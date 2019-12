Stand: 10.12.2019 16:57 Uhr

Entdeckung aus dem Nachlass von Françoise Sagan Die dunklen Winkel des Herzens von Françoise Sagan, aus dem Französischen von Waltraud Schwarze und Amelie Thoma Vorgestellt von Alexander Solloch

Wenn eine Schriftstellerin stirbt, ist sie mindestens für ihren Verlag noch lange nicht tot. Es lodert da noch die Hoffnung, sie möge in irgendeiner Schublade, auf irgendeinem Dachboden irgendetwas hinterlassen haben, was man noch irgendwie verkaufen kann als literarische Situation.

Vor einiger Zeit hat der französische Fotograf Denis Westhoff tatsächlich etwas gefunden. Er ist der Sohn der 2004 gestorbenen Schriftstellerin Françoise Sagan, die 1954, als ganz junge Frau, mit ihrem Debüt "Bonjour Tristesse" schlagartig berühmt wurde. Westhoff war damit beauftragt, ihren Nachlass zu sortieren, den er als "chaotisch" beschreibt - in dem sich aber schließlich ein fragmentarisches Manuskript fand, das er für veröffentlichenswert hielt. "Die dunklen Winkel des Herzens" heißt es in der deutschen Übersetzung.

Dieses Buch ist zunächst einmal ein Skandal; nicht natürlich durch die fröhliche Misanthropie, die in seiner Geschichte steckt. Über die kann man sich in zwei angenehmen Lektürestunden ganz gut vergnügen. Skandalös ist die ganz und gar bedenkenlose Publikationspraxis des Sagan-Nachlassverwalters und des Pariser Verlagshauses Plon. In einem rasch dahingeschriebenen Nachwort gibt Denis Westhoff zu erkennen, dass er dieses Fragment an manchen Stellen gekürzt, an anderen ergänzt habe - immer im Bemühen, wie er versichert, "weder den Stil noch den Ton des Romans zu verletzen".

Sagans Sohn hat heftig an dem Manuskript herumgearbeitet

Verletzt sind stattdessen alle Regeln des anständigen Edierens: Nie wird kenntlich gemacht, wo und wie nachträglich eingegriffen wurde. Die französische Sprache kennt einen hübschen Ausdruck für diesen vollkommenen Mangel an Sensibilität bei zugleich uneingeschränkter Gleichgültigkeit: "je-m'en-foutisme", frei übersetzt "mir doch egal". Skandalös ist diese Haltung und ein kleines bisschen charmant, da es ja nun alles in allem um Françoise Sagan geht, die wohl größte "Je-m'en-Foutistin" der französischen Nachkriegsliteratur.

Die Männer saßen Henri Cresson gegenüber, die Frauen links und rechts von ihm, und sobald die Mahlzeit beendet war, konnte er den Sessel umdrehen und in aller Ruhe seinen persönlichen Fernseher nutzen, wonach er sich ganz offensichtlich sehnte. Er legte Wert auf diese geistige Abgeschiedenheit, um sich von ihrem unsinnigen Geschwätz zu erholen, an dem schon während des Abendessens kein Weg vorbeiführte. Eines Abendessens, in dessen Verlauf der Patriarch Henri Cresson zuweilen mit philosophischer Ruhe dachte, dass er einen vermutlich verrückten Sohn, eine mondäne und dämliche Schwiegertochter, eine hässliche und dumme Frau und einen bekloppten Schmarotzer zum Schwager hatte! Leseprobe

Sagans Thema sind die bornierten Mitmenschen

Figurenzeichnung, Charakterentwicklung, das Lauern eines Geheimnisses - all diese Feinheiten des literarischen Schreibens kümmern die Autorin nicht so arg. Die Menschen, von denen sie erzählt, sind größtenteils Pappkameraden, deren grundsätzliche borniert-bourgeoise Blödheit von vornherein feststeht.

Die seltsam zeitlose Geschichte spielt sich in der Umgebung von Tours an der Loire ab und größtenteils auf der Cressonade, dem ausnehmend hässlichen Anwesen des Geschäftsmanns Henri Cresson, der sich dort also - selbst nicht übermäßig liebenswürdig - mit seiner fürchterlichen Verwandtschaft umgibt.

Auf der Suche nach einer Bettgefährtin für den verrückten Sohn

Aber ein bis zwei Gefühle trägt er nun doch auch durchaus in seinem Herzen, so dass ihn das Geschick seines Sohns Ludovic nicht ganz kalt lässt. Dieser ist nach einem von seiner Frau Marie-Laure verursachten Autounfall zwei Jahre lang in etlichen Kliniken behandelt und schließlich als heillos schwachsinnig wieder entlassen worden. So einen lässt Marie-Laure nicht wieder in ihr Bett. Also sucht sein Vater Rat bei Madame Hamel, der Wohltäterin der Touraine mit dem Spezialgebiet Zuhälterei.

Dieser Satz, "sie lässt ihn nicht in ihr Bett", war das Schrecklichste, was sie sich vorstellen konnte.

"Aber das ist … das ist ja fürchterlich! Und ungesetzlich obendrein, wissen Sie! Sie können verlangen…"

"Eine Ihrer … jungen Damen müsste ihn wieder aufbauen. Meinen Sie, das wäre möglich?"

Das war nicht so einfach. Mal sehen, wer? … Wer? … Wer? Gestalten und Gesichter begannen sich vor ihren Augen zu drehen. Leseprobe

Ein unvollständiger, aber amüsant zu lesender Roman

Wie kommt es, dass man diesen Quatsch trotzdem gern liest? Daher vielleicht, dass Sagan sich auf die Kunst des lustspielhaft hin- und herschwingenden Dialogs bestens versteht? Daher vielleicht auch, dass sie nach geraumer Zeit dann doch noch eine - die eine - Figur mit Tiefe ins Geschehen wirft? Es gibt da nämlich eine Frau, die in Ludovic mehr sieht, viel mehr als den tumben Tor. Sie kann das, weil sie eine existenzielle Erfahrung gemacht hat.

Als Fanny das Fenster öffnete, berührte ein Blatt sanft ihre Wange. Fanny lächelte und wandte sich nicht um. - Eine Art Ehrfurcht umgibt den Trauerkloß, der man geworden ist, sie lässt dich für andere respektabel, ja manchmal sogar verführerisch werden. Doch wenn dieser andere weiß, dass ein geschlagenes Herz immer noch ein schlagendes Herz ist, dann kann sich alles wieder in ein Fenster verwandeln, das sich an einem schönen Herbstnachmittag auf eine Terrasse öffnet. Dann ist das erste Blatt auf deiner Wange keine Ohrfeige aus der Vergangenheit, sondern ein unbegreifliches Glück. Leseprobe

Ja, aus dieser unvollendeten Fingerübung hätte etwas werden können, etwas Bewegendes und Lustiges; ist es ja, zum Teil, sogar jetzt schon, in dieser ganz und gar unvollständigen, rätselhaften und skandalösen Form.

Die dunklen Winkel des Herzens von Françoise Sagan, aus dem Französischen von Waltraud Schwarze und Amelie Thoma Seitenzahl: 192 Seiten Genre: Roman Verlag: Ullstein Bestellnummer: 978-3-550-20091-5 Preis: 20,00 €

