmal gesagt: "Alles auf der Welt existiert nur, um in der Literatur zu münden." So gesehen gibt es auch Hoffnung für die Frankfurter Buchmesse.

Das Gespräch führte Raliza Nikolov.

